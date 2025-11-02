Az utolsó percben jött a hazai dráma, Soroksáron is nyert a Honvéd
LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–0)
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Horváth Zoltán, Nagy Viktor)
SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Lakatos Cs., Könczey, Horváth K. – Köböl, Vass Á. – Gálfi (Gágyor, 82.), Németh E. (Korozmán, 69.), Kundrák (Varga Z., 82.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 82.). Vezetőedző: Lipcsei Péter
HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Schön B., 76.), Szabó A., Baki, Csontos D., Csonka – Sigér Á. (Kállai K., 76.) – Varga B. (Pauljevics, 76.), Szamosi Á. (Somogyi Á., a szünetben), Zuigeber (Gyurcsó, 66.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Csontos D. (90+3.)
MESTERMÉRLEG
Lipcsei Péter: – Jó mérkőzést játszottunk, és az egészben nyilván az a rossz, hogy a kilencvenharmadik percben nem szabad gólt kapni.
Feczkó Tamás: – Pont ilyen mérkőzésre számítottam, csak abban bíztam, hogy hamarabb el tudjuk dönteni a találkozót. Nagyon nehéz volt, de rúgtunk két kapufát, és egyszer a gólvonalról mentettek a hazaiak. Azt hiszem, a sors igazságtalansága lett volna, ha nem nyerjük meg a találkozót.
ÖSSZEFOGLALÓ
Az első félidő nem hozott sok helyzetet. Eléggé látszódott mindkét csapaton, hogy a héten még a Magyar Kupában is érdekeltek voltak, így nem is rontottak egyből egymásnak. Az első játékrész kaput eltaláló lövés nélkül ért véget, Szamosi Ádám pedig remélhetőleg nem sérült meg nagyon súlyosan, és mihamarabb visszatérhet a pályára.
A második 45 perc már intenzívebb volt. Főleg a Honvédnak voltak lehetőségei, először Medgyes Zoltán cselezett be a kapu elé, és lőtt, majd Gyurcsó Ádám találta el a kapufát – ezek voltak talán a legnagyobb helyzetek. A Soroksár sokkal inkább a védekezésben jeleskedett, de egy-két helyzetet azért kialakított. Egészen a hosszabbítás utolsó percéig állta a sarat a vendéglátó, majd jött a csereként pályára lépő Gyurcsó Ádám szöglete, amely után Csontos Dominik lendületből berúgta a kapuba a labdát. Így a vége: 0–1
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző öt bajnokijából hármat megnyerő Soroksár a legutóbbi fordulóban a Mezőkövesd kapujába ötször betaláló, majd a kupából a DVSC-t kiejtő Bp. Honvéd ellen.