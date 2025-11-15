Nikházi Márk: Szenvedélyt és bátor játékot várok

Nincs forduló az NB II-ben sem a válogatott meccsek miatt, egy találkozóra mégis sor kerül szombaton: 13 órától pótolják a Budafoki MTE–Soroksár mérkőzést, amelyet a 11. fordulóban, október 27-én kellett volna lejátszani, de mint ismert, ritka technikai probléma, egy kapcsolószekrény váratlan kigyulladása miatt azt a találkozót elhalasztották.

Akkor még Mészöly Géza ült volna a budafoki kispadon, ám azóta edzőváltás történt a Promontor utcában, az új vezetőedző Nikházi Márk. Pontosabban: régi-új vezetőedző, merthogy nemcsak utódja ő Mészöly Gézának a BMTE trénereként, hanem elődje is, nyolc hónapja épp őt követte a poszton Mészöly. A 36 éves szakember azóta volt a ZTE pályaedzője, majd a Dorog vezetőedzője, onnan a múlt héten távozott. A körülményeket és a játékoskeret nagy részét tehát aligha kellett bemutatni neki, második budafoki ciklusában ez lesz az első meccse.

„Boldog vagyok, hogy újra a Budafok vezetőedzője lehetek – mondta lapunknak Nikházi Márk. – Nagyon pozitív, támogató közegbe érkeztem. Szenvedélyt, akaratot és bátor játékot várok a srácoktól a Soroksár ellen, célunk természetesen a három pont megszerzése!”

A Budafok jelenleg a tabella utolsó, 16. helyén áll, ám nem kilátástalan a helyzete, mert ha megnyeri az elhalasztott meccsét, pontszámban utoléri a 13. helyen álló Soroksárt, és kilép a kiesőzónából.

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

Október 25., szombat

Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0

Október 26., vasárnap

BVSC-Zugló–Vasas FC 0–0

Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre 2–2

Kecskeméti TE–Karcagi SC 2–0

Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC 3–1

FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny 0–2

Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC 5–2

November 15., szombat

13.00: Budafoki MTE–Soroksár SC