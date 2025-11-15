Gyorskorcsolya: Kim Minseok 17. 1000 méteren az első vk-n

A magyar színeket képviselő, korábban dél-koreaiként három olimpiai érmet szerző Kim Minseok a 17. helyen végzett 1000 méteren Salt Lake Cityben pénteken éjszaka, a gyorskorcsolyázól világkupa-sorozatának első állomásán.

Az ezer méter a kevésbé neki fekvő szám, 1500 méteren várhatunk tőle ennél sokkal jobb eredményeket – akár már az első vk-viadalon, akár a következő három, szintén kvalifikációs versenyen, de akár a milánói olimpián is…

Kim Minseok 1:07.85-os idővel ért célba, a mellette futó holland Kjeld Nuist kizárták. A győzelmet az amerikai Jordan Stolz szerezte meg ezen a távon (1:05.66).

A vk-sorozatban 500, 1000 és 1500 méteren a legjobb 21-21 versenyző a vk-pontok alapján szerez kvótát, további hét korcsolyázó pedig az időeredmények alapján kvalifikálhat a téli játékokra.

Ezer méteren az úgynevezett B-divízióban jégre lépett Nagy Konrád is, ott a 40 induló között a 32. helyen végzett (1:09.94), és indult a hölgyek hasonló számában, szintén a B-divízióban Mercs Abigél is, aki a 36. lett (1:19.05). Bödei Bálint 5000 méteren a 42. helyen zárt (6:39.97) – ezen a távon a francia Timothy Loubineaud felülírta (6:00.23) a svéd Nils van der Pole 2021 óta fennálló világrekordját (6:01.56).

Salt Lake Cityben a második nap programja, azon belül is az A-divízióé 20.30-kor kezdődik, a férfi 1500 méteres táv 22.17-kor rajtol, Kim Minseok a nyolcadik párban lép jégre – a kanadai Connor Howe mellett.