Nemzeti Sportrádió

A futballvilág az Anfielden – jön a Liverpool–Real Madrid rangadó a BL-ben; Tóth Balázs élete egyik legnagyobb védéséről

S. T. J.S. T. J.
Vágólapra másolva!
2025.11.03. 23:29
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid Liverpool NS-ajánló

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

 

Az Aston Villa elleni győzelem visszaadta a Liverpool FC önbizalmát, de pihenésre nincs idő: kedden már a Real Madrid érkezik az Anfieldbe. Ennek megfelelően a liverpooli AXA edzőközpont kapui előtt a szokásosnál is nagyobb volt a nyüzsgés hétfő dél körül. A több tucat helyi és a legalább ugyanakkora létszámban megjelenő spanyol újságíró mellett megannyi sajtómunkás képviselte a nemzetközi médiát Hollandiától kezdve Brazílián át Magyarországig – mintha maga a futballvilág gyűlt volna össze egyetlen edzőpálya szélén. A liverpooliak most jóval optimistábbnak tűntek, mint a Villa elleni találkozó előtt, érthető, hisz a szombati győzelem visszaadott valamit a hitből, amelyet az elmúlt hetekben mintha elnyelt volna a szürke liverpooli égbolt. Helyszíni riportunk a BL-meccs előkészületeiről.

Bárány Donát ismét bevette a Zalaegerszeg kapuját. A DVSC 25 éves támadója a tíz ZTE elleni meccsen hétszer volt eredményes, és a zalaiak ellen szerezte a legtöbb gólját az NB I-es csapatok közül. A tabella élére ugró Loki kiváló formában lévő támadója lapunknak elmondta, ebben az idényben mintha a szerencse is jobban a debreceniek mellett állna. „Most jó ránézni a tabellára, főleg az előző idény után… A futballban nagyon fontos a szerepe a szerencsének, az előző évadban nem voltunk olyan rosszak, hogy annyira közel kerüljünk a kieséshez, de sok esetben nem úgy pattant a labda, hogy az nekünk kedvezzen. Ezzel ellentétben most annál szerencsésebbek vagyunk, de rögtön hozzá kell tenni, hogy ezért kőkeményen meg kell dolgozni.”

Tóth Balázs élete egyik legnagyobb védését mutatta be a Blackburn kapujában az elmúlt hétvégén a Leicester elleni 2–0-s győzelemmel véget érő meccsen, ráadásul a szurkolók október hónap legjobb Blackburn-játékosának választották meg. „Az öltözőben Valérien Ismaël vezetőedző azt mondta, soha életében nem látott még ekkora védést, fogalma sincs, hogyan csináltam. Az egész csapat megtapsolt, libabőrös lettem.” Jelenleg a 19. helyen áll a gárda, Tóth szerint „az előző két találkozónk alapján azt mondom, hogy az első hatban végezhetünk, viszont az előtte lévő meccseket figyelve a kiesés elkerülése lehet a cél. Eléggé rapszodikusan teljesítünk, de remélem, stabilizálni tudjuk a jó szereplésünket, és képesek leszünk további bravúrgyőzelmekre.” A kapust a válogatott soron következő két mérkőzéséről is kérdeztük.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Bajnokok Ligája Real Madrid Liverpool NS-ajánló
Legfrissebb hírek

Régi ismerősök – Smahulya Ádám jegyzete

Bajnokok Ligája
1 órája

Szoboszlai Dominik: Nem reménykedni kell, hanem dolgozni

Angol labdarúgás
4 órája

Ebben a mutatóban Szoboszlai Dominik a Premier League legjobbja!

Légiósok
6 órája

Gary Neville: Csak egy csapat veszélyes az Arsenalra

Angol labdarúgás
7 órája

Megsérült a Real Madrid argentin középpályása, kihagyja a Liverpool elleni csörtét

Spanyol labdarúgás
10 órája

Brazil és holland dicséret: páratlan taktikai intelligenciával játszik Szoboszlai Dominik

Angol labdarúgás
17 órája

Márton Luana: Jó lábbal keltem fel, tökéletes állapotban voltam; Negyedszer is: Szoboszlai a meccs legjobbja!

E-újság
2025.11.02. 23:55

Xabi Alonso: Továbbra is Kylian Mbappé az első számú tizenegyesrúgónk

Spanyol labdarúgás
2025.11.02. 11:59
Ezek is érdekelhetik