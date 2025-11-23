NB III: otthon ikszelt a Pénzügyőrrel a Fradi; elmaradt az ETO Akadémia és a Budaörs meccse

A labdarúgó NB III 17. fordulójának vasárnapi játéknapján a PMFC és III. Kerületi TVE is hét gólt szerezve nyert, az FTC II négygólos döntetlent játszott a Pénzügyőrrel, az ETO Akadémia Budaörsi SC elleni bajnokija pedig a behavazott pálya játékra való alkalmatlansága miatt elmaradt.

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Diósgyőri VTK II F4R–Eger SE 2–2

Debreceni VSC II–Debreceni EAC 0–0

Sényő FC-ZMB Building–Kisvárda Master Good II 2–6

Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II 1–0

Ózd-Sajóvölgye–Füzesabony SC 0–2

Gödöllői SK–Tarpa SC 1–1

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Putnok FC 2–0

Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Hatvan 5–3 1. Kisvárda II 17 11 3 3 37–16 +21 36 2. Cigánd 17 10 5 2 35–17 +18 35 3. Tiszafüred 17 9 5 3 36–21 +15 32 4. DEAC 17 9 5 3 25–12 +13 32 5. DVSC II 17 8 5 4 33–21 +12 29 6. Tarpa 17 8 5 4 25–16 +9 29 7. DVTK II 17 7 3 7 30–30 0 24 8. Eger 17 6 4 7 25–37 –12 22 9. Putnok 17 6 3 8 23–25 –2 21 10. Füzesabony 17 5 6 6 15–15 0 21 11. Tiszaújváros 17 5 4 8 21–34 –13 19 12. Sényő 17 5 4 8 20–38 –18 19 13. Ózd 17 4 6 7 33–39 –6 18 14. Gödöllő 17 4 5 8 23–25 –2 17 15. Nyíregyháza II 17 3 4 10 22–33 –11 13 16. Hatvan 17 2 1 14 22–46 –24 7 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–Budaörs – elmaradt

VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék 3–0

Bicskei TC–Szombathelyi Haladás 1–0

Dorogi FC–Újpest FC II 2–0

Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron 1–1

Balatonfüredi FC–Komárom VSE 0–2

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár 0–3

Szombaton játszották

Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia II 2–3 (2–0) 1. Gyirmót 17 16 – 1 62–14 +48 48 2. Dorog 17 12 1 4 29–20 +9 37 3. Puskás Akadémia II 17 12 – 5 38–17 +21 36 4. Mosonmagyaróvár 17 10 2 5 32–17 +15 32 5. Tatabánya 17 9 1 7 26–22 +4 28 6. Komárom 17 8 3 6 29–28 +1 27 7. Sopron 17 7 4 6 25–29 –4 25 8. Bicske 17 6 5 6 22–23 –1 23 9. ETO Akadémia 16 7 1 8 30–32 –2 22 10. Veszprém 17 6 4 7 18–20 –2 22 11. Budaörs 16 6 3 7 23–30 –7 21 12. Szombathelyi Haladás 17 4 4 9 19–23 –4 16 13. Pápa 17 3 3 11 28–40 –12 12 14. Zsámbék 17 3 3 11 22–49 –27 12 15. Újpest II 17 2 5 10 20–35 –15 11 16. Balatonfüred 17 2 5 10 11–35 –24 11 DÉLKELETI CSOPORT

Budapest Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–1

Szegedi VSE–Dunaharaszti MTK 2–2

Gyulai Termál FC–Vasas FC II 2–2

BKV Előre–Meton-FC Dabas SE 4–1

ESMTK–Csepel SC 1–2

Hódmezővásárhelyi FC–Monor SE 0–1

III. kerületi TVE–Tiszaföldvár SE 7–0

Martfűi LSE–Békéscsaba 1912 Előre II 1–2 1. Monor 17 11 5 1 33–16 +17 38 2. ESMTK 17 10 2 5 29–15 +14 32 3. Gyula 17 9 4 4 43–18 +25 31 4. III. kerületi TVE 17 9 4 4 35–20 +15 31 5. Vasas II 17 8 6 3 34–17 +17 30 6. Szeged VSE 17 8 3 6 29–27 +2 27 7. Dunaharaszti 17 8 3 6 26–30 –4 27 8. Csepel 17 8 1 8 22–21 +1 25 9. Hódmezővásárhely 17 7 3 7 33–28 +5 24 10. Dabas 17 7 3 7 26–22 +4 24 11. Honvéd II 17 5 7 5 22–18 +4 22 12. BKV Előre 17 5 3 9 26–39 –13 18 13. Martfű 17 5 1 11 13–36 –23 16 14. Szeged-Csanád II 17 4 4 9 23–36 –13 16 15. Békéscsaba 17 4 2 11 16–34 –18 14 16. Tiszaföldvár 17 2 1 14 18–51 –33 7 DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–Pénzügyőr SE 2–2

BFC Siófok–FC Nagykanizsa 0–1

Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE 2–0

Planet Home Majosi SE–PTE-PEAC 3–1

Szekszárdi UFC–Dombóvári FC 2–1

Pécsi MFC–Érdi VSE 7–2

Greenplan Balatonlelle SE–MTK Budapest II 3–0

Pénteken játszották

Dunaújváros–Paks II 4–2 1. Nagykanizsa 17 12 3 2 31–17 +14 39 2. Kaposvár 17 11 3 3 35–19 +16 36 3. Majosi SE 17 11 2 4 47–23 +24 35 4. Pécsi MFC 17 10 5 2 42–14 +28 35 5. Dunaújváros 17 9 6 2 41–20 +21 33 6. FTC II 17 10 2 5 36–22 +14 32 7. MTK II 17 9 2 6 44–25 +19 29 8. Iváncsa 17 7 3 7 31–26 +5 24 9. Érd 17 6 5 6 23–22 +1 23 10. Szekszárd 17 6 3 8 22–42 –20 21 11. Paks II 17 5 1 11 20–36 –16 16 12. Siófok 17 5 1 11 17–38 –21 16 13. Balatonlelle 17 4 4 9 15–30 –15 16 14. PTE-PEAC 17 3 4 10 21–32 –11 13 15. Pénzügyőr 17 2 5 10 19–34 –15 11 16. Dombóvár 17 – 3 14 15–59 –44 3