Három mérkőzés hosszabbítás után, egy szétlövéssel dőlt el az NHL-ben – videó

2025.11.15. 11:45
Hosszabbítás után nyert a Nashville Svédországban (Fotó: Getty Images
Az NHL helyi idő szerinti pénteki játéknapján négy mérkőzést játszottak. Hosszabbítás után nyert a Carolina Hurricanes, a New York Islanders és a Nashville Predators is, míg a Philadelphia Flyers szétlövés után diadalmaskodott.

A Global Series keretein belül ezúttal Stockholmban rendeztek NHL-mérkőzést. A Pittsburgh Penguins szerzett vezetést a második harmadban, de bő egy perccel a harmadik harmad vége előtt a svéd Filip Forsberg egyenlített. A hosszabbításból mindössze 44 másodperc telt el, amikor Steven Stamkos góljával nyert a Nashville Predators, amely megszakította ezzel ötmeccses vereségsorozatát.

Trevor Zegras két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a Philadelphia győzelméből, a Flyers szétlövés után nyert a St. Louis Blues vendégeként.

NHL
ALAPSZAKASZ
Carolina Hurricanes–Vancouver Canucks 4–3 – hosszabbítás után
St. Louis Blues–Phildalephia Fylers 5–6 – szétlövés után
Utah Mammoth–New York Islanders 2–3 – hosszabbítás után
Nashville Predators–Pittsburgh Penguins 2–1 – hosszabbítás után

 

