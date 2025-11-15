Hat magyar játékosnak és Marco Rossinak is figyelnie kell a sárga lapra Írország ellen
Mint ismert, Magyarország az 5. fordulóban egygólos győzelmet aratott Örményországban. A mérkőzés hajrájában, a 83. percben Schäfer András egy elkésett becsúszás után sárga lapot kapott. Az Union Berlinben légióskodó középpályás csatlakozott a Szoboszlai Dominik, Lukács Dániel, Callum Styles, Szalai Attila és Dibusz Dénes alkotta ötöshöz. Nekik már volt sárga lapos figyelmeztetésük a sorozatban.
A selejtezősorozatban két sárga lap egymeccses eltiltást ér, Varga Barnabás emiatt hagyta ki az örmények elleni októberi találkozót. A szabályzat szerint a sárga lapokat a játékosok az esetleges pótselejtezőre is magukkal viszik. Ennek következtében, amennyiben a hat játékos közül bárki is sárgát kap Írország ellen, akkor adott esetben a rájátszás első mérkőzésén nem léphet pályára. A sárga lapokat a pótselejtező előtt törlik, így aki a rájátszás első meccsén kap figyelmeztetést, annak nem kell kihagynia a második összecsapást.
A hat játékos mellett Marco Rossi szövetségi kapitánynak és Szalai Ádám stábtagnak is van már sárgája. A hat játékos közül könnyen lehet, hogy öten kezdenek az írek elleni sorsdöntő találkozón.
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9– 7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6– 5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!
A magyar válogatott kerete
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)