Nagy Miklós: Organikusan próbálunk építkezni

– A Vasas hetek óta vezeti az NB II-es tabellát, tizenegy tétmérkőzés óta veretlen, az elmúlt hat bajnokin gólt sem kapott, és áll még a Magyar Kupában is, ahol korábban a Puskás Akadémiát búcsúztatta. Minden a tervek szerint halad most Angyalföldön?

– Mondhatjuk, noha rémálommal, a csákvári vereséggel indult az idény, és voltak utána is nehézségek, de tény, hogy kezd összeállni a csapat és a közösség – válaszolta Nagy Miklós, a Vasas FC sportigazgatója. – Fontos volt, hogy a védekezésünk jelentősen feljavult és kialakult egy alapjátékunk. A munkánkról a számszerű eredmények adnak objektív visszajelzést, de ezek mellett sok egyéb szempontból elemezzük a mérkőzéseken és az edzéseken nyújtott teljesítményünket. Lényeges, hogy a statisztikák és az elemzések is azt mutatják, hogy – bár bőven van még min javítani – most jó úton járunk.

– Erős Gábor vezetőedzői kinevezése telitalálatnak tetszik.

– Igyekeztünk a klub által elképzelt futballfilozófiát képviselő edzőt találni, aki kellően motivált és a pályája felfelé ível. Olyat, aki bátran nyúl a fiatalokhoz és stílusát többek között a labdabirtokláson alapuló bátor támadófutball, a labdavesztés utáni azonnali visszatámadás jellemzi. De persze a körülmények mindig meghatározóak, az NB II-ben az eredményességhez némileg más játék kell, mint az NB I-ben, nagyobb szerepet kap a fizikalitás. A Puskás Akadémia ellen a kupában azért tudtunk négy gólt szerezve nyerni, mert ők is futballozni akartak, volt területünk, míg az NB II-ben többnyire beállnak ellenünk védekezni az ellenfelek.

– Nem túlságosan előre szaladva, de ha az NB I-re más típusú játékosok kellenek, esetleg máris tárgyal a jelöltekkel? Hiszen a nyár túl rövid az új játékosok beépítésére.

– Nagy bevásárlás helyett inkább organikusan próbálunk építkezni. Ha legutóbb feljutottunk volna, úgy ítéltük meg, hogy alaposan bele kellett volna nyúlnunk a keretbe és játékban is elmaradtunk attól, mintsem kimondhattuk volna, hogy megértünk a szintlépésre. A lehetőségekhez képest úgy állítottuk össze a mostani keretet, hogy megfelelő erősítésekkel jó alapot képezhessen a jövőre. Ebben az jelentett nehézséget, hogy jelentős költségcsökkentést hajtottunk végre, az előzőnél lényegesen kisebb költségvetéssel vágtunk neki az idénynek. Úgy kellett ütőképes keretet összerakni edzőváltás végrehajtása mellett, hogy szakmailag erősödjünk, de emellett költséget faragjunk. Tizenkét játékost engedtünk el, köztük a csapatkapitány Berecz Zsombort és a helyettesét, Jova Leventét és csak három játékost igazoltunk. Jelenleg a költségvetésünkben nincs keret játékosvásárlásra, és feljutás esetén sem várható dömpingszerű bevásárlás. Elsősorban a fiatal játékosaink fejlesztésébe invesztálunk, velük kell elérnünk az NB I szintjét.

– Ez megnyugtató lehet a jelenlegi kerettagoknak? Mert bizonyára ön is hallja azokat a szurkolói pletykákat, hogy a játékosok nem is akarnak feljutni, attól tartva, hogy az NB I-ben hoznak a helyükre jobb játékosokat.

– A megnyugtató helyett inkább a motiváló kifejezést használnám. Ha látják a játékosok, hogy nagyon célzottan, kimondottan bizonyos posztra igazolunk, mint a múlt nyáron is, és tudják, hogy rájuk építünk a jövőben, akkor az inspiráló lehet számukra. Nem látok bele senkinek a fejébe, de csak olyanokat igazolunk, akik nem levezetni jönnek ide, akikben van motiváció a fejlődés, az előrelépés iránt. A fiataloknál pedig remélhetőleg fel sem merül, hogy NB II-es játékosok szeretnének maradni. Ugyanakkor azt sem gondolom, hogy ha ezzel a kerettel feljutnánk, az már elég is lenne az NB I-re, biztos, hogy valamennyi erősítésre szükség lesz adott esetben.

