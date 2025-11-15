Nemzeti Sportrádió

A magyar női kosárválogatottat dicsérte az orosz szövetség elnöke

Vágólapra másolva!
2025.11.15. 10:59
null
Edzésben a magyar válogatott (Fotó: Török Attila)
Címkék
női kosárlabda Andrej Kirilenko magyar női kosárlabda-válogatott
Az orosz női kosárlabda-válogatott régóta nem játszott olyan kaliberű ellenféllel, mint amilyen a magyar csapat – mondta Andrej Kirilenko, az orosz szövetség elnöke a két nemzeti együttes vasárnapi és hétfői, székesfehérvári barátságos mérkőzései előtt.

 

Kirilenko elsősorban a vendéglátó együttes tudását dicsérte, kiemelve, hogy a magyar válogatott a világranglistán a huszadik, az európai ranglistán pedig a kilencedik helyen áll.

Andrey Kirilenko, President Russian Basketball Federation
Andrej Kirilenko (Fotó: Getty Images)

Régóta nem volt ilyen ellenfelünk. Az előző Európa-bajnokságra ugyan nem jutottak ki, ami azonban elsősorban számukra volt meglepetés. Most a céljuk a 2026-os világbajnokságra és a 2027-es Európa-bajnokságra való kijutás” – fogalmazott a sportvezető.

Hozzátette: kiváló munkakapcsolatot ápolnak a magyar szövetséggel, amelynek hatalmas köszönettel tartoznak a mérkőzések megszervezéséért.

A két csapat vasárnap 18 és hétfőn 17 órától játszik egymással zárt kapus barátságos meccset Székesfehérváron.

A magyar válogatott kerete: Aho Nina (Diósgyőr), Angyal Barbara (Vasas Akadémia), Boros Júlia (Dinamo Sassari, Olaszország), Dombai Réka (Szekszárd), Dubei Debóra (Győr), Dúl Panka (Pécs), Gereben Lívia (ACS Sepsi-SIC, román), Josepovits Kinga (Pécs), Juhász Dorka (Galatasaray, török), Kányási Veronika (Diósgyőr), Laczkó Sára (Sopron), Lelik Réka (Diósgyőr), Mérész Beatrix (ACS Sepsi-SIC), Miklós Melinda (Diósgyőr), Rátkai Eszter (Pécs), Sitku Zsuzsanna (Sopron), Studer Ágnes (Pécs), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács Boglárka (Diósgyőr), Takács-Kiss Virág (Athinaikosz Qualco, görög), Toman Petra (Diósgyőr), Tóth Franka (TFSE), Török Ágnes (Pécs), Varga Alíz (Pécs)

 

női kosárlabda Andrej Kirilenko magyar női kosárlabda-válogatott
Legfrissebb hírek

A magyar női kosárlabda-válogatott ismét legyőzte Csehországot

Kosárlabda
16 órája

Gereben Lívia: Sok van ebben a válogatottban!

Kosárlabda
2025.11.13. 21:06

Gáspár Dávid hazai győzelemmel mutatkozott be a szlovén női kosárlabda-válogatott kispadján

Kosárlabda
2025.11.12. 21:20

Már márciusra összpontosít a női kosárlabda-válogatott

Kosárlabda
2025.11.11. 16:24

Női kosár Euroliga: a DVTK-s Kathryn Westbeld egyszerűen csak boldog

Kosárlabda
2025.11.07. 10:39

Öt légiós a magyar női kosárlabda-válogatott legfrissebb keretében

Kosárlabda
2025.11.06. 13:06

Női kosár Euroliga: fél lábbal a következő körben a DVTK

Kosárlabda
2025.11.05. 21:59

Női kosárlabda Ek: szekszárdi vereség a Sepsitől

Kosárlabda
2025.11.05. 20:29
Ezek is érdekelhetik