Váratlan edzőváltás Dorogon, Csizmadia Csaba lépett Nikházi Márk helyére

„A vasárnapi meccs után közvetlenül, teljesen váratlanul lemondott Nikházi Márk. A fiatal szakemberrel hosszú távon számoltunk, munkájával maximálisan elégedettek voltunk, így megpróbáltuk maradásra bírni, sajnos eredménytelenül” – olvasható a dorogiak keddi első Fb-posztjában, majd rögtön utána jött a következő: Csizmadia Csaba lett az új vezetőedző, a 40 éves szakember 2026. június 30-ig kötelezte el magát a klubhoz.

A Dorog a harmadik helyen áll az Északnyugati csoportban, ám a legutóbbi öt mérkőzése közül csak kettőt nyert meg; Nikházi lemondását a Soprontól hazai pályán elszenvedett súlyos, 4–0-s vereség előzte meg.





