Sorozatban ötödik bajnokiján maradt érintetlen a Vidit két góllal legyőző Vasas kapuja
LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
VASAS FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–0 (1–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2128 néző. Vezette: Kovács Imre (Szécsényi István, Szalai Dániel)
VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Hős (Barkóczi B., 75.), Hidi M. S., Urblík J. – Horváth R. (Radó, 58.), Pethő B. (Sztojka, 75.), Tóth M. (Pávkovics, 87.). Vezetőedző: Erős Gábor
VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok, Kocsis G., Papp M. (Ominger G., 75.), Spandler, Horváth T. (Bedi, 62.) – Kovács B. (Bobál G., 75.), Kecskés M., Zsótér – Németh D. (Bertók, 62.), Varga R. (Simut, a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Tóth M. (22.), Girsik A. (90+3.)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – Nehéz meccsen vagyunk túl. Időnként jól játszottunk, a küzdőszellemünk rendben volt, és most már sorozatban hat meccse nem kaptunk gólt.
Boér Gábor: – A második félidőben jól reagáltunk a hátrányra, akkor játszottuk azt a bátor futballt, amit az elejétől vártam, de sajnos a minőség hiányzott a befejezéseknél. Egy tizenegyes elmaradt, ami megváltoztathatta volna a meccs menetét.
ÖSSZEFOGLALÓ
2023. május 27-én rendeztek legutóbb bajnoki mérkőzést a két piros-kék csapat, a Vasas és a Videoton részvételével. Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 33. fordulójában lejátszott meccs gól nélküli döntetlennel zárult. A találkozót az angyalföldiek már biztos kiesőként várták, a fehérváriak bennmaradása azonban csak a lefújás után vált biztossá.
Hétfő este a két csapat ezúttal a másodosztályban találkozott egymással. A találkozó esélyesei a házigazdák voltak, akik eddig tíz ponttal szereztek többet, mint riválisuk. A fehérváriak kezdték jobban az összecsapást, az első hat percben kétszer is veszélyben forgott a Vasas kapuja. Varga Roland szabadrúgása a 2. percben a sorfalról vágódott szögletre, a 6. percben Németh Dániel megpattanó lövését Uram Jánosnak kellett kitolnia a léc alól. Két-három veszélytelen lövés után a 22. percben szerezték meg a vezetést az angyalföldiek. Doktorics Áron jobbról elvégzett szöglete után nem tudott tisztázni a vendégek védelme, majd a röviden kifejelt labdát Hős Zsombor lőtte Tóth Milánhoz, aki elsőre még a blokkba lőtt, másodszorra viszont már a léc alá bombázott. A kapott gól megfogta kicsit a Vidit, és egy jó 15 percig szinte csak hazai lehetőségeket láthattunk. Az utolsó 10 percre fordulva aztán felébredtek a fehérváriak. Előbb Zsótér Donát távoli lövését védte a hazaiak kapusa, majd Németh hibázott ígéretes helyzetben az ötös bal sarkánál. A 40. percben újabb hazai lehetőség maradt ki, Urblík József 18 méterről próbálkozott lövéssel, Nagy Gergely bravúrral tenyerelte oldalra a labdát.
Az első percek a második félidőben is a vendégek lehetőségeit hozták, de Zsótérék ezúttal sem tudtak betalálni a hazai kapuba. A 63. percben megduplázhatta volna előnyét a Vasas, Doktorics Áron beadása után Pethő Bence 11 méteres fejesét nagy bravúrral védte a vendégek kapusa. Három perccel később egyenlíthetett volna a Vidi, de Zsótér bal oldali szöglete után az üresen hagyott Kecskés Máté 11 méterről a kapu mellé fejelt. A 72. percben a szünetben beállt Simut Mario esett el Hős mellett a tizenhatoson belül, a játékvezető a Videoton-játékosnak mutatott fel sárga lapot műesésért, és a visszajátszások alapján úgy tűnt, hogy ez volt a jó döntés. Öt perccel később ismét nagy lehetőséget puskáztak el a vendégek, Bedi Bence az alapvonalról gurított Bertók Dánielhez, aki hét méterről csúnyán a kapu fölé lőtt. A találkozó a háromperces hosszabbítás végén dőlt el, amikor Girsik Attila szerzett labdát a fehérváriak térfelén, majd a tizenhatoson belülre érve, 14 méterről a kapu bal alsó sarkába lőtt. A Vasas sorozatban a nyolcadik bajnokiján maradt veretlen, zsinórban ötödik alkalommal nem kapott gólt. Nagyon úgy néz ki, hogy az angyalföldieknek ebben a bajnokságban minden esélyük meglesz a feljutás kiharcolására. 2–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
12
8
2
2
21–12
+9
26
|2. Budapest Honvéd
12
8
1
3
26–12
+14
25
|3. Mezőkövesd
12
7
2
3
21–16
+5
23
|4. Szeged-Csanád GA
12
6
3
3
17–10
+7
21
|5. Karcagi SC
12
6
3
3
16–16
0
21
|6. Kecskeméti TE
12
6
2
4
19–15
+4
20
|7. Csákvár
12
5
5
2
18–11
+7
20
|8. Tiszakécske
12
4
3
5
14–21
–7
15
|9. Kozármisleny
12
3
5
4
12–17
–5
14
|10. Videoton FCF
12
3
4
5
13–15
–2
13
|11. Soroksár SC
11
3
3
5
16–19
–3
12
|12. BVSC-Zugló
12
3
2
7
11–13
–2
11
|13. Békéscsaba
12
2
5
5
16–21
–5
11
|14. FC Ajka
12
3
1
8
8–17
–9
10
|15. Szentlőrinc
12
2
4
6
14–17
–3
10
|16. Budafoki MTE
11
2
3
6
7–17
–10
9
A 11. fordulóból elmaradt Budafok–Soroksár mérkőzést november 15-én játsszák le.
