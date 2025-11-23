NB III: otthon ikszelt a Pénzügyőrrel a Fradi; elmaradt az ETO Akadémia és a Budaörs meccse
NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II F4R–Eger SE 2–2
Debreceni VSC II–Debreceni EAC 0–0
Sényő FC-ZMB Building–Kisvárda Master Good II 2–6
Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II 1–0
Ózd-Sajóvölgye–Füzesabony SC 0–2
Gödöllői SK–Tarpa SC 1–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Putnok FC 2–0
Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Hatvan 5–3
|1. Kisvárda II
17
11
3
3
37–16
+21
36
|2. Cigánd
17
10
5
2
35–17
+18
35
|3. Tiszafüred
17
9
5
3
36–21
+15
32
|4. DEAC
17
9
5
3
25–12
+13
32
|5. DVSC II
17
8
5
4
33–21
+12
29
|6. Tarpa
17
8
5
4
25–16
+9
29
|7. DVTK II
17
7
3
7
30–30
0
24
|8. Eger
17
6
4
7
25–37
–12
22
|9. Putnok
17
6
3
8
23–25
–2
21
|10. Füzesabony
17
5
6
6
15–15
0
21
|11. Tiszaújváros
17
5
4
8
21–34
–13
19
|12. Sényő
17
5
4
8
20–38
–18
19
|13. Ózd
17
4
6
7
33–39
–6
18
|14. Gödöllő
17
4
5
8
23–25
–2
17
|15. Nyíregyháza II
17
3
4
10
22–33
–11
13
|16. Hatvan
17
2
1
14
22–46
–24
7
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Budaörs – elmaradt
VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék 3–0
Bicskei TC–Szombathelyi Haladás 1–0
Dorogi FC–Újpest FC II 2–0
Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron 1–1
Balatonfüredi FC–Komárom VSE 0–2
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár 0–3
Szombaton játszották
Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia II 2–3 (2–0)
|1. Gyirmót
17
16
–
1
62–14
+48
48
|2. Dorog
17
12
1
4
29–20
+9
37
|3. Puskás Akadémia II
17
12
–
5
38–17
+21
36
|4. Mosonmagyaróvár
17
10
2
5
32–17
+15
32
|5. Tatabánya
17
9
1
7
26–22
+4
28
|6. Komárom
17
8
3
6
29–28
+1
27
|7. Sopron
17
7
4
6
25–29
–4
25
|8. Bicske
17
6
5
6
22–23
–1
23
|9. ETO Akadémia
16
7
1
8
30–32
–2
22
|10. Veszprém
17
6
4
7
18–20
–2
22
|11. Budaörs
16
6
3
7
23–30
–7
21
|12. Szombathelyi Haladás
17
4
4
9
19–23
–4
16
|13. Pápa
17
3
3
11
28–40
–12
12
|14. Zsámbék
17
3
3
11
22–49
–27
12
|15. Újpest II
17
2
5
10
20–35
–15
11
|16. Balatonfüred
17
2
5
10
11–35
–24
11
DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–1
Szegedi VSE–Dunaharaszti MTK 2–2
Gyulai Termál FC–Vasas FC II 2–2
BKV Előre–Meton-FC Dabas SE 4–1
ESMTK–Csepel SC 1–2
Hódmezővásárhelyi FC–Monor SE 0–1
III. kerületi TVE–Tiszaföldvár SE 7–0
Martfűi LSE–Békéscsaba 1912 Előre II 1–2
|1. Monor
17
11
5
1
33–16
+17
38
|2. ESMTK
17
10
2
5
29–15
+14
32
|3. Gyula
17
9
4
4
43–18
+25
31
|4. III. kerületi TVE
17
9
4
4
35–20
+15
31
|5. Vasas II
17
8
6
3
34–17
+17
30
|6. Szeged VSE
17
8
3
6
29–27
+2
27
|7. Dunaharaszti
17
8
3
6
26–30
–4
27
|8. Csepel
17
8
1
8
22–21
+1
25
|9. Hódmezővásárhely
17
7
3
7
33–28
+5
24
|10. Dabas
17
7
3
7
26–22
+4
24
|11. Honvéd II
17
5
7
5
22–18
+4
22
|12. BKV Előre
17
5
3
9
26–39
–13
18
|13. Martfű
17
5
1
11
13–36
–23
16
|14. Szeged-Csanád II
17
4
4
9
23–36
–13
16
|15. Békéscsaba
17
4
2
11
16–34
–18
14
|16. Tiszaföldvár
17
2
1
14
18–51
–33
7
DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Pénzügyőr SE 2–2
BFC Siófok–FC Nagykanizsa 0–1
Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE 2–0
Planet Home Majosi SE–PTE-PEAC 3–1
Szekszárdi UFC–Dombóvári FC 2–1
Pécsi MFC–Érdi VSE 7–2
Greenplan Balatonlelle SE–MTK Budapest II 3–0
Pénteken játszották
Dunaújváros–Paks II 4–2
|1. Nagykanizsa
17
12
3
2
31–17
+14
39
|2. Kaposvár
17
11
3
3
35–19
+16
36
|3. Majosi SE
17
11
2
4
47–23
+24
35
|4. Pécsi MFC
17
10
5
2
42–14
+28
35
|5. Dunaújváros
17
9
6
2
41–20
+21
33
|6. FTC II
17
10
2
5
36–22
+14
32
|7. MTK II
17
9
2
6
44–25
+19
29
|8. Iváncsa
17
7
3
7
31–26
+5
24
|9. Érd
17
6
5
6
23–22
+1
23
|10. Szekszárd
17
6
3
8
22–42
–20
21
|11. Paks II
17
5
1
11
20–36
–16
16
|12. Siófok
17
5
1
11
17–38
–21
16
|13. Balatonlelle
17
4
4
9
15–30
–15
16
|14. PTE-PEAC
17
3
4
10
21–32
–11
13
|15. Pénzügyőr
17
2
5
10
19–34
–15
11
|16. Dombóvár
17
–
3
14
15–59
–44
3