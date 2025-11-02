Négy kapufát és tiszakécskei sikert hozott a KTE elleni vármegyei derbi

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–KECSKEMÉTI TE 2–1 (1–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 1500 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B. (Takács Zs., 63.), Visinka, Varga J., Grünvald – Bódi, Horváth E. (Csáki, 86.), Zámbó (Vukk, 86.), Terbe (Géringer, 61.) – Pataki B., Takács T. Vezetőedző: Pintér Csaba

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma (Debreceni Á., a szünetben) – Győrfi, Derekas, Bocskay, Eördögh (Bolyki, 81.) – Beke (Bolgár, a szünetben), Kovács B. (Czékus, 62.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Balázs B. (33.), Takács T. (70.), ill. Eördögh (12.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Nagyon jó hangulatú, tipikus derbimérkőzés volt, amiből mi jöttünk ki győztesen. Taktikusan játszottunk, az első negyedórában megkaptuk a szokásos gólunkat, de utána rögzített helyzetből tudtunk egyenlíteni. Amit kértünk a fiúktól, az működött, és a második félidőben sikerült a győztes találatot is bevinni. Kellett a szerencse is, de megdolgoztunk érte – büszke vagyok az egész csapatra.

Tímár Krisztián: – Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, sikerült a vezetést is megszerezni, de utána kijött, hogy ezúttal tompábbak voltunk, így több párharcot nyert a Tiszakécske. Úgy érzem, ikszes mérkőzés volt, ahol a rögzített helyzetek döntőnek bizonyultak. Az a csapat veszített, amelyik gyengébben védekezte le a szögleteket, ez megpecsételte a sorsunkat.

ÖSSZEFOGLALÓ

Inkább küzdelmes játékkal indult a meccs, főleg a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, de a jeget végül a KTE törte meg. Kovács Barnabás és Eördögh András jól játszott össze kicsiben a tizenhatos bal oldalánál, utóbbi aztán belépett a védők mögé, és jobbal a hosszú alsóba lőtt. A félidő közepén aktívabb lett a Tiszakécske, ezt jelezte Zámbó Márton kísérlete is, aki 22 méterről lőtt a bal alsó sarok mellé. A 31. percben kecskeméti esély is adódott, Beke Péter robogott végig a pályán, lövéssel zárta le az akciót, de Prokop fogta a labdát. A 33. percben aztán egy szöglet után egyenlített a hazai gárda, Bódi Ádám tekert a hosszúra, ahol Balázs Benjámin érkezett, és fejelte a labdát pár méterről a hálóba.

A második félidőt jobban kezdte a Tiszakécske, az 54. percben Bocskay Bertalan már gólhelyzetben tisztázott. Az 59. percben Derekas Zoltán került helyzetbe, vissza akarta húzni a jobb lábára a labdát, de ez elég volt ahhoz, hogy leszereljék. Két sérülés nehezítette a hazaiak dolgát ezután, de szerencséjük volt, Győrfi Milán ugyanis kétszer is a kapufát találta el. Az utolsó húsz percbe érve Bódi lőtt középre több szögletet, az utolsóból gól lett, Takács Tamás robbant be eredményesen. A 75. percben előbb Pataki Bence, majd Horváth Emil is a kapufát találta el egyetlen akción belül, majd Czékus Ádám fejelt közelről fölé a másik oldalon.

A hajrában nyomott a KTE, de a felívelések nem hoztak eredményt, így maradt az eredmény – a kecskeméti csapat (öt győzelem és két döntetlen után) először kapott ki Tímár Krisztiánnal a kispadon. 2–1

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző öt bajnokijából egyet megnyerő Tiszakécske az NB II-ben hat meccs óta veretlen Kecskemét ellen.