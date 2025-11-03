Keddi sportműsor: Rossi keretet hirdet; Pool–Real és PSG–Bayern a BL-ben
NOVEMBER 4., KEDD
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdetése, Telki
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)
21.00: Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport2)
21.00: Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–PSV (holland)
21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Köbenhavn (dán)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
14.00: PSG (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
21.00: Coventry City–Sheffield United (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, 5. FORDULÓ
B-csoport
18.00: Sopron Basket–Schio (olasz) (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
4. forduló, nyolcaddöntő
18.00: Komló–PLER Budapest
18.00: NEKA–Csurgó
NŐI MAGYAR KUPA
3. forduló
17.00: MTK Budapest–Kozármisleny KA
18.00: Hajdúnánás KN–Eszterházy SC
LÓSPORT
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti 1160 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI KÖZÉP-EURÓPAI LIGA
16.00: OK Buducsnoszt (montenegrói)–MÁV Előre Foxconn
FÉRFI MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
18.00: Fino Kaposvár–Miskolci EAFC-Peka Bau
18.30: Dunaújvárosi KSE–Debreceni EAC
19.30: UNI Győr-SZESE–Prestige Fitness PSE
SAKK
Világkupa, Goa
10.30: 2. forduló (a 64 közé jutásért), első mérkőzések (Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjamin, Kántor Gergely)
SZNÚKER
Kínai nemzetközi bajnokság, Nancsing
7.30 és 12.30: 2. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD
Egyes, csoportkör
15.00: Gauff (amerikai)–Paolini (olasz) (Tv: Match4)
16.30: Szabalenka (fehérorosz)–Pegula (amerikai) (Tv: Match4)
Páros, csoportkör
13.00: Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)–Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)
18.00: Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (oroszok, 5.)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)
ATP 250-es tornák, Athén, Metz
VÍZILABDA
NŐI OB I
19.00: UVSE Helia-D–Dunaújvárosi FVE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Bölöni László és Szöllősi György
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Tetoválása hozta kellemetlen helyzetbe az edzőt
9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: novemberi világraszóló magyar focisikerek
12.00: Bajnokok – Sándorházi Vivien, Eb-bronzérmes tollaslabdázó
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás, műsorvezető: Jó András. Szerkesztő Bálint Attila
13.30: Profil – műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Tóth Béla
15.00: Kapcsoljuk Borsos Lászlót, a Nemzeti Sport munkatársát a labdarúgó-válogatott kerethirdetése után
15.35: A vonalban Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport liverpooli tudósítója
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Kovács Erika, Gergelics József
17.00: A debreceni labdarúgócsapat szárnyalását Szabó Bence járja körbe
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Magyar úszók a világ körül
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés a Sopron–Schio női kosárlabda Euroliga-csoportmérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea
20.00: Jön a labdarúgó BL alapszakaszának 4. fordulója
20.30: Sportolók, akik még 40 év felett is bizonyítják/bizonyították, hogy a kor csak egy szám
21.00: Eliud Kipchoge, a maratoni futás legendája vasárnap az utolsó 42 kilométerét teljesítette
21.30: Mi történik a tengerentúli profi bajnokságokban (NHL, NBA, NFL)?
22.00: Fonák és tenyeres, a magazinműsor ismétlése
22.30: Sportvilág