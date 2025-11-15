Nemzeti Sportrádió

NB II: Budafoki MTE–Soroksár SC

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.11.15. 12:48
null
Nikházi Márk lett a Budafok régi-új vezetőedzője (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB II NB II 11. forduló Budafoki MTE BMTE Soroksár SC labdarúgó NB II Soroksár Budafok
A labdarúgó NB II 11. fordulójából technikai okok miatt elhalasztott mérkőzést pótolják ma Budafokon, ahol az utolsó helyen álló hazaiak ellenfele a 13. helyezett Soroksár lesz. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
BUDAFOKI MTE–SOROKSÁRI SC 0–1 – élőben az NSO-n!
Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Punyi Gyula)
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Horgosi, Lapu, Kun B. – Posztobányi – Bukta, Varga B., Németh M., Rehó – Vasvári. Vezetőedző: Mészöly Géza
SOROKSÁR: Radnóti – Könczey, Lakatos Cs., Króner, Csemer – Köböl, Vass Á. – Lukács D., Gólik, Korozmán – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
Gólszerző: Lovrencsics B. (2.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

Kapcsolódó tartalom

Nikházi Márk: Szenvedélyt és bátor játékot várok

KEZDÉS: 13.00. A Budafok régi-új vezetőedzővel fogadja a Soroksárt az NB II 11. fordulójából elhalasztott mérkőzés pótlásán, és győzelmével ellépne a kiesőzónából.

Nikházi Márk visszatér Budafokra, ő a klub új vezetőedzője – hivatalos

Korábban éppen őt váltotta a most közös megegyezéssel szerződést bontó Mészöly Géza a múlt idényben.

PERCRŐL PERCRE

NB II NB II 11. forduló Budafoki MTE BMTE Soroksár SC labdarúgó NB II Soroksár Budafok
Legfrissebb hírek

Nikházi Márk: Szenvedélyt és bátor játékot várok

Labdarúgó NB II
6 órája

Visszatérők – Bobory Balázs publicisztikája

Labdarúgó NB I
2025.11.13. 23:58

Új korszak a budafoki utánpótlásban: hosszú távú együttműködés a Real Betisszel

Labdarúgó NB II
2025.11.12. 17:00

Pető Tamás lett a Videoton új vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.11.12. 11:33

Nagy Miklós: Organikusan próbálunk építkezni

Labdarúgó NB II
2025.11.12. 10:00

Menetel a Honvéd – Jakus Barnabás publicisztikája

Labdarúgó NB II
2025.11.12. 00:07

Nikolics Nemanja a Vidi új sportigazgatója – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.11.11. 15:42

A Vasas–Budapest Honvéd NB II-es rangadót közvetíti az M4 Sport

Labdarúgó NB II
2025.11.11. 14:56
Ezek is érdekelhetik