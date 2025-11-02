Visszatért a győztes útra, lezárta az augusztus vége óta tartó idegenbeli nyeretlenségét a Mezőkövesd

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

FC AJKA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–2 (0–2)

Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Tóth Csaba János)

AJKA: Szabados – Bacsa B. (Csörnyei, a szünetben), Tar, Kenderes – Kovács N., Sejben (Lakatos M., 82.), Csizmadia Z. (Doncsecz, a szünetben), Tóth G., Garai – Kirchner (Szabó M., a szünetben), Cipf (Csóka, 74.). Vezetőedző: Csábi József

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B. (Zachán, 74.), Ternován – Csatári (Zvekanov, 82.) – Pintér Á. (Bartusz, 74.), Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 90.), Vörös (Kovalenko, 74.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Tóth G. (86.), ill. Szalai J. (13.), Vidnyánszky (25.)

ÖSSZEFOGLALÓ

PERCRŐL PERCRE