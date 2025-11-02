Fordított a Csákvár, mégis emberhátrányban megmentett egy pontot a Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (1–0)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Garai Péter, Mohos Milán)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky (Pesti, 81.), Bakó, Máté Cs. – Jelena (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai (Karacs, 90+1.) – Farkas A., Radics (Szalai P., 59.), Magyar Zs. (Szakály D., 90+1.) – Mondovics (Ominger, 79.), Bányai P., Szabó B. (Simon A., 59.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Jelena (10.), Kozics (76. – 11-esből), ill. Magyar Zs. (63., 68. – a másodikat 11-esből)

Kiállítva: Bíró M. (51.)

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Két részre kell bontani a találkozót: a kiállítás előttire és az azt követő eseményekre. Amikor megfogyatkoztunk, mentálisan jól reagált a csapat, volt tartása.

Tóth Balázs: – Lehet némi hiányérzetünk, mert amikor fordítottunk, eldönthettük volna a találkozót.

ÖSSZEFOGLALÓ

Jól kezdte a találkozót a hazai csapat, és már a 10. percben vezetett is Jelena Richárd találatával. A gól után rendezte sorait a Csákvár, és enyhe mezőnyfölénybe került, de komolyabb helyzetig nem jutott el. A félidő végén nem tudta növelni előnyét a Misleny, pedig Jelena közel állt a duplázáshoz.

A második játékrészre harcosan érkezett ki a Csákvár, és mindent megtett az egyenlítésért. Aztán az 51. percben Bíró Márk megkapta második sárgáját, és így emberhátrányba került a hazai csapat. Ezt követően átvette az irányítást a vendégalakulat, és jött Magyar Zsolt, akinek az első távoli lövése még nem sikerült, de a 63. percben már nem hibázott, hanem kilőtte a bal felső sarkot – ezzel egyenlített a Csákvár. Ezt követően a 68. percben büntetőhöz jutott a vendégcsapat, ezt is Magyar Zsolt értékesítette, így az ő duplájával már vezetett is a Fejér vármegyei együttes.

Ezután mindent megtettek a vendégek, hogy még egy gólt szerezzenek, és eldöntsék a három pont sorsát, de a Kozármisleny sem adta fel, kontrákból próbált egyenlíteni. A 76. percben egy beadás utáni kezezés miatt büntetőhöz jutott a hazai csapat, ezt Kozics Barnabás higgadtan értékesítette, így ismét egyenlő lett az állás, majd a mérkőzés hátralévő részében próbálta megnyerni a meccset az emberfölényben játszó Csákvár.

Ugyanakkor a hazaiak sem voltak elégedettek a döntetlennel, csereként érkezett hozzájuk Pesti Zoltán, aki a társaival együtt várt egy jó kontralehetőségre, amivel ki lehet harcolni a három pontot érő gólt. A végén parázs lett a találkozó, a játékvezető néhány ítéletével felkorbácsolta a hangulatot, de további találat már nem született. A Csákvár megfordította a találkozót, de a Kozármisleny emberhátrányban is ki tudott egyenlíteni, és így otthon tartott egy pontot. 2–2



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt forduló óta veretlen Kozármisleny a remek idényt futó és a mezőnyben legkevesebb, mindössze kilenc gólt kapó Csákvár ellen.