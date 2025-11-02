Fordulatos meccsen győzött a Békéscsaba ellen az újonc Karcag

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

KARCAGI SC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 4–2 (0–1)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert)

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Szűcs K. – Fábián (Kohut, a szünetben), Györgye (László D., a szünetben), Pap Zs., Székely D. (Sághy, 71.), Girsik Á. (Tarcsi, 88.) – Sain (Vida M., 82.). Vezetőedző: Varga Attila

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki, Kuzma, Kotula (Harsányi I., 71.) – Balla K. (Igricz, 88.), Pelles (Daru, 63.), Zsolnai, Csató (Kovács G., 63.) – Borsos (Sármány, 71.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Kovalovszki (49.), Székely D. (58.), Kohut (67.), László D. (78.), ill. Csató (35.), Harsányi I. (87.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila – Nagyon komoly munkát tettek bele a játékosaim ebbe a sikerbe. Nem volt könnyű meccs, hiszen jól felkészült ellenféllel találkoztunk. A cseréink kiválóan beváltak, így a második félidőben új energiák kerültek a pályára. Van még min javítanunk, de a második játékrészben mutatott teljesítményünk alapján jó úton járunk, és teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Csató Sándor: – A Karcag a második félidőben teljesen más arcát mutatta, mint az elsőben, de sajnos mi is. Számos olyan játékosunk volt, akikről tudtuk, hogy nem tudják végigjátszani a mérkőzést. Sajnos egy idő után teljesen szétestünk, így a házigazda megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Girsik Áronék (19) ismét nyertek hazai pályán (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SC)

ÖSSZEFOGLALÓ

A hétközi kupafordulót követően ismét a bajnokság került előtérbe Karcagon, ahol ezúttal a Békéscsaba volt a vendég. A házigazda számára egyértelmű volt a cél, megőrizni a pontvadászatban a hazai veretlenséget, míg a lila-fehérek három döntetlent követően igyekeztek ismét nyerni. A hazaiak kezdtek jobban, ám előbb Girsik Áron, majd Györgye Márk sem találta el a kaput. A félidő derekán kiegyenlítettebbé vált a játék, mígnem a 35. percben egy jobb oldali szöglet után Csató Martin fejelt közvetlen közelről a kapuba, ezzel megszerezve a vezetést a vendégek számára. A játékrész folytatásában igyekezett fölénybe kerülni a házigazda, ám a próbálkozásait nem kísérte eredmény.

Kovalovszki Máté (balra) gólt szerzett, Kotula Máté (37) sem tudta mindig tartani (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SC)

A második félidőre két helyen változtatott Varga Attila, a hazai gárdának pedig három perc is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy kiegyenlítsen: egy bal oldali beadás után Kovalovszki Máté lényegében lemásolta Csató találatát. A következő tíz percben mindent megtett a vezetés megszerzéséért a Karcag, az 58. minutumban Székely Dávid kapott remek labdát, a lövése pedig a kapufa érintésével került a hálóba. A folytatásban próbált kijjebb jönni az Előre, azonban a 67. percben Székely estében passzolt Kohut Máté elé, aki először még Takácsba lőtt, majd a kipattanót a hálóba pofozta. Az utolsó negyedórára fordulva Harsányi beállása kissé megváltoztatta a Békéscsaba opcióit, a támadó ugyanis rögtön helyzetbe került, ám újabb gólt a vendéglátó szerzett: Girsik szögletét követően a legalacsonyabb nagykunsági játékos, László Dávid fejelt a kapuba. Itt azonban még nem volt vége, Harsányi István csak megrúgta a gólját, átlövése ugyanis három perccel a lefújás előtt utat talált a kapuba, így végül egy látványos, sok gólt hozó meccsen nyert a Karcagi SC. 4–2

Hiába vezetett a szünetben az Előre, pont nélkül maradt (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SC)

