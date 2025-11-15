Nemzeti Sportrádió

TCR World Tour: Ehrlacher bajnok; Michelisz kiesett az első makaói versenyen

2025.11.15. 11:14
Ehrlacher behozhatatlan előnyre tett szert az utolsó verseny előtt (Fotó: X/TCR_Series)
Makaó Michelisz Norbert TCR World Tour Yann Ehrlacher Hyundai
A Hyundai Néstor Girolami, Mikel Azcona sorrendben aratott kettős sikert a TCR World Tour makaói záró versenyhétvégéjének első futamán, míg a negyedik helyről rajtoló Michelisz Norbert az első körös ütközés után, feladni kényszerült a küzdelmet. Harmadikként Yann Ehrlacher szelte át a célvonalat, aki ezzel bebiztosította a bajnoki címét, míg az első ötös sorát Esteban Guerrieri és Thed Björk zárta.

Néstor Girolami először várhatta az élről a piros lámpák kialvását Makaóban, miután megszerezte a pole pozíciót a pénteki időmérőn. Mellőle a vb-éllovas Yann Ehrlacher rajtolhatott, méghozzá abban a tudatban, hogy ha sikerül a mögüle induló Thed Björk előtt maradnia, akkor bebiztosítja a bajnoki címet. A harmadik helyről elrugaszkodó svéddel Michelisz Norbert osztozott a második soron. 

Girolami megtartotta a vezetést a rajtnál, igaz, figyelnie kellett a külső íven próbálkozó Björkre, aki nem sokkal később lendületet vesztett, majd Esteban Guerrieri és Mikel Azcona is elment mellette, így visszaesett az ötödik pozícióba. Az  előretörő argentinnak kalandos útja volt a harmadik helyig, hiszen összeért Michelisszel, amikor a hyundaios és csapattársa, Ignacio Montenegro közé vetődött be. A magyar pilóta autója sajnos megsérült az ütközetben, és az első kör végén a bokszutca felé kellett vennie az irányt, ahonnan már nem tért vissza a pályára.

Míg Girolami kényelmesen haladt az élen, Ehlacher-nak hátrafelé kellett figyelnie, mivel a csalódást keltő időmérő után a hetedik helyről induló Azcona gyakorolt nyomást rá. Hátrébb eközben Santiago Urrutia szolgáltatta a show-t, az új motort és váltót is kapó uruguayi versenyző a tizenhatodik rajkockából kezdte meg a felzárkózást, és noha hamar maga mögé utasított több pilótatársát is, Aurélien Comte már nagyobb falatnak bizonyult. A francia egészen a negyedik körig ellenállt, ám akkor Urrutia megelőzte, majd Pepe Oriolát kezdte hajszolni. 

Ugyan a tempófölény az uruguayinál volt, az ellenfele jól védekezett, és egészen a nyolcadik körig tartotta is a pozícióját. Ekkor viszont Urrutia újabb támadást indított, amit már nem tudott visszaverni. Az uruguayi az utolsó körben még maga mögé utasította Montenegrót is, így a tizedik helyen intette le a kockás zászló.

Pozíciócsere történt a győzelmet arató Girolami mögött is a hajrában, a második helyét sokáig tartó Ehrlacher adta meg magát Azconának, aki ennek köszönhetően előrelépett a csapattársa mögé. A Hyundai ezzel kettős sikert könyvelt el, míg a dobogó alsó fokára Ehrlacher állhatott fel, aki ezzel bebiztosította a bajnoki címét, hiszen behozhatatlan előnyre tett szert az utolsó futam előtt.

Negyedikként Guerrieri szelte át a célvonalat, majd a bajnoki küzdelemben alulmaradó Björk, Ma Csing-hua, az utolsó körben Montenegro defektje miatt előrelépő Joshua Buchan, Lo Sze Ho, Max Hart és Urrutia tette teljessé az első tízes sorát.

Folytatás vasárnap 4 órakor a záró versennyel. 

A bajnokság állása 19 verseny után
1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 478 pont (már bajnok)
2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 438 pont
3. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 367 pont
4. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 333 pont
5. Aurélien Comte (francia, Cupra) 290 pont
...
8. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 278 pont
 

 

