Új korszak a budafoki utánpótlásban: hosszú távú együttműködés a Real Betisszel

A partneri együttműködés alapján a BLC Tehetségközpont a Real Betis képzési módszertanának elemeit beépíti az utánpótlásban szereplő csapatok mindennapi munkájába. A klubok szakmai stábjai folyamatosan együttműködnek, rendszeres egyeztetések, teljesítményelemzések és közös fejlesztési projektek jelentik a garanciát, hogy a budafoki fiatalok a legkorszerűbb nemzetközi irányelvek mentén fejlődjenek. A Betis szakemberei rendszeresen ellátogatnak Budafokra, hogy felügyeljék a tehetségek fejlődését.

A közös munka azonban nemcsak a játékosok fejlődését, hanem az edzők szakmai előrelépését is támogatja, a BLC Tehetségközpont pedig arra törekszik, hogy a Real Betis módszertanát a budafoki labdarúgás több mint százéves hagyományaival ötvözze. A cél egy jól felismerhető szakmai identitás megteremtése, ami ötvözi a helyi tradíciókat és a nemzetközi trendeket.

Az együttműködésnek köszönhetően a BLC Tehetségközpont játékosai és edzői nemzetközi tapasztalatot is szerezhetnek: részt vehetnek edzéseken és edzőmeccseken, valamint megismerhetik a Betis sportlétesítményeit, illetve betekinthetnek a klub működésébe.

A Real Betisnek korábban is volt kapcsolata a magyar futballal, Szusza Ferenc és Dunai Antal vezetőedzőként, Kuzman József és Ladinszky Attila pedig játékosként írta be a nevét az andalúz klub gazdag történelmébe.

A bajnok és háromszoros Király-kupa-győztes Real Betis ma is Spanyolország egyik meghatározó klubja: az előző idényben a Konferencialiga döntőjéig jutott. Ifjúsági csapata 2025-ben országos bajnoki címet nyert, utánpótlásában pedig számos korosztályos válogatott futballista szerepel.

Júliusban a Betis a BTC Tehetségközponttal közösen rendezett tábort Budafokon, és spanyol edzők vezették a tréningeket a mintegy 70 részt vevő gyermek számára. Edzőik öt tehetséget, Gór Ágnest, Gunda Zalánt, Molnár Bálintot, Sákovics Milánt és Vinkovics Ákost meg is hívtak a klub nemzetközi edzőtáborába, amelyet december 1. és 5. között rendeznek Sevillában.

„Ez az együttműködés egyértelmű visszaigazolása annak, hogy a budafoki utánpótlásban értékes szakmai munka folyik – mondta Markovics József, a Budafoki LC Tehetségközpont elnöke. – A Real Betisszel közösen azon dolgozunk, hogy fiataljaink nemzetközi szinten is versenyképes futballtudást és szemléletet kapjanak, miközben hűek maradunk a budafoki hagyományokhoz és értékekhez.”

„Izgatottan várjuk a közös munkát a BLC Tehetségközponttal – fogalmazott Juan Parra, a Real Betis Academy program sportigazgatója. – Ez az első alkalom, hogy akadémiai programunk keretében egy professzionális, jelentős futballtradíciókkal rendelkező klub utánpótlásával kötünk partnerséget. Hiszünk abban, hogy a nemzetközi együttműködés és a Real Betis képzési módszerei révén a magyar fiatalok kiemelkedő fejlődést érhetnek el. Nagy öröm számunkra, hogy Budafokon is átadhatjuk tudásunkat, és támogathatjuk a tehetségeket.”

„Nagyszerű kezdeményezésnek tartom – mondta el lapunk megkeresésére Jakab János, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke. – Nagy élményt jelentett nekem is, amikor itt voltak a Betistől a nyári táborunkban, mert rendkívül felkészülten érkeztek, igazán rokonszenvesek voltak, és hihetetlen tisztelettel beszéltek a korábban ott szerepelt magyarokról, Szusza Ferencről, Dunai Antalról és Ladinszky Attiláról. Hatvan gyereknek tartottak edzőtábort, ajándékoztak nekik felszerelést is, és kiválasztottak öt magyar gyereket, négy fiút és egy lányt, akiket decemberben egy hétre magukkal visznek, hogy ott készülhessenek, edzhessenek. Mi szintén decemberre vagyunk hivatalosak Sevillába, szerződést aláírni.”



