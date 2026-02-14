Megerősítve! 18 éves kapust vett a Kisvárda

„Varga Barnabás, Kiss Tamás, Mondovics Kevin, Ásványi Domonkos, Piscsur Olaksandr… Nevek a teljesség igénye nélkül, akik Gyirmótról elkerülve bemutatkoztak az élvonalban. A névsor hamarosan bővülhet, hiszen a mai nap újabb játékosunkat szerződtette NB I-es klub” – írja péntek esti hírében a gyirmotfc.hu. (Hozzá kell tenni, Varga Barnabás már Gyirmóton bemutatkozott az NB I-ben, majd Pakson és a Ferencvárosban lett gólkirály az élvonalban.)

„NB III-as csapatunk 19 éves kapusát, Papp Zsombort az első osztályú Kisvárda kivásárolta a szerződéséből, így nagy esély van arra, hogy hamarosan akár a legmagasabb osztályban is bemutatkozzon” – erősítette meg a gyirmótiak honlapja a Nemzeti Sport korábbi hírét.

Információink szerint Papp Zsombor hétfőn csatlakozhat a Kisvárda keretéhez.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Hianga'a Mbock (francia-kameruni, Grenoble Foot 38 – Franciaország), Papp Zsombor (Gyirmót), Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (magyar-ukrán, Szentlőrinc), Kancsij Artúr (magyar-ukrán, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)

Kiszemeltek: Idris Ibrahim (nigériai)

Távozók: Bernardo Matic (horvát, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (Karcag)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –