Jake Paul üzent Joshua autóbalesete után

„Az élet sokkal fontosabb az ökölvívásnál. Imádkozom az elhunytakért, AJ-rt (Anthony Joshua – a szerk.), valamint minden érintettért” – írta bejegyzésében Jake Paul.

A nigériai közúti hatóságok szerint a Joshuát és barátait szállító terepjáró a megengedettnél nagyobb sebességgel haladhatott, és egy előzés közben a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely út az mentén várakozó teherautónak csapódott.

