Női kosárlabda évértékelő: van honnan visszatalálni a győztes útra

Kezdjük a kellemetlenebb résszel. Februárban például rendkívül csalódottak voltunk, ugyanis az Európa-bajnoki selejtező utolsó fordulójában a 2024. novemberi, miskolci, váratlan 15 pontos vereséget követően ismét kikaptunk a bolgároktól, így lemaradtunk a 40. kontinensviadalról. Ez a mérkőzés is rávilágított Völgyi Péter szövetségi kapitány csapatának sebezhetőségére, hiszen a sérülés miatt a játékot nem vállaló Juhász Dorka nélkül más szintet képviselt válogatottunk, amelynek egyébként 21 ponttal kellett volna nyernie ahhoz Botevgradban, hogy elcsípje az egyik, még továbbjutást érő legjobb csoportmásodik helyezést. A 2023-ban Eb-negyedik csapatunk a sorozatban három vereséget szenvedett, a bolgárok oda-vissza nyertek, a szlovénoktól is kikaptunk idegenben, ezeket az eredményeket nem tehetjük ki az ablakba, főleg ha azt nézzük, hogy a bolgárok hozzánk hasonlóan ki sem jutottak, míg a szlovénok a kilencedikek lettek a tornán…

Ugyanakkor volt ok bizakodva előretekinteni, hiszen tudtuk, a világbajnoki selejtezőben való részvételt Ruandában kiharcolták Lelik Rékáék, és novemberben kiderült, hogy 2026 márciusában Isztambulban mely válogatottak ellen lépünk pályára a vb-kvalifikáció reményében. Nos, ahogy mondani szokták, lehetett volna jobb is, rosszabb is – nehéz hatosba kerültünk, de tulajdonképpen két válogatottat (az erősorrend alapján Argentínát és a házigazda törököket) kellene megelőzni a berlini tikettért (feltéve, hogy a már résztvevő ausztrálok az első háromban végeznek). Ebben óriási segítségünkre lehet a keret új honosított légiósa, a DVTK amerikai magasbedobója, Kathryn Westbeld, aki december 23-án letette az állampolgársági esküt és tényleg jelentős erősítés lehet a csapatnak. Mivel 1998 óta nem jutott ki a vb-re együttesünk, talán dőreség lenne elvárni, hogy most aztán mindenképp sikerrel vegye a kvalifikációt, ám mi és sokan mások is azt gondolják, egy jó magyar csapatnak igenis lenne helye a 16 csapatos mezőnyben.

Áprilisban meglepetéssel zárult a bajnokság, a Sopron hatalmas tartásról tanúbizonyságot téve a szakadék szélén táncolt Miskolcon, de kiharcolta az ötödik, aranyéremről döntő összecsapást, amelyet aztán saját csarnokában meg is nyert és visszaült az NB I trónjára. Az más lapra tartozik, hogy a játék minősége alaposan megsínylette, hogy a döntő programja túlzottan sűrű lett (11 nap alatt játszották le a felek az öt mérkőzést), így az utolsó, pontszegény összecsapás (54–48) alacsony színvonala nem feltétlenül segített a szakág népszerűsítésében…

AZ ÉV JÁTÉKOSA: JUHÁSZ Dorka (Famila Schio, Galatasaray) Hazánk legtöbbre taksált női kosárlabdázója mérföldkőnek is tekinthető évet zárt, hiszen átesett egy európai klubváltáson (az olasz Schióból a török Galatasarayhoz igazolt), de pihenés és feltöltődés végett kihagyta a WNBA-idényt. A 26 éves magasbedobó Isztambulban is alapember lett a final sixbe minden bizonnyal bekerülő klubjában, hozza a számait, sokat játszik és a teljes évben kiegyensúlyozottan teljesített.

AZ ÉV LÉGIÓSA: Kaila CHARLES (DVTK HunTherm, Venezia) Az amerikai bedobó remek éven van túl, a Magyar Kupát nyerő együttes kulcsjátékosa lett második miskolci idényében, az MK-döntőben pedig megállíthatatlan volt, az aranycsatában a Győr ellen 28 pontot és 12 lepattanót, a Pécs elleni elődöntőben 23 pontot és hét lepattanót jegyzett, így ő lett a torna MVP-je. Nyáron az olasz Ve­neziához igazolt, stabil 30 percet játszik átlagban mind a bajnokságban, mind az Euroligában.

