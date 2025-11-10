A Budafok felbontotta Mészöly Géza szerződését – hivatalos

A Budafoki MTE hétfő délutáni közleményében így fogalmazott: „A Mészöly név az elmúlt évtizedekben sok tekintetben egybeforrt a budafoki labdarúgással, hiszen Mészöly Kálmán után fia, Géza is vezetőedzőként dolgozhatott a Promontor utcai kispadon. Eddigi munkáját megköszöntük, további szakmai pályafutásához pedig sok sikert kívánunk! Klubunk vezetőségének döntése értelmében Filkor Attila sportigazgató haladéktalanul megkezdte a tárgyalásokat az új edzőjelöltekkel.”

A Budafok a legutóbbi három bajnokiját szerzett gól nélkül bukta el, az utolsó csepp a pohárban a hazai pályán elszenvedett, Vasas elleni blama volt vasárnap.

A csapat a Mol Magyar Kupából is kiesett, Zalaegerszegen szenvedett 3–1-es vereséget a legjobb 32 között.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy Mészöly helyét elődje, Nikházi Márk veheti át, aki a múlt héten mondott le Dorogon.