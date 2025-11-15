Átrok Zalán őrületbe kergette a debreceni védőket

Micsoda formajavulás a fiataloktól! Azok után, hogy a 12. fordulóban az idény leggyengébb átlagteljesítményét nyújtották, s NS-osztályzatuk középértéke nem érte el az 5-öt, a múlt hétvégén a 2025–2026-os évad legerősebb futballját láthattuk a 2004 január elseje után született honi labdarúgóktól.

Szombaton Újpesten kezdődött meg az NB I 13. fordulója, az ETO 3–0-s győzelme Damir Krznar állásába került – talán egyedüli pozitívumként az volt elmondható a negyedik kerületieknél, hogy Kaczvinszki Dominik és Geiger Bálint is biztatóan játszott (5-ösre végeztek tudósítónknál, szemben társaik 4.16-os átlagával). Vendégrészről Tóth Rajmund (6) hozta szokásos megbízható játékát a védelem jobb oldalán, Bánáti Kevin (6) pedig szép gólpasszt adott – a többi győri átlagosan 6.5-re zárt lapunknál.

A folytatásban a ZTE legyőzte (2–0), s megelőzte a tabellán a DVTK-t, a zalaiak egyik legjobbja ezúttal is az ifjú hátvéd, Bodnár Gergő (7) volt, illetve Skribek Alennek centerezett szépen a mérkőzés első gólját megelőzően – rutinosabb magyar társai és az idegenlégiósok átlagosztályzata 6.2 volt. Miskolci oldalon ezúttal semmi sem akart összejönni, de Mucsányi Miron (5) indiszponált első kezdő meccse után ezúttal bátrabban játszott, Szakos Bence (5) viszont nem nyújtott maradandót, csakúgy, mint társai (5.3-as DVTK-s NS-középérték).

A játéknap esti meccse viszont annál látványosabban alakult, a Paks a 2025-ös ősz talán legjobb meccsén 5–3-ra legyőzte a Kisvárdát. Horváth Kevin (7) végre az idény eleji formájában játszott, végig agilisan, veszélyesen futballozott, s a kapufáról kipattanó lövése után szerezte meg a vezetést Hahn János révén csapata. A show-t azonban a csereként pályára lépő 17 esztendős Galambos János (7) lopta el, aki csodálatos ollózó mozdulattal szerezte meg első élvonalbeli gólját, Popovics Ilija (4) tehetetlen volt... A paksiak egyébként átlagosan 6.1-re végeztek tízes skálánkon, szemben az NB I-es újonc kereken 5-ösével, amelyen Szabó Szilárd (5) nem rontott s nem is javított.

Vasárnap az MTK 3–0-ra legyőzte a Debrecent, s mindegyik találatból kivették a részüket az U21-es játékosok. Az első gólnál Kovács Patrik (7) nagyszerűen indította a leshatárra bemozgó Átrok Zalánt (8), a másodiknál pedig az ifjú középpályás adott klasszis gól­passzt Bognár Istvánnak, a találkozót pedig végül az ismételten rendkívül agilisan játszó Molnár Ádin (7) találata zárta le – de dicséret illeti a teljes csapatot, hiszen átlagosan 6.33-ra végeztek tudósítónknál. A vendégeknél Szűcs Tamás (5) ezúttal is csapata egyik legjobbja volt, de ez a lehengerlő MTK ellen vajmi keveset ért, Vajda Botond (4) szürke volt, akárcsak a többi debreceni (4.33).

Bár a Kazincbarcika ráijesztett a Ferencvárosra, az FTC sikerrel zárta (3–1) a mezőkövesdi idegenbeli túrát, Tóth Alex (7) pedig válogatott formában játszott: előbb Varga Barnabás fejét találta meg egy szabadrúgást követően a hosszú oldalon, majd szemet gyönyörködtető kapufás gólt szerzett – kiemelkedett társai (5.9) közül. A barcikaiak egyébként becsülettel küzdöttek – átlagosan 5.44-es NS-osztályzatot kaptak –, Gyollai Dánieltől emberfeletti védésekre, míg Major Marcelltől (5) bátrabb támadójátékra lett volna szükség a pontszerzéshez.

A forduló utolsó összecsapásán a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia 1–1-es döntetlent játszott egymással, hazai részről Farkas Bende­gúz (5) és Manner Balázs (5), a felcsútiaknál Markgráf Ákos (5) és Michael Okeke (4) küzdött becsülettel a brusztolós találkozón – a Szpari-játékosok átlagosan 5.45-ös, a PAFC labdarúgói pedig 5.18-as osztályzatot kaptak tudósítónktól.

A 13. fordulóban 22 utánpótlás-játékost értékeltünk, s a csalódást keltő ezt megelőző forduló 5-ös alatti átlagát jelentősen feltornázták , sőt az 5.86-os átlag csúcsot döntött sorozatunkban, nagyrészt köszönhetően az MTK és a Paks fiataljainak, Bodnár Gergőnek és Tóth Alexnek – a légiósok és a rutinos magyarok ezúttal 5.49-re végeztek.

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

November 8., szombat

Újpest FC–ETO FC 0–3

Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 2–0

Paksi FC–Kisvárda Master Good 5–3

November 9., vasárnap

MTK Budapest–Debreceni VSC 3–0

Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 1–3

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 1–1

