NB II: Vasas FC–Videoton FC Fehérvár

2025.11.03. 19:48
Tóth Milán az idei bajnoki szezonban csupán három gólt szerzett (Fotó: Tóth Patrik/Vasas FC)
NB II Fehérvár Vasas Videoton FC Fehérvár Vasas FC élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló Videoton
A labdarúgó NB II 12. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a 2. helyen álló Vasas FC a 10. helyezett Videoton FC Fehérvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
VASAS FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–0 – élőben az NSO-n!
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1800 néző (TV: M4 Sport). Vezeti: Kovács Imre (Szécsényi István, Szalai Dániel)
VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Hős, Hidi M. S., Urblík J. – Horváth R., Pethő, Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor
VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok, Kocsis G., Papp M., Spandler, Horváth T. – Kovács B., Kecskés M., Zsótér – Németh D., Varga R. Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Tóth M. (22.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSÉRŐL IDE KATTINTVA LEHET OLVASNI.

PERCRŐL PERCRE

 

