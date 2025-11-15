Három mérkőzés hosszabbítás után, egy szétlövéssel dőlt el az NHL-ben – videó

A Global Series keretein belül ezúttal Stockholmban rendeztek NHL-mérkőzést. A Pittsburgh Penguins szerzett vezetést a második harmadban, de bő egy perccel a harmadik harmad vége előtt a svéd Filip Forsberg egyenlített. A hosszabbításból mindössze 44 másodperc telt el, amikor Steven Stamkos góljával nyert a Nashville Predators, amely megszakította ezzel ötmeccses vereségsorozatát.

Trevor Zegras két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a Philadelphia győzelméből, a Flyers szétlövés után nyert a St. Louis Blues vendégeként.

NHL

ALAPSZAKASZ

Carolina Hurricanes–Vancouver Canucks 4–3 – hosszabbítás után

St. Louis Blues–Phildalephia Fylers 5–6 – szétlövés után

Utah Mammoth–New York Islanders 2–3 – hosszabbítás után

Nashville Predators–Pittsburgh Penguins 2–1 – hosszabbítás után