Most egy Premier League-csapattal hozták hírbe Robbie Keane-t – sajtóhír

2025.11.03. 12:46
Robbie Keane nevét bedobta a brit sajtó a Wolverhamptonnal kapcsolatban (Fotó: Árvai Károly)
Robbie Keane Premier League Wolverhampton
A molineux.news internetes oldal szerint Robbie Keane az egyik lehetséges jelölt a Wolverhampton labdarúgócsapatának edzői posztjára.
Angol labdarúgás
23 órája

Menesztették a Wolverhampton edzőjét

Az utolsó helyen álló Wanderers még nem nyert a bajnokságban.

Robbie Keane-t Brendan Rodgers távozása után a Celtickel hozták össze, most pedig a Wolverhamptonnál merült fel a neve, legalábbis a brit sajtóban.

A Wanderersszel kapcsolatos hírekkel foglalkozó molineux.news című oldal szerint a Ferencváros vezetőedzője is esélyes lehet a csapat vezetőedzői posztjára. Keane korábban játszott a Wolvesnál, amely jelenleg edzőt keres. A Premier League nyeretlen sereghajtója a Fulham elleni vereség másnapján menesztette Vitor Pereirát.

A portugál szakvezető távozása után a sajtó bedobott több nevet is, így Gary O'Neilét, Rob Edwardsét és Michael Carrickét is.

Keane lehetséges érkezéséről a Talksport két szakértője, Jeff Stelling és Ally McCoist is beszélt

„Kedves Wolves-drukkerek, ne sértődjetek meg, de például egy Brendan Rodgers nem kockáztatná meg, hogy egy kiesőjelölthöz szerződjön. De mit szólnátok Robbie Keane-hez? A Wolvesnál és külföldön is játszott, sikeres volt a Maccabi Tel-Avivnál és most a Ferencvárosnál is. Biztos vagyok benne, hogy szívesen edzősködne Angliában, főleg a Premier League-ben. Én olyasvalakit keresnék, aki képes hatást gyakorolni a csapatra, nem pedig a régi neveket” – mondta Stelling.

Jó ötlet, mert van kötődése a klubhoz. Ez egy hatalmas kihívás számára. Bár jól indult az edzői pályafutása Izraelben és Magyarországon, de ez egy nagy lépés lenne” – tette hozzá McCoist.

A Talksport is úgy tudja, hogy a csapatot korábban már irányító O'Neil a legnagyobb esélyes a posztra, ugyanis Rob Edwardsot ki kellene vásárolni a Middlesbrough csapatától.

A Wolverhampton eddig két pontot gyűjtött, és nyolc ponttal van lemaradva a már bennmaradó helyen álló Burnleytől.

 

Ezek is érdekelhetik