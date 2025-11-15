Nikházi Márk: Szenvedélyt és bátor játékot várok
Nincs forduló az NB II-ben sem a válogatott meccsek miatt, egy találkozóra mégis sor kerül szombaton: 13 órától pótolják a Budafoki MTE–Soroksár mérkőzést, amelyet a 11. fordulóban, október 27-én kellett volna lejátszani, de mint ismert, ritka technikai probléma, egy kapcsolószekrény váratlan kigyulladása miatt azt a találkozót elhalasztották.
Akkor még Mészöly Géza ült volna a budafoki kispadon, ám azóta edzőváltás történt a Promontor utcában, az új vezetőedző Nikházi Márk. Pontosabban: régi-új vezetőedző, merthogy nemcsak utódja ő Mészöly Gézának a BMTE trénereként, hanem elődje is, nyolc hónapja épp őt követte a poszton Mészöly. A 36 éves szakember azóta volt a ZTE pályaedzője, majd a Dorog vezetőedzője, onnan a múlt héten távozott. A körülményeket és a játékoskeret nagy részét tehát aligha kellett bemutatni neki, második budafoki ciklusában ez lesz az első meccse.
„Boldog vagyok, hogy újra a Budafok vezetőedzője lehetek – mondta lapunknak Nikházi Márk. – Nagyon pozitív, támogató közegbe érkeztem. Szenvedélyt, akaratot és bátor játékot várok a srácoktól a Soroksár ellen, célunk természetesen a három pont megszerzése!”
A Budafok jelenleg a tabella utolsó, 16. helyén áll, ám nem kilátástalan a helyzete, mert ha megnyeri az elhalasztott meccsét, pontszámban utoléri a 13. helyen álló Soroksárt, és kilép a kiesőzónából.
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0
Október 26., vasárnap
BVSC-Zugló–Vasas FC 0–0
Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre 2–2
Kecskeméti TE–Karcagi SC 2–0
Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC 3–1
FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny 0–2
Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC 5–2
November 15., szombat
13.00: Budafoki MTE–Soroksár SC
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
13
9
2
2
24–12
+12
29
|2. Budapest Honvéd
13
8
2
3
26–12
+14
26
|3. Kecskeméti TE
13
7
2
4
22–15
+7
23
|4. Mezőkövesd
13
7
2
4
22–18
+4
23
|5. Csákvár
13
6
5
2
20–12
+8
23
|6. Szeged-Csanád GA
13
6
4
3
17–10
+7
22
|7. Karcagi SC
13
6
4
3
17–17
0
22
|8. Tiszakécske
13
5
3
5
17–21
–4
18
|9. BVSC-Zugló
13
4
2
7
12–13
–1
14
|10. Kozármisleny
13
3
5
5
12–20
–8
14
|11. FC Ajka
13
4
1
8
10–18
–8
13
|12. Videoton FCF
13
3
4
6
13–16
–3
13
|13. Soroksár SC
12
3
3
6
17–21
–4
12
|14. Szentlőrinc
13
2
5
6
15–18
–3
11
|15. Békéscsaba
13
2
5
6
16–24
–8
11
|16. Budafoki MTE
12
2
3
7
7–20
–13
9
|A 11. fordulóból elhalasztott Budafok–Soroksár mérkőzést november 15-én pótolják be.