Vívás: három magyar a dobogón a tőrözők limai junior-világkupáján

2025.11.15. 12:06
vívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A tőrözők limai junior-világkupáján Rubin Mattia arany-, Zsögön Andor és Gergely Zoltán bronzérmet nyert.

Harmadik éve visszatérő vendég a junior tőrválogatott Peru fővárosában, Limában, és minden alkalommal sikerült nagyon fontos világkupapontokat szerezni a magyaroknak – írja a hazai szövetségi portál, amely arról számol be, hogy

a férfiak között a négy magyar indulóból három a dobogóra állhatott,

és ez a gyengébb mezőny ellenére is értékes eredménynek mondható.

A győzelmet Rubin Mattia szerezte meg, miután a döntőben egészen simán, 15:6-ra legyőzte a mexikói Azuelát. A dobogó harmadik fokára Zsögön Andor és Gergely Zoltán állhatott fel, így igazán elégedett lehetett Mazza Lorenzo válogatott edző.

Három magyar a dobogón Forrás: MVSZ
Junior férfi tőr egyéni világkupa, Lima, 52 induló. A csoportmérkőzéseken: Zsögön Andor 6 győzelem/0 vereség, Gergely Zoltán 5/0, Rubin Mattia 5/0, Bodor Áron 3/2 (valamennyien továbbjutottak).
A legjobb 16 közé jutásért: Zsögön-Ariza (perui) 15:6, Rubin-Fusco (szlovák) 15:7, Gergely-Fournet-Fayard (mexikói) 15:7, Bodor-Da Silva (venezuelai) 15:14.
Nyolcaddöntő: Zsögön-Trestyánszki (szlovák) 15:6, Rubin-Mohamed (egyiptomi) 15:12, Gegrely-Martinez Bravo (venezuelai) 15:8, Bodor-Azuela (mexikói) 4:15.
Negyeddöntő: Zsögön-Koreckij (ukrán) 15:8, Rubin-Lin (kínai) 15:13, Gergely-Aguinaga Procel (ecuadori) 15:10. 
Elődöntő: Rubin-Zsögön 15:11, Gergely-Azuela (mexikói) 12:15. 
Döntő: Rubin-Azuela (mexikói) 15:6.
Végeredmény: 1. Rubin Mattia (edző: Fekete Gábor, válogatott edző: Mazza Lorenzo), 2. Maximo Azuela (mexikói), 3. Gergely Zoltán (edző: Szabados Kristóf, válogatott edző: Mazza Lorenzo) és Zsögön Andor (edző: Szelei István, válogatott edző: Mazza Lorenzo), …13. Bodor Áron. 

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)

Ezek is érdekelhetik