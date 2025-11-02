Nemzeti Sportrádió

Az utolsó percben jött a hazai dráma, Soroksáron is nyert a Honvéd

2025.11.02. 18:53
Az utolsó percben lőtt góljával már az első helyen a Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
NB II Honvéd Bp. Honvéd Budapest Honvéd labdarúgó NB II NB II 12. forduló Soroksár
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a Soroksár az utolsó pillanatig hősiesen védekezett a Budapest Honvéd ellen, de a hajrában jött Csontos Dominik, akinek a gólja három pontot ért a kispestieknek (0–1).

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–0) 
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Horváth Zoltán, Nagy Viktor)
SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Lakatos Cs., Könczey, Horváth K. – Köböl, Vass Á. – Gálfi (Gágyor, 82.), Németh E. (Korozmán, 69.), Kundrák (Varga Z., 82.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 82.). Vezetőedző: Lipcsei Péter
HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Schön B., 76.), Szabó A., Baki, Csontos D., Csonka – Sigér Á. (Kállai K., 76.) – Varga B. (Pauljevics, 76.), Szamosi Á. (Somogyi Á., a szünetben), Zuigeber (Gyurcsó, 66.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Csontos D. (90+3.)
MESTERMÉRLEG
Lipcsei Péter: – Jó mérkőzést játszottunk, és az egészben nyilván az a rossz, hogy a kilencvenharmadik percben nem szabad gólt kapni. 
Feczkó Tamás: – Pont ilyen mérkőzésre számítottam, csak abban bíztam, hogy hamarabb el tudjuk dönteni a találkozót. Nagyon nehéz volt, de rúgtunk két kapufát, és egyszer a gólvonalról mentettek a hazaiak. Azt hiszem, a sors igazságtalansága lett volna, ha nem nyerjük meg a találkozót.

Csontos Dominik (5) a hosszabbításban döntötte el a meccset (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidő nem hozott sok helyzetet. Eléggé látszódott mindkét csapaton, hogy a héten még a Magyar Kupában is érdekeltek voltak, így nem is rontottak egyből egymásnak. Az első játékrész kaput eltaláló lövés nélkül ért véget, Szamosi Ádám pedig remélhetőleg nem sérült meg nagyon súlyosan, és mihamarabb visszatérhet a pályára.

Sokáig kitartott a Soroksár védelme (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

 A második 45 perc már intenzívebb volt. Főleg a Honvédnak voltak lehetőségei, először Medgyes Zoltán cselezett be a kapu elé, és lőtt, majd Gyurcsó Ádám találta el a kapufát – ezek voltak talán a legnagyobb helyzetek. A Soroksár sokkal inkább a védekezésben jeleskedett, de egy-két helyzetet azért kialakított. Egészen a hosszabbítás utolsó percéig állta a sarat a vendéglátó, majd jött a csereként pályára lépő Gyurcsó Ádám szöglete, amely után Csontos Dominik lendületből berúgta a kapuba a labdát. Így a vége: 0–1 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző öt bajnokijából hármat megnyerő Soroksár a legutóbbi fordulóban a Mezőkövesd kapujába ötször betaláló, majd a kupából a DVSC-t kiejtő Bp. Honvéd ellen.

 

 

Ezek is érdekelhetik