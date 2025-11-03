Nemzeti Sportrádió

Sorozatban ötödik bajnokiján maradt érintetlen a Vidit két góllal legyőző Vasas kapuja

2025.11.03. 21:54
Tóth Milán (jobbra) negyedik bajnoki találatával szerezte meg a vezetést a Vasas (Fotó: Dömötör Csaba)
A labdarúgó NB II 12. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a Vasas 2–0-ra legyőzte a Videoton FC Fehérvárt. Az első félidőben Tóth Milán góljával szerezték meg a vezetést a hazaiak, azonban a fordulás után benne volt a mérkőzésben a vendégek egyenlítő találata is. A hosszabbítás perceiben végül ismét a vendéglátó szerzett gólt – az angyalföldiek kapuja sorozatban ötödik alkalommal maradt érintetlen a bajnokságban.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
VASAS FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–0 (1–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2128 néző. Vezette: Kovács Imre (Szécsényi István, Szalai Dániel)
VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Hős (Barkóczi B., 75.), Hidi M. S., Urblík J. – Horváth R. (Radó, 58.), Pethő B. (Sztojka, 75.), Tóth M. (Pávkovics, 87.). Vezetőedző: Erős Gábor
VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok, Kocsis G., Papp M. (Ominger G., 75.), Spandler, Horváth T. (Bedi, 62.) – Kovács B. (Bobál G., 75.), Kecskés M., Zsótér – Németh D. (Bertók, 62.), Varga R. (Simut, a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Tóth M. (22.), Girsik A. (90+3.)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – Nehéz meccsen vagyunk túl. Időnként jól játszottunk, a küzdőszellemünk rendben volt, és most már sorozatban hat meccse nem kaptunk gólt.
Boér Gábor: – A második félidőben jól reagáltunk a hátrányra, akkor játszottuk azt a bátor futballt, amit az elejétől vártam, de sajnos a minőség hiányzott a befejezéseknél. Egy tizenegyes elmaradt, ami megváltoztathatta volna a meccs menetét.

ÖSSZEFOGLALÓ

2023. május 27-én rendeztek legutóbb bajnoki mérkőzést a két piros-kék csapat, a Vasas és a Videoton részvételével. Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 33. fordulójában lejátszott meccs gól nélküli döntetlennel zárult. A találkozót az angyalföldiek már biztos kiesőként várták, a fehérváriak bennmaradása azonban csak a lefújás után vált biztossá. 

Hétfő este a két csapat ezúttal a másodosztályban találkozott egymással. A találkozó esélyesei a házigazdák voltak, akik eddig tíz ponttal szereztek többet, mint riválisuk. A fehérváriak kezdték jobban az összecsapást, az első hat percben kétszer is veszélyben forgott a Vasas kapuja. Varga Roland szabadrúgása a 2. percben a sorfalról vágódott szögletre, a 6. percben Németh Dániel megpattanó lövését Uram Jánosnak kellett kitolnia a léc alól. Két-három veszélytelen lövés után a 22. percben szerezték meg a vezetést az angyalföldiek. Doktorics Áron jobbról elvégzett szöglete után nem tudott tisztázni a vendégek védelme, majd a röviden kifejelt labdát Hős Zsombor lőtte Tóth Milánhoz, aki elsőre még a blokkba lőtt, másodszorra viszont már a léc alá bombázott. A kapott gól megfogta kicsit a Vidit, és egy jó 15 percig szinte csak hazai lehetőségeket láthattunk. Az utolsó 10 percre fordulva aztán felébredtek a fehérváriak. Előbb Zsótér Donát távoli lövését védte a hazaiak kapusa, majd Németh hibázott ígéretes helyzetben az ötös bal sarkánál. A 40. percben újabb hazai lehetőség maradt ki, Urblík József 18 méterről próbálkozott lövéssel, Nagy Gergely bravúrral tenyerelte oldalra a labdát. 

Az első percek a második félidőben is a vendégek lehetőségeit hozták, de Zsótérék ezúttal sem tudtak betalálni a hazai kapuba. A 63. percben megduplázhatta volna előnyét a Vasas, Doktorics Áron beadása után Pethő Bence 11 méteres fejesét nagy bravúrral védte a vendégek kapusa. Három perccel később egyenlíthetett volna a Vidi, de Zsótér bal oldali szöglete után az üresen hagyott Kecskés Máté 11 méterről a kapu mellé fejelt. A 72. percben a szünetben beállt Simut Mario esett el Hős mellett a tizenhatoson belül, a játékvezető a Videoton-játékosnak mutatott fel sárga lapot műesésért, és a visszajátszások alapján úgy tűnt, hogy ez volt a jó döntés. Öt perccel később ismét nagy lehetőséget puskáztak el a vendégek, Bedi Bence az alapvonalról gurított Bertók Dánielhez, aki hét méterről csúnyán a kapu fölé lőtt. A találkozó a háromperces hosszabbítás végén dőlt el, amikor Girsik Attila szerzett labdát a fehérváriak térfelén, majd a tizenhatoson belülre érve, 14 méterről a kapu bal alsó sarkába lőtt. A Vasas sorozatban a nyolcadik bajnokiján maradt veretlen, zsinórban ötödik alkalommal nem kapott gólt. Nagyon úgy néz ki, hogy az angyalföldieknek ebben a bajnokságban minden esélyük meglesz a feljutás kiharcolására. 2–0

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSÉRŐL IDE KATTINTVA LEHET OLVASNI.

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Vasas FC

12

8

2

2

21–12

+9

26

  2. Budapest Honvéd

12

8

1

3

26–12

+14

25

  3. Mezőkövesd

12

7

2

3

21–16

+5

23

  4. Szeged-Csanád GA

12

6

3

3

17–10

+7

21

  5. Karcagi SC

12

6

3

3

16–16

0

21

  6. Kecskeméti TE

12

6

2

4

19–15

+4

20

  7. Csákvár

12

5

5

2

18–11

+7

20

  8. Tiszakécske

12

4

3

5

14–21

–7

15

  9. Kozármisleny

12

3

5

4

12–17

–5

14

10. Videoton FCF

12

3

4

5

13–15

–2

13

11. Soroksár SC

11

3

3

5

16–19

–3

12

12. BVSC-Zugló

12

3

2

7

11–13

–2

11

13. Békéscsaba

12

2

5

5

16–21

–5

11

14. FC Ajka

12

3

1

8

8–17

–9

10

15. Szentlőrinc

12

2

4

6

14–17

–3

10

16. Budafoki MTE

11

2

3

6

7–17

–10

9

A 11. fordulóból elmaradt Budafok–Soroksár mérkőzést november 15-én játsszák le.

PERCRŐL PERCRE

 

NB II Fehérvár Vasas Videoton FC Fehérvár Vasas FC élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló Videoton
