Cselgáncs: ihletett formában küzdött Szeleczki Szabina az U23-as Eb-n

Mint arról beszámoltunk, egy-egy arany- és bronzéremmel, továbbá két ötödik helyezéssel zártak a magyar dzsúdósok a Moldova fővárosában, Chisinauban rendezett U23-as Európa-bajnokságon. A legnagyobb siker Szeleczki Szabina nevéhez fűződött, aki a 48 kilósok mezőnyében a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A Budapesti Honvéd 20 esztendős, tehát még juniorkorú reménysége sorrendben szerb, moldovai, török és lengyel versenyzőt múlt felül a végső győzelemig vezető úton. A verseny utolsó fázisában pedig egyenesen ellenállhatatlannak bizonyult: az elődöntőben a török Ertemet 13, a fináléban a lengyel Wozniakot nyolc másodperc alatt győzte le ipponnal. Szeleczki a negyedik érmét, az első aranyát szerezte korosztályos világversenyen. Az U23-as Európa-bajnokságok történetében a harmincadik magyar elsőséget jegyezte.

Magamhoz képest nagyon lazán tudtam dzsúdózni az egész nap során, nem agyaltam túl a dolgokat, csak vitt a lendület

– kezdte Szeleczki az Utánpótlássportnak. – Mivel már rendszeresen szoktam indulni a felnőttmezőnyben, így amikor visszamegyek a saját korosztályomba versenyezni, ott gyakran érzem magamon az extra terhet, a teljesítménykényszert, emiatt a juniorversenyeken idén sajnos gyakran görcsössé váltam, túl sokat stresszeltem, és egyszerűen nem tudtam a legjobbamat nyújtani. Az edzőm, Toncs Péter jelenlétének és biztató szavainak is köszönhetően most viszont szinte egyáltalán izgultam, jóval nyugodtabban sikerült tatamira lépni. Az eredményt illetően nem fogalmaztam meg konkrét célkitűzést, csak szerettem volna jól érezni magam a szőnyegen, és kiadni a tudásom legjavát.

Amikor reggel beléptem a terembe, már akkor olyan bizsergető jó érzés fogott el, amire régóta nem volt példa a karrieremben.

Egész nap olyan energikusnak éreztem magam, hogy tényleg igazi flow-állapotban tudtam versenyezni.”

Szeleczki Szabina Forrás: EJU

Szabó Tibor és Toncs Péter tanítványa ezt megelőzően legutóbb három évvel ezelőtt, még 2022-ben nyert érmet világversenyen: abban az esztendőben az EYOF-on ezüst-, az ifjúsági Eb-n bronzérmes lett. A juniorok között 2023-ban Európa-bajnoki hetedik helyet, majd tavaly világbajnoki ötödik helyet szerzett. Ám ebben az esztendőben utolsóévesként egyik junior-világversenyen sem jött ki neki a lépés. Miközben a saját korosztályában ugyan elmaradtak a sikerek, a nyáron egyébként már a felnőttek között is megvillantotta az oroszlánkörmeit a budapesti vb-n, és a nyolcaddöntőig jutott a Papp László Sportarénában a világ legjobbjai között.

Az idei évem nagyon nehéz volt, a kudarcok után rettenetesen el voltam kenődve.

Sok versenyen szerepeltem, de nem akartak összeállni a dolgok, az igazán nagy eredmény hiányzott. Ráadásul nem tudtam, hogy hol és mit rontok el folyton, ezekben a pillanatokban nagyon magam alatt voltam. A Honvédban körülvevő edzők és csapatttársak mindvégig támogattak és biztattak, hogy csak csináljam tovább, mert a várva várt siker előbb-utóbb el fog jönni, és hál'istennek valóban így lett. Most Moldovában legbelül azt éreztem, hogy visszataláltam önmagamhoz, és számomra ez az érzés legalább olyan fontos és értékes, mint maga az aranyérem.

Bár már pár nap eltelt, még mindig hihetetlenül hangzik, hogy megnyertem az Európa-bajnokságot; hatalmas boldogsággal és büszkeséggel tölt el, hogy ott állhattam a dobogó tetején.

Régóta vártam már erre a pillanatra, bízom benne, hogy ezután még sokszor lesz alkalmam újra megtapasztalni."

(Kiemelt kép forrása: EJU)