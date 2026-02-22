Csoportelsőként negyeddöntős a Honvéd a vízilabda Konferenciakupában

Vasárnapra már eldőlt, hogy továbbjut a Honvéd a Konferenciakupában a negyeddöntőbe. Szivós Márton csapata a harmadik számú nemzetközi kupasorozat második selejtezőkörében, a Montpellier-ben lebonyolított C-csoportos küzdelmekben 8 pontot szerzett három forduló után csakúgy, mint az előző olasz bajnoki idényben hatodikként végző bolognai De Akker – mindkét együttes legyőzte a horvát Primorjét és a házigazda francia Montpellier-t, és a grúz A-Polót is egyaránt ötméterespárbajt követően múlták felül. Mivel a harmadik helyen álló hétpontos grúzok – akiknél az olimpiai aranyérmes, kétszeres világbajnok, valamint Európa-bajnok Varga Dénes is szerepelt – vasárnapra már mind a négy meccsüket lejátszották az öttagú C-csoportban, biztos volt, hogy a Honvéd és a De Akker jut tovább ebből a különítményből, a felek így a csoportelsőségért ugrottak vízbe.

A De Akkernél szerepel a Tokióban olimpiai bronzérmet szerző, 2017-ben Budapesten vb-ezüst-, 2020-ban szintén idehaza Eb-aranyérmet nyerő Erdélyi Balázs is.

Kristijan Milakovic az első támadásból szép átlövésgóllal szerzett vezetést a bolognai együttesnek, de ez volt az egyetlen alkalom, amikor az ellenfél volt előnyben – Kevi Bendegúz a következő támadásban remek centergóllal azonnal egyenlített. Hamarosan Nikola Moszkov lőtt bombagólt, amivel már a Honvéd ment elöl – erre még Niccolo Di Murrónak volt válasza a falból, de Sugár Péter a rángatás ellenére is betalált, megkezdve egy 3–0-s sorozatot az első negyed végéig (5–2). A második negyedben csupán egy gólt engedtek a honvédosok a bolognaiaknak, jöttek a labdaszerzések, működött a beállós védekezés, miközben 5–3 után sorozatban négy magyar gól következett, félidőben 9–3-ra vezetett a Honvéd. A kilencediket éppen a dudaszó előtt Nikola Moszkov lőtte, hatalmas bombagóljával már 16 perc után négy találatnál járt.

A fordulás után Csoma Kristófot váltva Maser Márk is lehetőséget kapott a kapuban, ő épp Erdélyi Balázstól kapta az első gólját – majd Lazar Vicskovics vette észre a kapás oldalon kissé üresen hagyott Vékony Ákost, aki egyből a kapuba húzott, meglőve a Honvéd tizedik gólját. Feljebb kapcsoltak támadásban az olaszok, de a 4–3-ra megnyert harmadik negyed csak a minimális zárkózásra volt elég, a záró szakasz előtt 12–7-re vezetett a magyar együttes, a különbséget pedig meg is őrizte a találkozó végéig. Fél perccel a vége előtt épp Kevi Bendegúzról állították ki Jackson Paintert (aki ezzel ki is pontozódott), a szabaddobása után egyből visszakapta a labdát, majd a kapás oldalról közelről a rövidre lőtt, beállítva a 15–10-es végeredményt.

A Honvéd ezzel a sikerrel 11 ponttal zárt, és a C-csoportot megnyerve jutott tovább a Konferenciakupa negyeddöntőjébe, amelynek küzdelmeit március 20–22. között rendezik meg.

FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA, 2. SELEJTEZŐKÖR

C-CSOPORT, 4. FORDULÓ

Endo Plus Service-Honvéd–De Akker Bologna (olasz) 15–10 (5–2, 4–1, 3–4, 3–3)

Gólszerző: Moszkov 4, Ekler B. 2, Kevi 2, Sugár 2, Vadovics 2, Bencz, Imre K., Vékony Á., ill. Di Murro 3, Lucci 2, Bragantini, Campopiano, Erdélyi B., Milakovic, Urbinati

Az állás

1. Honvéd 11 pont (4 mérkőzés)

2. De Akker 8 pont (4)

3. A-Polo 7 pont (4)

4. Primorje 1 pont (3)

5. Montpellier 0 pont (3)

12.00: Montpellier (francia)–Primorje (horvát)