Női kosárlabda évértékelő: van honnan visszatalálni a győztes útra
Kezdjük a kellemetlenebb résszel. Februárban például rendkívül csalódottak voltunk, ugyanis az Európa-bajnoki selejtező utolsó fordulójában a 2024. novemberi, miskolci, váratlan 15 pontos vereséget követően ismét kikaptunk a bolgároktól, így lemaradtunk a 40. kontinensviadalról. Ez a mérkőzés is rávilágított Völgyi Péter szövetségi kapitány csapatának sebezhetőségére, hiszen a sérülés miatt a játékot nem vállaló Juhász Dorka nélkül más szintet képviselt válogatottunk, amelynek egyébként 21 ponttal kellett volna nyernie ahhoz Botevgradban, hogy elcsípje az egyik, még továbbjutást érő legjobb csoportmásodik helyezést. A 2023-ban Eb-negyedik csapatunk a sorozatban három vereséget szenvedett, a bolgárok oda-vissza nyertek, a szlovénoktól is kikaptunk idegenben, ezeket az eredményeket nem tehetjük ki az ablakba, főleg ha azt nézzük, hogy a bolgárok hozzánk hasonlóan ki sem jutottak, míg a szlovénok a kilencedikek lettek a tornán…
Ugyanakkor volt ok bizakodva előretekinteni, hiszen tudtuk, a világbajnoki selejtezőben való részvételt Ruandában kiharcolták Lelik Rékáék, és novemberben kiderült, hogy 2026 márciusában Isztambulban mely válogatottak ellen lépünk pályára a vb-kvalifikáció reményében. Nos, ahogy mondani szokták, lehetett volna jobb is, rosszabb is – nehéz hatosba kerültünk, de tulajdonképpen két válogatottat (az erősorrend alapján Argentínát és a házigazda törököket) kellene megelőzni a berlini tikettért (feltéve, hogy a már résztvevő ausztrálok az első háromban végeznek). Ebben óriási segítségünkre lehet a keret új honosított légiósa, a DVTK amerikai magasbedobója, Kathryn Westbeld, aki december 23-án letette az állampolgársági esküt és tényleg jelentős erősítés lehet a csapatnak. Mivel 1998 óta nem jutott ki a vb-re együttesünk, talán dőreség lenne elvárni, hogy most aztán mindenképp sikerrel vegye a kvalifikációt, ám mi és sokan mások is azt gondolják, egy jó magyar csapatnak igenis lenne helye a 16 csapatos mezőnyben.
Áprilisban meglepetéssel zárult a bajnokság, a Sopron hatalmas tartásról tanúbizonyságot téve a szakadék szélén táncolt Miskolcon, de kiharcolta az ötödik, aranyéremről döntő összecsapást, amelyet aztán saját csarnokában meg is nyert és visszaült az NB I trónjára. Az más lapra tartozik, hogy a játék minősége alaposan megsínylette, hogy a döntő programja túlzottan sűrű lett (11 nap alatt játszották le a felek az öt mérkőzést), így az utolsó, pontszegény összecsapás (54–48) alacsony színvonala nem feltétlenül segített a szakág népszerűsítésében…
|AZ ÉV JÁTÉKOSA: JUHÁSZ Dorka (Famila Schio, Galatasaray)
Hazánk legtöbbre taksált női kosárlabdázója mérföldkőnek is tekinthető évet zárt, hiszen átesett egy európai klubváltáson (az olasz Schióból a török Galatasarayhoz igazolt), de pihenés és feltöltődés végett kihagyta a WNBA-idényt. A 26 éves magasbedobó Isztambulban is alapember lett a final sixbe minden bizonnyal bekerülő klubjában, hozza a számait, sokat játszik és a teljes évben kiegyensúlyozottan teljesített.
|AZ ÉV LÉGIÓSA: Kaila CHARLES (DVTK HunTherm, Venezia)
Az amerikai bedobó remek éven van túl, a Magyar Kupát nyerő együttes kulcsjátékosa lett második miskolci idényében, az MK-döntőben pedig megállíthatatlan volt, az aranycsatában a Győr ellen 28 pontot és 12 lepattanót, a Pécs elleni elődöntőben 23 pontot és hét lepattanót jegyzett, így ő lett a torna MVP-je. Nyáron az olasz Veneziához igazolt, stabil 30 percet játszik átlagban mind a bajnokságban, mind az Euroligában.
|AZ ÉV EDZŐJE: GÁSPÁR Dávid (Sopron Basket)
Kisebbfajta csodát tett a Sopron a bajnoki döntőben, hiszen 1–2-nél jött a negyedik felvonás Diósgyőrben, mindenki azt várta, a 2024-es aranyérmes hozza a hazai meccsét és megvédi címét. Nem így lett, Gáspár Dávid együttese nyert, majd Sopronban is kicsikarta a sikert, így 2023 után ismét a csúcsra jutott, amiben hatalmas szerepe van az időközben a szlovén női válogatott kispadjára is leülő edzőnek.
|EZ TÖRTÉNT 2025-BEN
JANUÁR 5. Hamar eldőlt, hogy nem lesz címvédés a Magyar Kupában, hiszen a 2024-es győztes Sopront a negyeddöntőben búcsúztatta a DVTK, amely hazai pályán 86–71-re nyert, és bejutott a pécsi final fourba a házigazda, valamint a Győr és a TFSE mellett.
JÚNIUS 18–29. A nélkülünk megrendezett Európa-bajnokságot Belgium nyerte meg, miután elképesztő hajrát hozó fináléban, az utolsó másodpercekben fordítva legyőzte Spanyolországot Athénban.
DECEMBER 23. A DVTK amerikai születésű centere, Kathryn Westbeld letette a magyar állampolgársági esküt Miskolcon, így mostantól szerepelhet a felnőtt vagy a 3x3-as nemzeti együttesben. A 29 esztendős, 191 centiméteres középjátékos 2023 novemberétől másfél idényt Szekszárdon töltött, nyáron a WNBA-ben, a Phoenix Mercury színeiben szerepelt, és játszott a nagydöntőben, majd a DVTK-hoz igazolt.
|EZ VÁR RÁNK 2026-BAN
Az esztendő legfontosabb eseménye a berlini világbajnokság lesz (szeptember 4–13.), természetesen azért szurkol a magyar kosártársadalom, hogy nemzeti együttesünk 1998 után ismét ott lehessen a tornán. Ehhez elsőként sikerrel kell venni az isztambuli selejtezőt márciusban…
