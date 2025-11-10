A Budafok felbontotta Mészöly Géza szerződését – hivatalos
A Budafoki MTE hétfő délutáni közleményében így fogalmazott: „A Mészöly név az elmúlt évtizedekben sok tekintetben egybeforrt a budafoki labdarúgással, hiszen Mészöly Kálmán után fia, Géza is vezetőedzőként dolgozhatott a Promontor utcai kispadon. Eddigi munkáját megköszöntük, további szakmai pályafutásához pedig sok sikert kívánunk! Klubunk vezetőségének döntése értelmében Filkor Attila sportigazgató haladéktalanul megkezdte a tárgyalásokat az új edzőjelöltekkel.”
A Budafok a legutóbbi három bajnokiját szerzett gól nélkül bukta el, az utolsó csepp a pohárban a hazai pályán elszenvedett, Vasas elleni blama volt vasárnap.
A csapat a Mol Magyar Kupából is kiesett, Zalaegerszegen szenvedett 3–1-es vereséget a legjobb 32 között.
A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy Mészöly helyét elődje, Nikházi Márk veheti át, aki a múlt héten mondott le Dorogon.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
13
9
2
2
24–12
+12
29
|2. Budapest Honvéd
13
8
2
3
26–12
+14
26
|3. Kecskeméti TE
13
7
2
4
22–15
+7
23
|4. Mezőkövesd
13
7
2
4
22–18
+4
23
|5. Csákvár
13
6
5
2
20–12
+8
23
|6. Szeged-Csanád GA
13
6
4
3
17–10
+7
22
|7. Karcagi SC
13
6
4
3
17–17
0
22
|8. Tiszakécske
13
5
3
5
17–21
–4
18
|9. BVSC-Zugló
13
4
2
7
12–13
–1
14
|10. Kozármisleny
13
3
5
5
12–20
–8
14
|11. FC Ajka
13
4
1
8
10–18
–8
13
|12. Videoton FCF
13
3
4
6
13–16
–3
13
|13. Soroksár SC
12
3
3
6
17–21
–4
12
|14. Szentlőrinc
13
2
5
6
15–18
–3
11
|15. Békéscsaba
13
2
5
6
16–24
–8
11
|16. Budafoki MTE
12
2
3
7
7–20
–13
9
|A 11. fordulóból elhalasztott Budafok–Soroksár mérkőzést november 15-én pótolják be.