Jake Paul üzent Joshua autóbalesete után

2025.12.30. 11:43
Jake Paul (Fotó: Getty Images)
Anthony Joshua Jake Paul autóbaleset
Mint ismert, hétfőn autóbalesetet szenvedett Nigériában Anthony Joshua nehézsúlyú ökölvívó, s a karambolban két stábtagja, egyben közeli barátja életét vesztette. A 36 éves bunyós legutóbbi ellenfele, a találkozót kiütéssel elveszítő Jake Paul X-oldalán reagált a történtekre.

„Az élet sokkal fontosabb az ökölvívásnál. Imádkozom az elhunytakért, AJ-rt (Anthony Joshua – a szerk.), valamint minden érintettért” – írta bejegyzésében Jake Paul.

A nigériai közúti hatóságok szerint a Joshuát és barátait szállító terepjáró a megengedettnél nagyobb sebességgel haladhatott, és egy előzés közben a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely út az mentén várakozó teherautónak csapódott.
 

