Sinner, Alcaraz, Zverev és az ATP is a Davis-kupa átalakítását szorgalmazza

Korábban a csapatok hazai és idegenbeli mérkőzéseket játszottak egymással, de ezt 2019-ben a nemzetközi szövetség (ITF) megváltoztatta. Idén a bolognai nyolcas döntő két nappal a torinói ATP-világbajnokság vasárnapi döntője után kezdődik.

A világranglista második helyén álló Jannik Sinner elődöntős az ATP-vb-n, és bár tagja volt az elmúlt két évben Davis-kupa-győztes olasz válogatottnak, idén lemondta a szereplést, hogy a címvédésre összpontosíthasson az ausztrál nyílt bajnokság előtt.

„Sajnos soha nem játszottam a Davis-kupában. Mármint az igazi Davis-kupában, amelyben idegenben is játszunk. Például Argentínában vagy Brazíliában, ahol megtelik az egész stadion, és nem ellenünk szurkolnak, hanem a saját csapatuknak” – nyilatkozta Sinner.

Hozzátette: megtörténhet, hogy Ausztrália jövőre az Egyesült Államokkal játszik Bolognában, de az ilyen mérkőzések esetében „hiányzik a Davis-kupa-érzés”.

A rendkívül sűrű versenynaptár és a megfelelő holtszezon hiánya folyamatosan vita tárgyát képezi a sportágban, olyannyira, hogy a profi teniszezők szervezete (PTPA) fenntarthatatlannak nevezte a helyzetet és márciusban pert indított a sportág irányítótestületei ellen.

Sinner megjegyezte: a jelenlegi lebonyolítási rendszer miatt nehéz elérni, hogy minden évben minden országból a világ legjobb játékosai szerepeljenek hazájuk válogatottjában.

„Azt szeretném, hogy kétévente legyen Davis-kupa. Az elődöntőket játszhatnánk az év elején, a döntőt pedig az év végén” – vélekedett.

A világelső Carlos Alcaraz is elődöntős az ATP-vb-n, és ő ott lesz a spanyol csapatban a Davis-kupa nyolcas tornáján is. Meglátása szerint ha a rangos csapatversenyt két-három évente rendeznék, a játékosok elkötelezettsége még nagyobb lenne iránta.

„Nem lehet minden évben játszani. Tenniük kell valamit, hogy a Davis-kupa egyedi legyen” – szögezte le.

A német Alexander Zverev is azt mondta: az igazi Davis-kupa hazai és idegenbeli mérkőzésből áll.

„Nem hiszem, hogy a mostani Davis-kupa az igazi. Ez egy bemutatótorna, amit Davis-kupának hívnak. Olaszország ellen játszani Olaszországban teljesen más hangulatú lenne, mint Spanyolországban játszani Olaszországgal. Én játszottam Rafael Nadal ellen egy bikaviadal-arénában. Számomra ez az igazi Davis-kupa” – magyarázta.

Andrea Gaudenzi, az ATP elnöke úgy fogalmazott: nagyon szereti a Davis-kupát, ami szerinte egy csodálatos esemény, és mindannyiuknak össze kellene fogniuk, hogy megpróbáljanak tenisz-csapatvilágbajnokságot csinálni belőle.

„Ideális esetben a Davis-kupa két év alatt is megrendezhető lenne hazai és idegenben találkozókkal” – fűzte hozzá.