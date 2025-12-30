Jake Paul üzent Joshua autóbalesete után
Mint ismert, hétfőn autóbalesetet szenvedett Nigériában Anthony Joshua nehézsúlyú ökölvívó, s a karambolban két stábtagja, egyben közeli barátja életét vesztette. A 36 éves bunyós legutóbbi ellenfele, a találkozót kiütéssel elveszítő Jake Paul X-oldalán reagált a történtekre.
„Az élet sokkal fontosabb az ökölvívásnál. Imádkozom az elhunytakért, AJ-rt (Anthony Joshua – a szerk.), valamint minden érintettért” – írta bejegyzésében Jake Paul.
A nigériai közúti hatóságok szerint a Joshuát és barátait szállító terepjáró a megengedettnél nagyobb sebességgel haladhatott, és egy előzés közben a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely út az mentén várakozó teherautónak csapódott.
