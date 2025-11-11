A Vasas–Budapest Honvéd NB II-es rangadót közvetíti az M4 Sport

Az eredetileg november 23., vasárnap 17 órára kiírt fővárosi rangadó tehát a módosítás értelmében november 24-én, hétfőn, 20.00-kor fog kezdődni, a meccset az M4 Sport közvetíti majd. A tabellát egyébként a Vasas vezeti 29 ponttal, míg a második helyezett a Honvéd 26 ponttal.

NB II

14. FORDULÓ

November 23., vasárnap

13.00: BVSC-Zugló–Budafoki MTE

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE

13.00: HR-Rent Kozármisleny–Békéscsaba 1912 Előre

14.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka

17.00: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár

17.00: Tiszakécskei LC–Karcagi SC

November 24., hétfő

20.00: Vasas FC–Budapest Honvéd FC