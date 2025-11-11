Nemzeti Sportrádió

Nikházi Márk visszatér Budafokra, ő a klub új vezetőedzője – hivatalos

2025.11.11. 10:16
Filkor Attila és az új vezetőedző, Nikházi Márk (Fotó: Budafok)
Mint ismert, a labdarúgó NB II-ben szereplő Budafoki MTE hivatalosan bejelentette, hogy közös megegyezéssel felbontotta Mészöly Géza vezetőedző szerződését. Azóta az is kiderült, hogy Nikházi Márk veszi át a csapat irányítását.

 

A Nemzeti Sport hétfői információi beigazolódtak, Nikházi Márk lett a csapat új vezetőedzője, aki múlt héten mondott le Dorogon. 

A játékosként utánpótlás-válogatott, most 36 éves Nikházi 2024 és 2025 között 17 mérkőzésen át már irányította a Budafokot, Mészöly éppen őt váltotta, utána a ZTE-nél volt pályaedző, majd idén nyártól Dorogon folytatta pályafutását, most pedig visszatér.

Az utolsó helyen álló Budafok a legutóbbi három bajnokiját szerzett gól nélkül bukta el, az utolsó csepp a pohárban a hazai pályán elszenvedett, Vasas elleni blama volt vasárnap. A csapat a Mol Magyar Kupából is kiesett, Zalaegerszegen szenvedett 3–1-es vereséget a legjobb 32 között.

Fontos az idősebb játékosok bölcsessége és a fiatalok dinamikája, bátorsága. Nikházi Márk ezt a kettőt jól tudja ötvözni, már bizonyította, és ezt várjuk tőle most is” – mondta a kinevezésről a klubhonlapnak Filkor Attila sportigazgató.

 

