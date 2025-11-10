Nemzeti Sportrádió

A Budafok felbontotta Mészöly Géza szerződését – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2025.11.10. 14:45
Mészöly Gézát hét hónappal ezelőtt nevezte ki a Budafok (Török Attila)
A labdarúgó NB II-ben szereplő Budafoki MTE hivatalosan bejelentette, hogy közös megegyezéssel felbontotta Mészöly Géza vezetőedző szerződését.

A Budafoki MTE hétfő délutáni közleményében így fogalmazott: „A Mészöly név az elmúlt évtizedekben sok tekintetben egybeforrt a budafoki labdarúgással, hiszen Mészöly Kálmán után fia, Géza is vezetőedzőként dolgozhatott a Promontor utcai kispadon. Eddigi munkáját megköszöntük, további szakmai pályafutásához pedig sok sikert kívánunk! Klubunk vezetőségének döntése értelmében Filkor Attila sportigazgató haladéktalanul megkezdte a tárgyalásokat az új edzőjelöltekkel.”

A Budafok a legutóbbi három bajnokiját szerzett gól nélkül bukta el, az utolsó csepp a pohárban a hazai pályán elszenvedett, Vasas elleni blama volt vasárnap.

A csapat a Mol Magyar Kupából is kiesett, Zalaegerszegen szenvedett 3–1-es vereséget a legjobb 32 között.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy Mészöly helyét elődje, Nikházi Márk veheti át, aki a múlt héten mondott le Dorogon.

Labdarúgó NB II
5 órája

Már nem Boér Gábor a Videoton vezetőedzője – hivatalos

A Nemzeti Sport úgy tudja, a csapatot az előző idényben már irányító Pető Tamással tárgyalhat a vezetőség.
   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Vasas FC

13

9

2

2

24–12

+12

29

  2. Budapest Honvéd

13

8

2

3

26–12

+14

26

  3. Kecskeméti TE

13

7

2

4

22–15

+7

23

  4. Mezőkövesd

13

7

2

4

22–18

+4

23

  5. Csákvár

13

6

5

2

20–12

+8

23

  6. Szeged-Csanád GA

13

6

4

3

17–10

+7

22

  7. Karcagi SC

13

6

4

3

17–17

0

22

  8. Tiszakécske

13

5

3

5

17–21

–4

18

  9. BVSC-Zugló

13

4

2

7

12–13

–1

14

10. Kozármisleny

13

3

5

5

12–20

–8

14

11. FC Ajka

13

4

1

8

10–18

–8

13

12. Videoton FCF

13

3

4

6

13–16

–3

13

13. Soroksár SC

12

3

3

6

17–21

–4

12

14. Szentlőrinc

13

2

5

6

15–18

–3

11

15. Békéscsaba

13

2

5

6

16–24

–8

11

16. Budafoki MTE

12

2

3

7

7–20

–13

9

A 11. fordulóból elhalasztott Budafok–Soroksár mérkőzést november 15-én pótolják be.

 

