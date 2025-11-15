A magyar női kosárválogatottat dicsérte az orosz szövetség elnöke

Kirilenko elsősorban a vendéglátó együttes tudását dicsérte, kiemelve, hogy a magyar válogatott a világranglistán a huszadik, az európai ranglistán pedig a kilencedik helyen áll.

Andrej Kirilenko (Fotó: Getty Images)

„Régóta nem volt ilyen ellenfelünk. Az előző Európa-bajnokságra ugyan nem jutottak ki, ami azonban elsősorban számukra volt meglepetés. Most a céljuk a 2026-os világbajnokságra és a 2027-es Európa-bajnokságra való kijutás” – fogalmazott a sportvezető.

Hozzátette: kiváló munkakapcsolatot ápolnak a magyar szövetséggel, amelynek hatalmas köszönettel tartoznak a mérkőzések megszervezéséért.

A két csapat vasárnap 18 és hétfőn 17 órától játszik egymással zárt kapus barátságos meccset Székesfehérváron.

A magyar válogatott kerete: Aho Nina (Diósgyőr), Angyal Barbara (Vasas Akadémia), Boros Júlia (Dinamo Sassari, Olaszország), Dombai Réka (Szekszárd), Dubei Debóra (Győr), Dúl Panka (Pécs), Gereben Lívia (ACS Sepsi-SIC, román), Josepovits Kinga (Pécs), Juhász Dorka (Galatasaray, török), Kányási Veronika (Diósgyőr), Laczkó Sára (Sopron), Lelik Réka (Diósgyőr), Mérész Beatrix (ACS Sepsi-SIC), Miklós Melinda (Diósgyőr), Rátkai Eszter (Pécs), Sitku Zsuzsanna (Sopron), Studer Ágnes (Pécs), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács Boglárka (Diósgyőr), Takács-Kiss Virág (Athinaikosz Qualco, görög), Toman Petra (Diósgyőr), Tóth Franka (TFSE), Török Ágnes (Pécs), Varga Alíz (Pécs)