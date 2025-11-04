Nemzeti Sportrádió

Váratlan edzőváltás Dorogon, Csizmadia Csaba lépett Nikházi Márk helyére

K. Zs.K. Zs.
2025.11.04. 11:18
Csizmadia Csaba itt még kecskeméti szerelésben (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
labdarúgó NB III Dorog Nikházi Márk Csizmadia Csaba NB III
Nikházi Márk lemondása után Csizmadia Csaba lett a Dorog vezetőedzője – derült ki a labdarúgó NB III-ban szereplő klub hivatalos Facebook-csatornájának kedd délelőtti híréből.

„A vasárnapi meccs után közvetlenül, teljesen váratlanul lemondott Nikházi Márk. A fiatal szakemberrel hosszú távon számoltunk, munkájával maximálisan elégedettek voltunk, így megpróbáltuk maradásra bírni, sajnos eredménytelenül” – olvasható a dorogiak keddi első Fb-posztjában, majd rögtön utána jött a következő: Csizmadia Csaba lett az új vezetőedző, a 40 éves szakember 2026. június 30-ig kötelezte el magát a klubhoz.

A Dorog a harmadik helyen áll az Északnyugati csoportban, ám a legutóbbi öt mérkőzése közül csak kettőt nyert meg; Nikházi lemondását a Soprontól hazai pályán elszenvedett súlyos, 4–0-s vereség előzte meg.



 

 

labdarúgó NB III Dorog Nikházi Márk Csizmadia Csaba NB III
