Jánosi Tamás visszatért a spanyol kézilabda élvonalba

A tabella tizedik helyén álló klub honlapja felidézi, hogy az irányító a Balatonfüredi KSE kölcsönjátékosaként az előző két szezont a spanyol az Ángel Ximénez Puente Genil együttesében töltötte. Az első évadban 24 mérkőzésen 54, a másodikban 25 találkozón 108 gólt lőtt, és „figyelemre méltó egyéni fejlődés mellett jelentősen hozzájárult, hogy a csapat mindkét szezonban elkerülte a kiesést”.

A 23 éves Jánosi nyáron visszatért Balatonfüredre, de a jelenlegi idényben egy kisebb sérülés hátráltatta. Öt bajnoki meccsen négyszer, három Európa-kupa-mérkőzésen pedig 11 alkalommal talált be.