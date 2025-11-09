Gyenge mérkőzésen vitte el a pontokat Fehérvárról a BVSC

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BVSC-ZUGLÓ 0–1 (0–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1986 néző. Vezette: Iványi Gábor (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)

VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok (Bobál G., 78.), Papp M. (Kálnoki-Kis Zs., 70.), Spandler – Simut, Kocsis G., Horváth T. (Kecskés M., 57.) – Kocsis B. (Bedi, 57.), Zsótér – Tóth L. M. (Németh D., 57.), Bertók. Vezetőedző: Boér Gábor

BVSC: Petroff – Sarkadi (Bliznyuk, 81.), Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á., Dénes A. (Csernik, 76.) – Tóth K. – Palincsár, Székely K. (Hesz O., 61.) – Pekár L., Bacsa P. (Farkas B., 76.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Bacsa P. (37.)

MESTERMÉRLEG

Boér Gábor: – A tizenegyesig kimaradt két nagy helyzetünk, majd a kapott gól után új mérkőzés vette kezdetét. A csapatnál olyan szintű az önbizalomvesztés, hogy a játékosok nem tudtak helyzeteket kidolgozni. Fel kell tudni dolgozni a kritikát, ez nem sikerült, és kijöttek a technikai hibák is. Hiányoltam a szenvedélyt.

Dragan Vukmir: – Mindig jó nyerni! Szerencsénkre a fehérvári tizenegyes kimaradt. Fontos ez a három pont, nagyon meg kell becsülnünk.

Rendkívül alacsony színvonalú első félidőt produkáltak a csapatok. Zömében a fehérváriaknál volt többet a labda, azonban kapura veszélytelenek voltak. Még büntetőből sem talált be a Vidi, pedig Zsótér Donát jó oldalt választott, de a kapufát találta el. Főként a mezőnyben gyűrték egymást a játékosok, az enervált támadójáték különösebben nagy feladat elé egyik kapust sem állította. A BVSC a semmiből adott sakkot, egy vendégtérfélen elvégzett fehérvári bedobásból indult a fővárosiak akciója, melynek végén Bacsa Patrik szerezett vezetést.

Kocsis Gergő (labdával) nem tudott csapata segítségére lenni (Fotó: vidi.hu)

A fordulás után sem történt szinte semmi. A BVSC őrizte előnyét, bár megszakadnia nem kellett, mert a Videoton rendkívül gyenge játéka semmilyen veszélyt nem jelentett. A szerencsésebb csapat nyert. 0–1

Papp Milán (labdával) sem tudott tisztázni a vendégek gólja előtt (Fotó: vidi.hu)