– Ezzel a kerettel az MLSZ és a Módszertani Központ előírásainak az NB I-ben sem volna nehéz megfelelni.

– A Budafok és a Szentlőrinc ellen is hat saját nevelésű játékosunk lépett pályára, kezd beérni a Vasas Kubala Akadémia munkája. Nekem ez szívügyem, hiszen immár hét éve, 2018-ban vállaltam szerepet az akadémián, és mindig is mondtam, hogy egy hosszú távú, egymásra épülő koncepció szükséges ahhoz, hogy a tehetségeink eljussanak az első csapatig. Ezért különösen jó látni, hogy Girsik Attila, Hős Zsombor, Molnár Csaba, vagy Barkóczi Barnabás folyamatosan bizonyít. Mi akkor is ezen az úton járnánk, ha nem volnának ilyen előírások. Akad olyan poszt is, ahol fiatal helyére fiatalt tudunk cserélni. Van fiatalunk a védelemben, a középpályán és a csatársorban is, ez pedig ideális a szakmai stábnak is. A klub elvárása, hogy az edző adja meg a lehetőséget a fiataloknak. Hogy mikor és milyen poszton, az rá van bízva, de adja meg az esélyt, és adja meg ismét akkor is ha esetleg hibáznak.. A Budafok elleni meccset lerendeztük az első félidőben, így kiváló lehetőség nyílott a második félidőben minél több fiatalt bedobni a mély vízbe, és nem is okoztak csalódást.

– Az ágrajz alapján kis szerencsével ott lehet a csapat a legjobb négy között a Magyar Kupában. A feljutásért zajló küzdelemben tudnak arra is energiát fordítani?

– Bizakodóbb lennék, ha hazai pályán játszanánk a ZTE ellen, mert kemény hét lesz: bajnoki rangadó vár ránk a Kecskeméttel, aztán Zalaegerszegre, majd Békéscsabára utazunk. Ha kiejtenénk a ZTE-t, akkor a DEAC vagy a Soroksár jönne a négy közé jutásért, ami nem lehetetlen küldetés. Megteszünk mindent a kupában is, mert a szurkolóink megérdemelnének már egy igazi sikert. Pozitív tendencia, hogy egyre több nézőnk van, húsz százalékkal nőtt a nézőszám az idény közben annak ellenére, hogy több hazai meccsünket hétfő este játsszuk, és közvetíti a televízió. Az elmúlt hetekben pedig Budafokon, a BVSC-pályán és Soroksáron is tele volt a vendégszektor Vasas-drukkerekkel. Igyekszünk szerethető csapatot építeni, egyre több saját nevelésű fiatallal. Egyre szorosabb a kapcsolatunk a szurkolói csoportokkal, igyekszünk a meccsekhez kapcsolódóan különféle aktivitásokkal is kiszolgálni őket, és minden együttműködésre nyitottak vagyunk. Szeretnénk, hogy érezzék: fontosak nekünk.

– Ön most az NB II-es bizottság elnöke is. Érdekelne a véleménye az NB I-es klubok legutóbbi felvetéséről, miszerint követelik az osztályozó bevezetését, hogy csak egy automatikus kieső legyen az első osztályból.

– Megtisztelő volt ez a felkérés számomra, mivel a bajnokságban szereplő klubok maguk választják meg a tizenhat klubvezető közül a bizottság elnökét. A feladatom ebben a minőségemben az NB II-es klubok képviselete. Megértem, hogy az NB I-es kluboknak érdekük az osztályozó, hiszen biztosítani akarják a pozíciójukat, de azt biztosan mondhatom – és a bizottság nevében is, mert a múlt héten volt ülésünk, ahol ebben egyhangúan egyetértettünk –, hogy ezt semmilyen módon nem támogatjuk. Ha az NB I-es pozícióból tekinteném, akkor is ezt mondanám: igazságtalan lenne az osztályozó sportszakmai, költségvetési és versenyegyenlőségi szempontból is. Az élvonalbeli csapatok sokkal nagyobb normatív támogatást kapnak, teljesen más a bónuszrendszerük, más a lehetőségük keretet építeni és a játékosaikat motiválni, alkalmazhatnak külföldi játékosokat, más fiatalszabály vonatkozik rájuk számosságban és korosztályban, és így tovább. Nagyon furcsállanám, ha ezen érvek ellenére az MLSZ elnöksége támogatná a változást.