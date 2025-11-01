Fontos győzelmet aratott a DVTK II a Tarpa ellen
A labdarúgó NB III Északkeleti csoportjában a Tarpa a 13. percben előnybe került a Diósgyőri VTK II otthonában, azonban a hazaiak a második félidőben fordítottak, és 2–1-re nyertek.
NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT, szombati mérkőzés
Diósgyőri VTK II F4R–Tarpa SC 2–1
Vasárnap rendezik
13.00: Tiszafüredi VSE–Eger SE
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Debreceni EAC–Füzesabony SC
13.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Gödöllői SK
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Kisvárda Master Good II
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni VSC II
13.00: Putnok FC–FC Hatvan
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Cigánd
13
8
4
1
26–11
+15
28
|2. Kisvárda II
13
8
3
2
28–12
+16
27
|3. Tiszafüred
13
7
4
2
28–12
+16
25
|4. DEAC
13
7
4
2
21–10
+11
25
|5. Tarpa
14
7
3
4
21–14
+7
24
|6. DVSC II
13
5
4
4
26–18
+8
19
|7. Putnok
13
5
3
5
18–19
–1
18
|8. DVTK II
14
5
2
7
23–26
–3
17
|9. Sényő
13
5
2
6
15–27
–12
17
|10. Eger
13
5
2
6
14–26
–12
17
|11. Gödöllő
13
4
3
6
20–19
+1
15
|12. Füzesabony
13
3
5
5
11–13
–2
14
|13. Ózd
13
3
4
6
21–28
–7
13
|14. Tiszaújváros
13
3
4
6
14–26
–12
13
|15. Nyíregyháza II
13
3
2
8
18–27
–9
11
|16. Hatvan
13
2
1
10
16–32
–16
7
