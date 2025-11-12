Nemzeti Sportrádió

Pető Tamás lett a Videoton új vezetőedzője – hivatalos

2025.11.12. 11:33
Pető Tamás és Nikolics Nemanja (Fotó: Fehérvár)
NB II Videoton FC Fehérvár magyar foci Videoton Pető Tamás
A labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár szerda délelőtt hivatalos honlapján jelentette be, hogy Pető Tamás lett a csapat új vezetőedzője.

Mint ismert, a Videoton hétfőn közös megegyezéssel felbontotta Boér Gábor vezetőedző és Makra Zsolt másodedző szerződését. A 42 éves szakember 2025 júliusában érkezett az NB I-ből kieső csapathoz, amelyet 13 bajnokin és két Magyar Kupa-mérkőzésen irányított. Másnap bejelentették azt is, hogy a klub korábbi válogatott támadója, Nikolics Nemanja lesz az új sportigazgató, aki az első feladatai között említette az új vezetőedző kiválasztását.

Ahogy azt már jeleztük is, a választás végül Pető Tamásra esett – ezt a Videoton szerda délelőtt jelentette be hivatalos felületein.

Az 51 éves szakember az előző idényben már irányította a székesfehérvári csapatot, és előtte is dolgozott a klubnál, korábban pedig Pakson, Balatonfüreden és Veszprémben tevékenykedett. Másodedzőként Bekő Balázs segíti majd a munkáját, aki mellette a továbbiakban is ellátja U19-es csapat vezetőedzői feladatait.

A Videoton 13 forduló után a 12. helyen áll a másodosztályban.

Pető korábban, 2015-ben, rövid ideig volt Nikolics edzője is a Vidinél, amikor ideiglenesen megbízták a csapat irányításával – a mostani így már a harmadik időszaka lesz a fehérváriak vezetőedzőjeként.

„A klubunk értékesítésére vonatkozó, jelenleg is zajló pályázatra tekintettel Nikolics Nemanja sportigazgatóval és Pető Tamás vezetőedzővel is a 2025/2026-os idény végéig kötöttünk megállapodást” – írja a fehérvári klub honlapja, a vidi.hu.

 

