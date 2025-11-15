„Hihetetlen” – Szoboszlai Dominik megnézte a hat évvel ezelőtti FIFA-kártyáját – videó

„Tesó, a sebességem 79-es. Hat évvel ezelőtt is 79-es volt a sebességem és a sebességem most is 79-es. A többi is vicc, de azt elfogadom. A sebesség viszont hihetetlen. A lövés 66-os, ahogy gondoljátok, nem bánom. A passzolás 62, Milos gondolom most 62” – reagált Szoboszlai Dominik a hat évvel ezelőtti FIFA-kártyájára a Liverpool hivatalos oldalán kitett videóban.

A magyar válogatott csapatkapitánya mellett Kerkez Milos is szerepel a videóban, aki végig nevet Szoboszlai reakcióját hallgatva, azonban közbeszúrja, hogy ő jelenleg 68-os értékelést kapott a játékban.

„33-os védekezés. Rendben, ekkor ez reális volt, nem baj. De ez fejlődés, gondolom most 67-es vagyok vagy hasonló. Ez több, mint a duplája. Fizikalitásban hússzal nagyobb pontszámot kaptam, cselezésben is, passzolásban is és lövésben is. Sebesség? Ugyanaz” – folytatta Szoboszlai. Kerkez megjegyezte, hogy a számítógépes játéknál a videó láttán biztos jegyzetelnek. „Ne amiatt változtassátok meg, mert azt mondom, hanem azért, mert úgy érzitek” – zárta le a témát Szoboszlai.