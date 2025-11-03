Nemzeti Sportrádió

Az Újpest tovább üldözi az éllovast; az MFA meglepetésgyőzelmet aratott a futsal NB I-ben

2025.11.03. 23:20
null
Négy gólt szerezve nyert az Újpest (Fotó: ujpestfc.hu)
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I 11. fordulójának hétfői játéknapján hazai pályán nyert az Újpest, a Kecskemét, a Nyírbátor és a Magyar Futsal Akadémia.

Az MFA kétgólos hátrányból fordítva verte meg a Magyar Kupa-címvédő Berettyóújfalut, a Kecskemét nyolcszor vette be a Haladás kapuját, a Nyírbátor hét gólt lőtt a PTE-PEAC-nak. A második helyen álló Újpest leadta a DEAC ellen a kétgólos előnyét, de azért még kétszer betalált, így otthon tartotta a három pontot.

FUTSAL NB I
11. FORDULÓ
Kecskemét–Haladás 8–4
Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu 6–3
Nyírbátor–PTE-PEAC 7–1
Újpest–DEAC 4–2
Pénteken játszották
Veszprém–Nyíregyháza 4–1
Aramis SE–H.O.P.E. Futsal 3–3

Az állás
  1. Veszprém 33 pont
  2. Újpest 27 pont
  3. Nyíregyháza 21 pont
  4. Aramis SE 19 pont
  5. DEAC 17 pont
  6. Kecskemét 15 pont
  7. PTE-PEAC 13 pont
  8. Berettyóújfalu 12 pont
  9. H.O.P.E. Futsal 11 pont
10. Nyírbátor 10 pont
11. Magyar Futsal Akadémia 9 pont
12. Haladás 4 pont

 

