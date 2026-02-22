Nemzeti Sportrádió

Kós Hubert lett a mezőny legeredményesebb úszója az amerikai egyetemi konferenciadöntőben

2026.02.22. 11:43
null
Kós Hubert halmozza az érmeket (Fotó: Facebook/Magyar Úszó Szövetség)
Címkék
úszás Kós Hubert Pádár Nikolett NCAA
Kós Hubert lett az egész mezőny legeredményesebb úszója az amerikai egyetemi konferenciadöntőben, a Tennessee állambeli Knoxville-ben.

A magyar szövetség a közösségi oldalán vasárnap azt írta, hogy miután az olimpiai bajnok Kós – aki a Texas Egyetemen, a legendás Bob Bowman által irányított csoportban készül – megnyerte a 100 yardos hátúszást, a 200 vegyest, második lett 200 háton és győzelemhez segítette a vegyes-, valamint bronzhoz a gyorsváltót, összesen 92 pontot szerzett, ezért megkapta az úgynevezett Commissioner Cupot.

Csapattársa, Pádár Nikolett második lett 200 yard gyorson (négy századra volt az aranytól), hatodik 100-on, és aranyérmet szerzett a 4x100-as és a 4x200-as gyorsváltóval. A Texas férfi- és női csapata is győzött összetettben.

Az Auburn színeiben úszó Komoróczy Lorának egy hetedik hely volt a legjobb eredménye 100 háton.

 

úszás Kós Hubert Pádár Nikolett NCAA
Legfrissebb hírek

Jól kezelte a mélypontokat, az egyik legnagyobb sikerét érte el – 37 600 métert úszott

Csupasport
Tegnap, 7:44

Pádár Nikolett második lett 200 yard gyorson, Kós Hubert váltóban nyert Knoxville-ben

Úszás
2026.02.20. 09:05

Kós két „pályacsúcsot” úszott 100 yard háton az egyetemi konferencia döntőben

Úszás
2026.02.19. 15:24

Sukorón rendezik meg a junior nyílt vízi úszók Európa-bajnokságát

Úszás
2026.02.13. 12:53

Kós Hubert a világ második legjobb férfi úszója a SwimSwam szakportál szerint

Úszás
2026.02.11. 10:48

Megszületett Olasz Anna gyermeke, Theo Alexander – Fotó

Úszás
2026.02.10. 11:40

Hegyek és egerek – Malonyai Péter publicisztikája

Úszás
2026.02.10. 00:12

Kristin királynő, a női Phelps

Népsport
2026.02.07. 08:40
Ezek is érdekelhetik