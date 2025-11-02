Nemzeti Sportrádió

Visszatért a győztes útra, lezárta az augusztus vége óta tartó idegenbeli nyeretlenségét a Mezőkövesd

VÖRÖS SÁNDORVÖRÖS SÁNDOR
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 18:51
null
A kék mezes kövesdieknek sikerült a javítás, hetven nap után örülhettek ismét vendégként (Török Attila, archív)
Címkék
NB II Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló Mezőkövesd
Zsinórban negyedik bajnoki mérkőzésén is pont nélkül maradt az FC Ajka, amely a labdarúgó NB II 12. fordulójában hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget a Mezőkövesd Zsóry FC-től. A matyóföldiek sikerüknek köszönhetően felléptek a dobogó harmadik fokára.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
FC AJKA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–2 (0–2)
Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Tóth Csaba János)
AJKA: Szabados – Bacsa B. (Csörnyei, a szünetben), Tar, Kenderes – Kovács N., Sejben (Lakatos M., 82.), Csizmadia Z. (Doncsecz, a szünetben), Tóth G., Garai – Kirchner (Szabó M., a szünetben), Cipf (Csóka, 74.). Vezetőedző: Csábi József
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B. (Zachán, 74.), Ternován – Csatári (Zvekanov, 82.) – Pintér Á. (Bartusz, 74.), Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 90.), Vörös (Kovalenko, 74.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Tóth G. (86.), ill. Szalai J. (13.), Vidnyánszky (25.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Hamarosan...

PERCRŐL PERCRE

 

NB II Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

NB II: ráadásban lőtt góllal nyert a Honvéd; először kapott ki Tímárral a KTE; gálázott a Szeged

Labdarúgó NB II
23 perce

Négy kapufát és tiszakécskei sikert hozott a KTE elleni derbi

Labdarúgó NB II
34 perce

Az utolsó percben jött a dráma, a Soroksár ellen is nyert a Honvéd

Labdarúgó NB II
2 órája

Magabiztosan győzte le a Szeged a Budafokot

Labdarúgó NB II
2 órája

Fordított a Csákvár, mégis pontot mentett emberhátrányban a Kozármisleny

Labdarúgó NB II
4 órája

Fordulatos meccsen győzött a Békéscsaba ellen az újonc Karcag

Labdarúgó NB II
4 órája

Kihasználta emberelőnyét, másfél perc alatt fordított a BVSC

Labdarúgó NB II
4 órája

Az ETO emberelőnyben sem tudta bevenni a Paks kapuját

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:25
Ezek is érdekelhetik