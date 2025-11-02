Az utolsó percben jött a hazai dráma, Soroksáron is nyert a Honvéd

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Horváth Zoltán, Nagy Viktor)

SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Lakatos Cs., Könczey, Horváth K. – Köböl, Vass Á. – Gálfi (Gágyor, 82.), Németh E. (Korozmán, 69.), Kundrák (Varga Z., 82.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 82.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Schön B., 76.), Szabó A., Baki, Csontos D., Csonka – Sigér Á. (Kállai K., 76.) – Varga B. (Pauljevics, 76.), Szamosi Á. (Somogyi Á., a szünetben), Zuigeber (Gyurcsó, 66.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Csontos D. (90+3.)

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Jó mérkőzést játszottunk, és az egészben nyilván az a rossz, hogy a kilencvenharmadik percben nem szabad gólt kapni.

Feczkó Tamás: – Pont ilyen mérkőzésre számítottam, csak abban bíztam, hogy hamarabb el tudjuk dönteni a találkozót. Nagyon nehéz volt, de rúgtunk két kapufát, és egyszer a gólvonalról mentettek a hazaiak. Azt hiszem, a sors igazságtalansága lett volna, ha nem nyerjük meg a találkozót.

Csontos Dominik (5) a hosszabbításban döntötte el a meccset (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidő nem hozott sok helyzetet. Eléggé látszódott mindkét csapaton, hogy a héten még a Magyar Kupában is érdekeltek voltak, így nem is rontottak egyből egymásnak. Az első játékrész kaput eltaláló lövés nélkül ért véget, Szamosi Ádám pedig remélhetőleg nem sérült meg nagyon súlyosan, és mihamarabb visszatérhet a pályára.

Sokáig kitartott a Soroksár védelme (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

A második 45 perc már intenzívebb volt. Főleg a Honvédnak voltak lehetőségei, először Medgyes Zoltán cselezett be a kapu elé, és lőtt, majd Gyurcsó Ádám találta el a kapufát – ezek voltak talán a legnagyobb helyzetek. A Soroksár sokkal inkább a védekezésben jeleskedett, de egy-két helyzetet azért kialakított. Egészen a hosszabbítás utolsó percéig állta a sarat a vendéglátó, majd jött a csereként pályára lépő Gyurcsó Ádám szöglete, amely után Csontos Dominik lendületből berúgta a kapuba a labdát. Így a vége: 0–1

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző öt bajnokijából hármat megnyerő Soroksár a legutóbbi fordulóban a Mezőkövesd kapujába ötször betaláló, majd a kupából a DVSC-t kiejtő Bp. Honvéd ellen.