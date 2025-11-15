NB II: Budafoki MTE–Soroksár SC
A labdarúgó NB II 11. fordulójából technikai okok miatt elhalasztott mérkőzést pótolják ma Budafokon, ahol az utolsó helyen álló hazaiak ellenfele a 13. helyezett Soroksár lesz. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
BUDAFOKI MTE–SOROKSÁRI SC 0–1 – élőben az NSO-n!
Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Punyi Gyula)
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Horgosi, Lapu, Kun B. – Posztobányi – Bukta, Varga B., Németh M., Rehó – Vasvári. Vezetőedző: Mészöly Géza
SOROKSÁR: Radnóti – Könczey, Lakatos Cs., Króner, Csemer – Köböl, Vass Á. – Lukács D., Gólik, Korozmán – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
Gólszerző: Lovrencsics B. (2.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
