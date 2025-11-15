Nemzeti Sportrádió

Sportlövő-vb: Major Veronika bronz-, a magyar csapat ezüstérmes női standard pisztolyban

2025.11.15. 11:42
A magyar csapat a második helyen zárt női standard pisztolyban (Fotó: Magyar Sportlövők Szövetsége)
Major Veronika egyéniben bronz-, míg a Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Sike Renáta összetételű egység ezüstérmet nyert a csapatversenyben a nők standard pisztoly versenyében szombaton, a kairói sportlövő-világbajnokságon.

 

Az olimpiai műsorán nem szereplő számban a lövőknek az első húsz lövést 150, a második húszat 20, a harmadik húszat tíz másodpercenként kellett leadniuk. A sportpisztolyban olimpiai bronzérmes Major az első etapot 192, a másodikat 191, a harmadikat 183 körrel teljesítette, így 566 körrel fejezte be a 60 lövést, amivel a harmadik helyet szerezte meg a 27 fős mezőnyben. A keszthelyiek klasszisát az aranyérmes kínai Jao Csian-hszün négy, a második török Sevval Ilayda Tarhan pedig három körrel előzte meg.

A másik két magyar közül a párizsi olimpikon Fábián Sára 551 körrel a 13. lett, míg Sike Renáta 542 körrel a 21. lett.

A magyar trió 1659 körrel végzett a második helyen, több belső tízesével megelőzve a bronzérmes török hármast. A győzelmet a kínaiak szerezték meg 1693 körös világcsúccsal.

A kairói magyar küldöttségnek ez volt a második és harmadik érme a vb-n, melyen korábban a Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István összeállítású csapat harmadik lett légpuskában.

SPORTLÖVŐ-VB
NŐI STANDARD PISZTOLY
1. Jao Csian-hszün (Kína) 570 kör
2. Sevval Ilayda Tarhan (Törökország) 569 kör
3. MAJOR VERONIKA 566 kör
...
13. Fábián Sára Ráhel 551 kör
...
21. Sike Renáta 542 kör

CSAPAT
1. Kína 1693 kör – világcsúcs
2. MAGYARORSZÁG (MAJOR, FÁBIÁN, SIKE) 1659 kör
3. Törökország 1659 kör


 

 

Ezek is érdekelhetik