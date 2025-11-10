Már nem Boér Gábor a Videoton vezetőedzője – hivatalos

A fehérváriak honlapja korábban arról számolt be, hogy az eredeti szándék szerint az őszi szezont követően került volna sor a bajnokság első részének szakmai értékelésére, de a vasárnapi vereség és főleg a mutatott játék miatt most szükséges értékelni a helyzetet, kihasználva a válogatott szünetet is. Ennek eredményéről és a továbbiakról a hét elején tájékoztatják a közvéleményt.

A Videoton hétfő délelőtt már arról írt, hogy közös megegyezéssel felbontották Boér Gábor vezetőedző és Makra Zsolt másodedző szerződését. A 42 éves szakember 2025 júliusában érkezett az NB I-ből kieső csapathoz, amelyet 12 bajnokin és két Magyar Kupa-mérkőzésen irányított.

„Szeretném megköszönni a klub vezetésének és a stáb nagy részének a közös munkát, valamint a segítőkész, pozitív hozzáállást. Megtisztelő volt számomra egy ilyen nagy múltú és komoly presztízsű klubban dolgozni. Sajnálom, hogy az a fajta eredményesség, amely a csapatban van, nem tudott kijönni. További sok sikert kívánok az együttesnek, remélem, visszatalál oda a klub, ahol a helye van a magyar labdarúgás térképén. Köszönöm az RBD-nek is a végig NB I-es szintű szurkolást és támogatást!" – olvasható Boér Gábor nyilatkozata a klubhonlapon.

A Videoton 13 forduló után a 12. helyen áll a másodosztályban.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BVSC-ZUGLÓ 0–1 (0–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1986 néző. Vezette: Iványi Gábor (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)

VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok (Bobál G., 78.), Papp M. (Kálnoki-Kis Zs., 70.), Spandler – Simut, Kocsis G., Horváth T. (Kecskés M., 57.) – Kocsis B. (Bedi, 57.), Zsótér – Tóth L. M. (Németh D., 57.), Bertók. Vezetőedző: Boér Gábor

BVSC: Petroff – Sarkadi (Bliznyuk, 81.), Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á., Dénes A. (Csernik, 76.) – Tóth K. – Palincsár, Székely K. (Hesz O., 61.) – Pekár L., Bacsa P. (Farkas B., 76.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Bacsa P. (37.)

MESTERMÉRLEG

Boér Gábor: – A tizenegyesig kimaradt két nagy helyzetünk, majd a kapott gól után új mérkőzés vette kezdetét. A csapatnál olyan szintű az önbizalomvesztés, hogy a játékosok nem tudtak helyzeteket kidolgozni. Fel kell tudni dolgozni a kritikát, ez nem sikerült, és kijöttek a technikai hibák is. Hiányoltam a szenvedélyt.

Dragan Vukmir: – Mindig jó nyerni! Szerencsénkre a fehérvári tizenegyes kimaradt. Fontos ez a három pont, nagyon meg kell becsülnünk.



