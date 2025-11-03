A futballvilág az Anfielden – jön a Liverpool–Real Madrid rangadó a BL-ben; Tóth Balázs élete egyik legnagyobb védéséről

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Az Aston Villa elleni győzelem visszaadta a Liverpool FC önbizalmát, de pihenésre nincs idő: kedden már a Real Madrid érkezik az Anfieldbe. Ennek megfelelően a liverpooli AXA edzőközpont kapui előtt a szokásosnál is nagyobb volt a nyüzsgés hétfő dél körül. A több tucat helyi és a legalább ugyanakkora létszámban megjelenő spanyol újságíró mellett megannyi sajtómunkás képviselte a nemzetközi médiát Hollandiától kezdve Brazílián át Magyarországig – mintha maga a futballvilág gyűlt volna össze egyetlen edzőpálya szélén. A liverpooliak most jóval optimistábbnak tűntek, mint a Villa elleni találkozó előtt, érthető, hisz a szombati győzelem visszaadott valamit a hitből, amelyet az elmúlt hetekben mintha elnyelt volna a szürke liverpooli égbolt. Helyszíni riportunk a BL-meccs előkészületeiről.

Bárány Donát ismét bevette a Zalaegerszeg kapuját. A DVSC 25 éves támadója a tíz ZTE elleni meccsen hétszer volt eredményes, és a zalaiak ellen szerezte a legtöbb gólját az NB I-es csapatok közül. A tabella élére ugró Loki kiváló formában lévő támadója lapunknak elmondta, ebben az idényben mintha a szerencse is jobban a debreceniek mellett állna. „Most jó ránézni a tabellára, főleg az előző idény után… A futballban nagyon fontos a szerepe a szerencsének, az előző évadban nem voltunk olyan rosszak, hogy annyira közel kerüljünk a kieséshez, de sok esetben nem úgy pattant a labda, hogy az nekünk kedvezzen. Ezzel ellentétben most annál szerencsésebbek vagyunk, de rögtön hozzá kell tenni, hogy ezért kőkeményen meg kell dolgozni.”

Tóth Balázs élete egyik legnagyobb védését mutatta be a Blackburn kapujában az elmúlt hétvégén a Leicester elleni 2–0-s győzelemmel véget érő meccsen, ráadásul a szurkolók október hónap legjobb Blackburn-játékosának választották meg. „Az öltözőben Valérien Ismaël vezetőedző azt mondta, soha életében nem látott még ekkora védést, fogalma sincs, hogyan csináltam. Az egész csapat megtapsolt, libabőrös lettem.” Jelenleg a 19. helyen áll a gárda, Tóth szerint „az előző két találkozónk alapján azt mondom, hogy az első hatban végezhetünk, viszont az előtte lévő meccseket figyelve a kiesés elkerülése lehet a cél. Eléggé rapszodikusan teljesítünk, de remélem, stabilizálni tudjuk a jó szereplésünket, és képesek leszünk további bravúrgyőzelmekre.” A kapust a válogatott soron következő két mérkőzéséről is kérdeztük.

