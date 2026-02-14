Nemzeti Sportrádió

Megerősítve! 18 éves kapust vett a Kisvárda

P. K.P. K.
2026.02.14. 08:59
null
Papp Zsombor ősszel 17 meccsen védett az NB III-as Gyirmótban, a tavaszi szezont már Kisvárdán kezdheti meg (Fotó: gyirmotfc.hu)
Címkék
Papp Zsombor Gyirmót FC Győr Kisvárda FC
Az NB III-as Gyirmót labdarúgócsapata péntek este a honlapján megerősítette a Nemzeti Sport értesülését: a 19. életévét márciusban betöltő Papp Zsombor játékjogát eladta az NB I-es Kisvárdának.

 

Labdarúgó NB I
18 órája

NS-infó: a Kisvárda kivásárolja szerződéséből a 18 éves tehetséget

A Gyirmót sportigazgatója, Horváth Cs. Attila megerősítette információnkat. Papp Zsombor az NB I-be igazol.

„Varga Barnabás, Kiss Tamás, Mondovics Kevin, Ásványi Domonkos, Piscsur Olaksandr… Nevek a teljesség igénye nélkül, akik Gyirmótról elkerülve bemutatkoztak az élvonalban. A névsor hamarosan bővülhet, hiszen a mai nap újabb játékosunkat szerződtette NB I-es klub” – írja péntek esti hírében a gyirmotfc.hu. (Hozzá kell tenni, Varga Barnabás már Gyirmóton bemutatkozott az NB I-ben, majd Pakson és a Ferencvárosban lett gólkirály az élvonalban.)

„NB III-as csapatunk 19 éves kapusát, Papp Zsombort az első osztályú Kisvárda kivásárolta a szerződéséből, így nagy esély van arra, hogy hamarosan akár a legmagasabb osztályban is bemutatkozzon” – erősítette meg a gyirmótiak honlapja a Nemzeti Sport korábbi hírét.

Információink szerint Papp Zsombor hétfőn csatlakozhat a Kisvárda keretéhez.   

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Hianga'a Mbock (francia-kameruni, Grenoble Foot 38 – Franciaország), Papp Zsombor (Gyirmót), Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (magyar-ukrán, Szentlőrinc), Kancsij Artúr (magyar-ukrán, Szentlőrinc)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: Idris Ibrahim (nigériai)
Távozók: Bernardo Matic (horvát, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (Karcag)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

Papp Zsombor Gyirmót FC Győr Kisvárda FC
Legfrissebb hírek

NS-infó: a Kisvárda kivásárolja szerződéséből a 18 éves tehetséget

Labdarúgó NB I
18 órája

A Fehérvárról távozó csatár Gyirmótra tart – NS-infó

Labdarúgó NB II
2026.01.19. 13:10

Komáromból igazolt középpályást a Gyirmót – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.01.06. 17:00

A Komárom középpályása a Gyirmót játékosa lesz – NS-infó

Minden más foci
2026.01.05. 20:42

16 győzelem után kikapott a Gyirmót az NB III-ban

Labdarúgó NB II
2025.11.22. 19:48

NB III: tizenhárom forduló után is hibátlan maradt a Gyirmót

Labdarúgó NB II
2025.10.26. 15:51

Révész Attila még a DVTK legyőzése előtt is hosszasan tárgyalt egy edzőjelölttel

Labdarúgó NB I
2025.10.06. 07:34

Ismét meg kellett műteni Kalmár Zsoltot

Labdarúgó NB II
2025.09.26. 17:55
Ezek is érdekelhetik