Keddi sportműsor: Rossi keretet hirdet; Pool–Real és PSG–Bayern a BL-ben

NOVEMBER 4., KEDD

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdetése, Telki

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)

18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)

21.00: Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport2)

21.00: Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–PSV (holland)

21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Köbenhavn (dán)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Ligaszakasz

14.00: PSG (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

21.00: Coventry City–Sheffield United (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, 5. FORDULÓ

B-csoport

18.00: Sopron Basket–Schio (olasz) (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

4. forduló, nyolcaddöntő

18.00: Komló–PLER Budapest

18.00: NEKA–Csurgó

NŐI MAGYAR KUPA

3. forduló

17.00: MTK Budapest–Kozármisleny KA

18.00: Hajdúnánás KN–Eszterházy SC

LÓSPORT

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti 1160 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI KÖZÉP-EURÓPAI LIGA

16.00: OK Buducsnoszt (montenegrói)–MÁV Előre Foxconn

FÉRFI MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Fino Kaposvár–Miskolci EAFC-Peka Bau

18.30: Dunaújvárosi KSE–Debreceni EAC

19.30: UNI Győr-SZESE–Prestige Fitness PSE

SAKK

Világkupa, Goa

10.30: 2. forduló (a 64 közé jutásért), első mérkőzések (Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjamin, Kántor Gergely)

SZNÚKER

Kínai nemzetközi bajnokság, Nancsing

7.30 és 12.30: 2. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD

Egyes, csoportkör

15.00: Gauff (amerikai)–Paolini (olasz) (Tv: Match4)

16.30: Szabalenka (fehérorosz)–Pegula (amerikai) (Tv: Match4)

Páros, csoportkör

13.00: Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)–Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)

18.00: Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (oroszok, 5.)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)

ATP 250-es tornák, Athén, Metz

VÍZILABDA

NŐI OB I

19.00: UVSE Helia-D–Dunaújvárosi FVE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Bölöni László és Szöllősi György

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Tetoválása hozta kellemetlen helyzetbe az edzőt

9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: novemberi világraszóló magyar focisikerek

12.00: Bajnokok – Sándorházi Vivien, Eb-bronzérmes tollaslabdázó

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás, műsorvezető: Jó András. Szerkesztő Bálint Attila

13.30: Profil – műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Tóth Béla

15.00: Kapcsoljuk Borsos Lászlót, a Nemzeti Sport munkatársát a labdarúgó-válogatott kerethirdetése után

15.35: A vonalban Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport liverpooli tudósítója

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Kovács Erika, Gergelics József

17.00: A debreceni labdarúgócsapat szárnyalását Szabó Bence járja körbe

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Magyar úszók a világ körül

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közvetítés a Sopron–Schio női kosárlabda Euroliga-csoportmérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea

20.00: Jön a labdarúgó BL alapszakaszának 4. fordulója

20.30: Sportolók, akik még 40 év felett is bizonyítják/bizonyították, hogy a kor csak egy szám

21.00: Eliud Kipchoge, a maratoni futás legendája vasárnap az utolsó 42 kilométerét teljesítette

21.30: Mi történik a tengerentúli profi bajnokságokban (NHL, NBA, NFL)?

22.00: Fonák és tenyeres, a magazinműsor ismétlése

22.30: Sportvilág