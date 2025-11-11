Nemzeti Sportrádió

A Vasas–Budapest Honvéd NB II-es rangadót közvetíti az M4 Sport

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.11. 14:56
null
Tóth Milánék hétfőn játszanak a Honvéddal (Fotó: Tóth Patrik/Vasas FC)
Címkék
NB II Vasas Honvéd
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága úgy döntött, hogy televíziós közvetítés miatt megváltoztatja az NB II 14. fordulójában a Vasas–Budapest Honvéd mérkőzés kezdési időpontját.

Az eredetileg november 23., vasárnap 17 órára kiírt fővárosi rangadó tehát a módosítás értelmében november 24-én, hétfőn, 20.00-kor fog kezdődni, a meccset az M4 Sport közvetíti majd. A tabellát egyébként a Vasas vezeti 29 ponttal, míg a második helyezett a Honvéd 26 ponttal.

NB II
14. FORDULÓ
November 23., vasárnap
13.00: BVSC-Zugló–Budafoki MTE
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE
13.00: HR-Rent Kozármisleny–Békéscsaba 1912 Előre
14.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka
17.00: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár
17.00: Tiszakécskei LC–Karcagi SC
November 24., hétfő
20.00: Vasas FC–Budapest Honvéd FC

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Vasas FC

13

9

2

2

24–12

+12

29

  2. Budapest Honvéd

13

8

2

3

26–12

+14

26

  3. Kecskeméti TE

13

7

2

4

22–15

+7

23

  4. Mezőkövesd

13

7

2

4

22–18

+4

23

  5. Csákvár

13

6

5

2

20–12

+8

23

  6. Szeged-Csanád GA

13

6

4

3

17–10

+7

22

  7. Karcagi SC

13

6

4

3

17–17

0

22

  8. Tiszakécske

13

5

3

5

17–21

–4

18

  9. BVSC-Zugló

13

4

2

7

12–13

–1

14

10. Kozármisleny

13

3

5

5

12–20

–8

14

11. FC Ajka

13

4

1

8

10–18

–8

13

12. Videoton FCF

13

3

4

6

13–16

–3

13

13. Soroksár SC

12

3

3

6

17–21

–4

12

14. Szentlőrinc

13

2

5

6

15–18

–3

11

15. Békéscsaba

13

2

5

6

16–24

–8

11

16. Budafoki MTE

12

2

3

7

7–20

–13

9

A 11. fordulóból elhalasztott Budafok–Soroksár mérkőzést november 15-én pótolják be.

 

NB II Vasas Honvéd
Legfrissebb hírek

Nikolics Nemanja a Vidi új sportigazgatója – hivatalos

Labdarúgó NB II
42 perce

Nikházi Márk visszatér Budafokra, ő a klub új vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB II
6 órája

Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke, új szponzor is érkezett

Labdarúgó NB II
19 órája

Már nem Boér Gábor a Videoton vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB II
Tegnap, 12:11

Hazai pályán botlott a Honvéd, tovább nőtt az élen álló Vasas előnye

Labdarúgó NB II
2025.11.09. 18:59

Két fejes góllal a Mezőkövesdet is legyőzte a Csákvár

Labdarúgó NB II
2025.11.09. 18:57

A KTE egy félidő alatt lerendezte a Kozármislenyt

Labdarúgó NB II
2025.11.09. 18:51

Gyenge mérkőzésen vitte el a pontokat Fehérvárról a BVSC

Labdarúgó NB II
2025.11.09. 16:55
Ezek is érdekelhetik