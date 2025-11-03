Sorozatban ötödik bajnokiján maradt érintetlen a Vidit két góllal legyőző Vasas kapuja

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

VASAS FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–0 (1–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2128 néző. Vezette: Kovács Imre (Szécsényi István, Szalai Dániel)

VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Hős (Barkóczi B., 75.), Hidi M. S., Urblík J. – Horváth R. (Radó, 58.), Pethő B. (Sztojka, 75.), Tóth M. (Pávkovics, 87.). Vezetőedző: Erős Gábor

VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok, Kocsis G., Papp M. (Ominger G., 75.), Spandler, Horváth T. (Bedi, 62.) – Kovács B. (Bobál G., 75.), Kecskés M., Zsótér – Németh D. (Bertók, 62.), Varga R. (Simut, a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor

Gólszerző: Tóth M. (22.), Girsik A. (90+3.)

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Nehéz meccsen vagyunk túl. Időnként jól játszottunk, a küzdőszellemünk rendben volt, és most már sorozatban hat meccse nem kaptunk gólt.

Boér Gábor: – A második félidőben jól reagáltunk a hátrányra, akkor játszottuk azt a bátor futballt, amit az elejétől vártam, de sajnos a minőség hiányzott a befejezéseknél. Egy tizenegyes elmaradt, ami megváltoztathatta volna a meccs menetét.

ÖSSZEFOGLALÓ

2023. május 27-én rendeztek legutóbb bajnoki mérkőzést a két piros-kék csapat, a Vasas és a Videoton részvételével. Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 33. fordulójában lejátszott meccs gól nélküli döntetlennel zárult. A találkozót az angyalföldiek már biztos kiesőként várták, a fehérváriak bennmaradása azonban csak a lefújás után vált biztossá.

Hétfő este a két csapat ezúttal a másodosztályban találkozott egymással. A találkozó esélyesei a házigazdák voltak, akik eddig tíz ponttal szereztek többet, mint riválisuk. A fehérváriak kezdték jobban az összecsapást, az első hat percben kétszer is veszélyben forgott a Vasas kapuja. Varga Roland szabadrúgása a 2. percben a sorfalról vágódott szögletre, a 6. percben Németh Dániel megpattanó lövését Uram Jánosnak kellett kitolnia a léc alól. Két-három veszélytelen lövés után a 22. percben szerezték meg a vezetést az angyalföldiek. Doktorics Áron jobbról elvégzett szöglete után nem tudott tisztázni a vendégek védelme, majd a röviden kifejelt labdát Hős Zsombor lőtte Tóth Milánhoz, aki elsőre még a blokkba lőtt, másodszorra viszont már a léc alá bombázott. A kapott gól megfogta kicsit a Vidit, és egy jó 15 percig szinte csak hazai lehetőségeket láthattunk. Az utolsó 10 percre fordulva aztán felébredtek a fehérváriak. Előbb Zsótér Donát távoli lövését védte a hazaiak kapusa, majd Németh hibázott ígéretes helyzetben az ötös bal sarkánál. A 40. percben újabb hazai lehetőség maradt ki, Urblík József 18 méterről próbálkozott lövéssel, Nagy Gergely bravúrral tenyerelte oldalra a labdát.

Az első percek a második félidőben is a vendégek lehetőségeit hozták, de Zsótérék ezúttal sem tudtak betalálni a hazai kapuba. A 63. percben megduplázhatta volna előnyét a Vasas, Doktorics Áron beadása után Pethő Bence 11 méteres fejesét nagy bravúrral védte a vendégek kapusa. Három perccel később egyenlíthetett volna a Vidi, de Zsótér bal oldali szöglete után az üresen hagyott Kecskés Máté 11 méterről a kapu mellé fejelt. A 72. percben a szünetben beállt Simut Mario esett el Hős mellett a tizenhatoson belül, a játékvezető a Videoton-játékosnak mutatott fel sárga lapot műesésért, és a visszajátszások alapján úgy tűnt, hogy ez volt a jó döntés. Öt perccel később ismét nagy lehetőséget puskáztak el a vendégek, Bedi Bence az alapvonalról gurított Bertók Dánielhez, aki hét méterről csúnyán a kapu fölé lőtt. A találkozó a háromperces hosszabbítás végén dőlt el, amikor Girsik Attila szerzett labdát a fehérváriak térfelén, majd a tizenhatoson belülre érve, 14 méterről a kapu bal alsó sarkába lőtt. A Vasas sorozatban a nyolcadik bajnokiján maradt veretlen, zsinórban ötödik alkalommal nem kapott gólt. Nagyon úgy néz ki, hogy az angyalföldieknek ebben a bajnokságban minden esélyük meglesz a feljutás kiharcolására. 2–0

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 12 8 2 2 21–12 +9 26 2. Budapest Honvéd 12 8 1 3 26–12 +14 25 3. Mezőkövesd 12 7 2 3 21–16 +5 23 4. Szeged-Csanád GA 12 6 3 3 17–10 +7 21 5. Karcagi SC 12 6 3 3 16–16 0 21 6. Kecskeméti TE 12 6 2 4 19–15 +4 20 7. Csákvár 12 5 5 2 18–11 +7 20 8. Tiszakécske 12 4 3 5 14–21 –7 15 9. Kozármisleny 12 3 5 4 12–17 –5 14 10. Videoton FCF 12 3 4 5 13–15 –2 13 11. Soroksár SC 11 3 3 5 16–19 –3 12 12. BVSC-Zugló 12 3 2 7 11–13 –2 11 13. Békéscsaba 12 2 5 5 16–21 –5 11 14. FC Ajka 12 3 1 8 8–17 –9 10 15. Szentlőrinc 12 2 4 6 14–17 –3 10 16. Budafoki MTE 11 2 3 6 7–17 –10 9

A 11. fordulóból elmaradt Budafok–Soroksár mérkőzést november 15-én játsszák le.



