Magabiztosan győzte le a Szeged a Budafokot

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BUDAFOKI MTE 4–0 (2–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 803 néző. Vezette: Iványi Gábor (László István, Sinkovicz Dániel)

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Tóth B., Pejovics (Kurdics, 80.), Kalmár O. – Márkvárt (Vágó L., 36.), Rabatin, Suljic (Holman, 60.), Miskolczi (Kun, 80.) – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

BUDAFOK: Ecseri – Bukta, Horgosi, Nándori (Rehó, a szünetben), Lapu (Kazmouz, 71.) – Németh M., Varga B., Stumpf, Posztobányi – Vasvári (Gyurkó, a szünetben, Kovács D., 65.), Hajdú R. (Szőke, 77.). Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Rabatin (23.), Miskolczi (25.), Borvető (65.), Szilágyi (70.)

MESTERMÉRLEG

Aczél Zoltán: – A csapat minden tagja dicséretet érdemel. A siker nem volt annyira könnyű, mint amit az eredmény mutat. Az elején nem koncentráltunk, de jókor szereztük az első két gólt. Sajnálom Márkvárt sérülését, látszódik, miért ő a kapitányunk. A lecserélése után rendeztük a sorokat, és később megint uralni tudtuk a mérkőzést. Három meccset játszottunk bő egy hét alatt, utaztunk 1200 kilométert, így a végén már nem igazán akartunk futballozni.

Mészöly Géza: – Az első huszonöt percben olyan futballt mutattunk, amely révén gólt szerezhettünk volna, erre meg is volt az esélyünk. A mérkőzés fordulópontjai alakulhattak volna másképpen is, de ezekből a Szeged jött ki jobban. A kétperces rövidzárlat két kapott gólt hozott, majd hiába bíztam nagyon a cserékben, ez sem alakult jól, a Szeged pedig kihasználta a két további lehetőségét.

A Budafok kikapott, és lecsúszott a tabella utolsó helyére (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Helyzet nélkül telt el a mérkőzés első negyedórája, az eseménytelen szakasz végét Tóth Bence 21 méteres lökete jelentette, a labdát Ecseri Máté bravúrral tolta fölé.

Aztán két perc alatt két szegedi gól született, az első Rabatin Richárd révén egy remek egyéni kivitelezés után, a második pedig kiváló összjátékot követően Miskolczi Domonkos által.

Két cserével és veszélyes budafoki helyzettel indult a második félidő, ám Bukta Csaba alig lőtt a jobb kapufa mellé.

A BMTE ezután is megpróbálta irányítani a játékot, sokkal többet volt a vendégeknél a labda, mint az első játékrészben, ennek ellenére mégis a hazaiak folytatták a gólgyártást Borvető Áron révén. És mivel a 70. percben Szilágyi Zoltán is betalált, ekkor végképp el is dőlt a mérkőzés. 4–0

Simán nyert a szegedi csapat (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hármas veretlenségi sorozata után legutóbb Fehérváron vereséget szenvedő Szeged-Csanád GA az előző öt bajnokijából mindössze egyet megnyerő, és kiesésre álló Budafoki MTE ellen.