Nikházi Márk: Szenvedélyt és bátor játékot várok

2025.11.15. 07:30
Nikházi Márk (Fotó: Dömötör Csaba)
NB II labdarúgó NB II Soroksár Nikházi Márk Budafok
A Budafok régi-új vezetőedzővel fogadja a Soroksárt az NB II 11. fordulójából elhalasztott mérkőzés pótlásán, és győzelmével ellépne a kiesőzónából.

 

Nincs forduló az NB II-ben sem a válogatott meccsek miatt, egy találkozóra mégis sor kerül szombaton: 13 órától pótolják a Budafoki MTE–Soroksár mérkőzést, amelyet a 11. fordulóban, október 27-én kellett volna lejátszani, de mint ismert, ritka technikai probléma, egy kapcsolószekrény váratlan kigyulladása miatt azt a találkozót elhalasztották.

Akkor még Mészöly Géza ült volna a budafoki kispadon, ám azóta edzőváltás történt a Promontor utcában, az új vezetőedző Nikházi Márk. Pontosabban: régi-új vezetőedző, merthogy nemcsak utódja ő Mészöly Gézának a BMTE trénereként, hanem elődje is, nyolc hónapja épp őt követte a poszton Mészöly. A 36 éves szakember azóta volt a ZTE pályaedzője, majd a Dorog vezetőedzője, onnan a múlt héten távozott. A körülményeket és a játékoskeret nagy részét tehát aligha kellett bemutatni neki, második budafoki ciklusában ez lesz az első meccse.

„Boldog vagyok, hogy újra a Budafok vezetőedzője lehetek – mondta lapunknak Nikházi Márk. Nagyon pozitív, támogató közegbe érkeztem. Szenvedélyt, akaratot és bátor játékot várok a srácoktól a Soroksár ellen, célunk természetesen a három pont megszerzése!”

A Budafok jelenleg a tabella utolsó, 16. helyén áll, ám nem kilátástalan a helyzete, mert ha megnyeri az elhalasztott meccsét, pontszámban utoléri a 13. helyen álló Soroksárt, és kilép a kiesőzónából.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0
Október 26., vasárnap
BVSC-Zugló–Vasas FC 0–0
Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre 2–2
Kecskeméti TE–Karcagi SC 2–0
Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC 3–1
FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny 0–2
Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC 5–2
November 15., szombat
13.00: Budafoki MTE–Soroksár SC

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Vasas FC

13

9

2

2

24–12

+12

29

  2. Budapest Honvéd

13

8

2

3

26–12

+14

26

  3. Kecskeméti TE

13

7

2

4

22–15

+7

23

  4. Mezőkövesd

13

7

2

4

22–18

+4

23

  5. Csákvár

13

6

5

2

20–12

+8

23

  6. Szeged-Csanád GA

13

6

4

3

17–10

+7

22

  7. Karcagi SC

13

6

4

3

17–17

0

22

  8. Tiszakécske

13

5

3

5

17–21

–4

18

  9. BVSC-Zugló

13

4

2

7

12–13

–1

14

10. Kozármisleny

13

3

5

5

12–20

–8

14

11. FC Ajka

13

4

1

8

10–18

–8

13

12. Videoton FCF

13

3

4

6

13–16

–3

13

13. Soroksár SC

12

3

3

6

17–21

–4

12

14. Szentlőrinc

13

2

5

6

15–18

–3

11

15. Békéscsaba

13

2

5

6

16–24

–8

11

16. Budafoki MTE

12

2

3

7

7–20

–13

9

A 11. fordulóból elhalasztott Budafok–Soroksár mérkőzést november 15-én pótolják be.

 

 

NB II labdarúgó NB II Soroksár Nikházi Márk Budafok
