Serie A: a Lazio sikerével már hat meccse veretlen

A hétfő kora esti meccs első húsz percének Ruszlan Malinovszkij volt a főszereplője: az ukrán középpályás először a 4. percben begyűjtött egy sárga lapot, amivel kiiratkozott a következő bajnokiról, majd a 18. percben megszerezte csapatának a vezetést – a Genoának ez volt az idényben a 10. bajnokiján az ötödik gólja. A vendéglátó Sassuolo bő másfél perccel a második félidő kezdése után egy szögletet követően egyenlített, a beívelt és továbbcsúsztatott labdát Domenico Berardi belsőzte a hálóba a hosszún érkezve. Végül aztán ajött a 93. perc és Leo Östigard, a Genoa pedig valamivel több öt hónap után újból bajnoki győzelmet ünnepelhetett.

ÖSSZEFOGLALÓ

Este aztán a két csapat bajnoki formája alapján már-már országos egyesnek is kikiáltható mérkőzés következett: az ötös veretlen szériával bíró Lazio fogadta a szintén ötös, de nyeretlen sorozattal érkező Cagliarit. Bár az első félidőben még úgy tűnt, a vendégek némi meglepetést okozhatnak, mert többet lőttek kapura és többször is eltalálták a hazaiak kapuját, fölényük nem volt elég a vezetés megszerzéséhez.

Fordulás után pedig, ha lehet méginkább felborult a pálya, továbbra is a vendégeké volt a több kapu felé tartó és azt el is találó lövés, ahogy a várható gólok számában is a Cagliari sikerét ígérte a statisztika. Ehhez képest viszont a mégis a Lazio örülhetett a mérkőzés végén, mert előbb a 66. percben egy formás támadás végén Gustav Isaksen szép lövésével megszerezték a vezetést a hazaiak, majd a ráadás első percében Mattia Zaccagni egy óriási védelmi hiba után beállította a 2–0-s végeredményt.

Így tehát mindkét csapat aktuális sorozat hatmeccsesre nőtt, csak míg a Laziónál ennek nyilván örülnek, a Cagliarinál kevésbé.

ÖSSZEFOGLALÓ

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

Sassuolo–Genoa 1–2 (Berardi 47., ill. Malinovszkij 18., Östigard 90+3.)

Lazio–Cagliari 2–0 (Isaksen 66., Zaccagni 90+1.)