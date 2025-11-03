Nemzeti Sportrádió

Jánosi Tamás visszatért a spanyol kézilabda élvonalba

2025.11.03. 21:01
Fotó: bmvilladearanda.com
Jánosi Tamás visszatért a spanyol kézilabda élvonalba, és az idény végéig a Tubos Aranda Villa de Aranda csapatának játékosa lett.

 

A tabella tizedik helyén álló klub honlapja felidézi, hogy az irányító a Balatonfüredi KSE kölcsönjátékosaként az előző két szezont a spanyol az Ángel Ximénez Puente Genil együttesében töltötte. Az első évadban 24 mérkőzésen 54, a másodikban 25 találkozón 108 gólt lőtt, és „figyelemre méltó egyéni fejlődés mellett jelentősen hozzájárult, hogy a csapat mindkét szezonban elkerülte a kiesést”.

A 23 éves Jánosi nyáron visszatért Balatonfüredre, de a jelenlegi idényben egy kisebb sérülés hátráltatta. Öt bajnoki meccsen négyszer, három Európa-kupa-mérkőzésen pedig 11 alkalommal talált be.

 

