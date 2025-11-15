Hat magyar játékosnak és Marco Rossinak is figyelnie kell a sárga lapra Írország ellen

Mint ismert, Magyarország az 5. fordulóban egygólos győzelmet aratott Örményországban. A mérkőzés hajrájában, a 83. percben Schäfer András egy elkésett becsúszás után sárga lapot kapott. Az Union Berlinben légióskodó középpályás csatlakozott a Szoboszlai Dominik, Lukács Dániel, Callum Styles, Szalai Attila és Dibusz Dénes alkotta ötöshöz. Nekik már volt sárga lapos figyelmeztetésük a sorozatban.

A selejtezősorozatban két sárga lap egymeccses eltiltást ér, Varga Barnabás emiatt hagyta ki az örmények elleni októberi találkozót. A szabályzat szerint a sárga lapokat a játékosok az esetleges pótselejtezőre is magukkal viszik. Ennek következtében, amennyiben a hat játékos közül bárki is sárgát kap Írország ellen, akkor adott esetben a rájátszás első mérkőzésén nem léphet pályára. A sárga lapokat a pótselejtező előtt törlik, így aki a rájátszás első meccsén kap figyelmeztetést, annak nem kell kihagynia a második összecsapást.