AZ ÉV EDZŐJE: GÁSPÁR Dávid (Sopron Basket) Fotó: kovács péter Kisebbfajta csodát tett a Sopron a bajnoki döntőben, hiszen 1–2-nél jött a negyedik felvonás Diósgyőrben, mindenki azt várta, a 2024-es aranyérmes hozza a hazai meccsét és megvédi címét. Nem így lett, Gáspár Dávid együttese nyert, majd Sopronban is kicsikarta a sikert, így 2023 után ismét a csúcsra jutott, amiben hatalmas szerepe van az időközben a szlovén női válogatott kispadjára is leülő edzőnek.

EZ TÖRTÉNT 2025-BEN JANUÁR 5. Hamar eldőlt, hogy nem lesz címvédés a Magyar Kupában, hiszen a 2024-es győztes Sopront a negyeddöntőben búcsúztatta a DVTK, amely hazai pályán 86–71-re nyert, és bejutott a pécsi final fourba a házigazda, valamint a Győr és a TFSE mellett.

FEBRUÁR 6. ÉS 9. Az Európa-bajnoki selejtező utolsó két fordulója után csalódottan zárta a sorozatot válogatottunk, amely lemaradt a kontinensviadalról. Hiába vertük meg a finneket 30 ponttal Miskolcon, három nappal később Botevgradban triplányi különbségű vereséget szenvedett a Juhász Dorkát nélkülöző együttesünk Bulgáriától, így nem sikerült a kvalifikáció.

MÁRCIUS 23. Fennállása során ötödször hódította el a Magyar Kupát a DVTK, amely a vártnál is szorosabb döntőben 87–81-re nyert a Győr ellen Pécsen. A bronzérmet a házigazda NKA szerezte meg, a torna legértékesebb játékosa (MVP) a diósgyőri Kaila Charles lett.

ÁPRILIS 27. Hatalmas fordítást bemutatva, a finálé utolsó két meccsét megnyerve 3–2-re győzött a döntőben a Sopron a címvédő DVTK ellen és ezzel története 17. bajnoki címét ünnepelhette.

Fotó: afp JÚNIUS 18–29. A nélkülünk megrendezett Európa-bajnokságot Belgium nyerte meg, miután elképesztő hajrát hozó fináléban, az utolsó másodpercekben fordítva legyőzte Spanyolországot Athénban.

OKTÓBER 7. A Svájcban megtartott sorsoláson kiderült, Ausztráliával, Kanadával, Japánnal, Argentínával és a házigazda Törökországgal vívja csoportmérkőzéseit a női válogatott a márciusi világbajnoki selejtezőben, a tornának Isztambul ad otthont 11–17. között. Az Ázsia-kupa győztese, Ausztrália már biztos résztvevő, függetlenül attól, hányadik helyen végez a selejtezőben, rajta kívül a hatosból három együttes jut ki a berlini vb-re.

NOVEMBER 26. Befejeződött a női Euroliga első csoportköre, a Sopron nyeretlenül kiesett és az Európa-kupában folytathatta a nemzetközi szereplést, a DVTK egy győzelemmel bejutott a második körbe.

Fotó: DVTK DECEMBER 23. A DVTK amerikai születésű centere, Kathryn Westbeld letette a magyar állampolgársági esküt Miskolcon, így mostantól szerepelhet a felnőtt vagy a 3x3-as nemzeti együttesben. A 29 esztendős, 191 centiméteres középjátékos 2023 novemberétől másfél idényt Szekszárdon töltött, nyáron a WNBA-ben, a Phoenix Mercury színeiben szerepelt, és játszott a nagydöntőben, majd a DVTK-hoz igazolt.

EZ VÁR RÁNK 2026-BAN Az esztendő legfontosabb eseménye a berlini világbajnokság lesz (szeptember 4–13.), természetesen azért szurkol a magyar kosártársadalom, hogy nemzeti együttesünk 1998 után ismét ott lehessen a tornán. Ehhez elsőként sikerrel kell venni az isztambuli selejtezőt márciusban…

JANUÁR 7. Killik László Női Magyar Kupa, negyeddöntő

MÁRCIUS 11 . Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Japán–Magyarország, 15.30

MÁRCIUS 12. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Magyarország–Kanada, 15.30

MÁRCIUS 14. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Ausztrália–Magyarország, 12.30

MÁRCIUS 15. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Magyarország–Argentína, 12.30

MÁRCIUS 17. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Törökország–Magyarország, 18.30

MÁRCIUS 28–29. Magyar Kupa, négyes döntő, Miskolc

ÁPRILIS 15–19. Euroliga, nők, hatos döntő

ÁPRILIS 29. NB I, nők, a döntő kezdete

SZEPTEMBER 4–13. Világbajnokság, nők, Berlin

NOVEMBER 11–17. Európa-bajnoki selejtező, 1. és 2. forduló