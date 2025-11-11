A Vasas–Budapest Honvéd NB II-es rangadót közvetíti az M4 Sport
Az eredetileg november 23., vasárnap 17 órára kiírt fővárosi rangadó tehát a módosítás értelmében november 24-én, hétfőn, 20.00-kor fog kezdődni, a meccset az M4 Sport közvetíti majd. A tabellát egyébként a Vasas vezeti 29 ponttal, míg a második helyezett a Honvéd 26 ponttal.
NB II
14. FORDULÓ
November 23., vasárnap
13.00: BVSC-Zugló–Budafoki MTE
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE
13.00: HR-Rent Kozármisleny–Békéscsaba 1912 Előre
14.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka
17.00: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár
17.00: Tiszakécskei LC–Karcagi SC
November 24., hétfő
20.00: Vasas FC–Budapest Honvéd FC
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
13
9
2
2
24–12
+12
29
|2. Budapest Honvéd
13
8
2
3
26–12
+14
26
|3. Kecskeméti TE
13
7
2
4
22–15
+7
23
|4. Mezőkövesd
13
7
2
4
22–18
+4
23
|5. Csákvár
13
6
5
2
20–12
+8
23
|6. Szeged-Csanád GA
13
6
4
3
17–10
+7
22
|7. Karcagi SC
13
6
4
3
17–17
0
22
|8. Tiszakécske
13
5
3
5
17–21
–4
18
|9. BVSC-Zugló
13
4
2
7
12–13
–1
14
|10. Kozármisleny
13
3
5
5
12–20
–8
14
|11. FC Ajka
13
4
1
8
10–18
–8
13
|12. Videoton FCF
13
3
4
6
13–16
–3
13
|13. Soroksár SC
12
3
3
6
17–21
–4
12
|14. Szentlőrinc
13
2
5
6
15–18
–3
11
|15. Békéscsaba
13
2
5
6
16–24
–8
11
|16. Budafoki MTE
12
2
3
7
7–20
–13
9
|A 11. fordulóból elhalasztott Budafok–Soroksár mérkőzést november 15-én pótolják be.