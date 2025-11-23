Nemzeti Sportrádió

NB III: otthon ikszelt a Pénzügyőrrel a Fradi; elmaradt az ETO Akadémia és a Budaörs meccse

2025.11.23. 17:29
A Ferencváros nem bírt a Pénzügyőrrel (Fotó: fradi.hu)
A labdarúgó NB III 17. fordulójának vasárnapi játéknapján a PMFC és III. Kerületi TVE is hét gólt szerezve nyert, az FTC II négygólos döntetlent játszott a Pénzügyőrrel, az ETO Akadémia Budaörsi SC elleni bajnokija pedig a behavazott pálya játékra való alkalmatlansága miatt elmaradt.

NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II F4R–Eger SE 2–2
Debreceni VSC II–Debreceni EAC 0–0
Sényő FC-ZMB Building–Kisvárda Master Good II 2–6
Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II 1–0
Ózd-Sajóvölgye–Füzesabony SC 0–2
Gödöllői SK–Tarpa SC 1–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Putnok FC 2–0
Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Hatvan 5–3

  1. Kisvárda II

17

11

3

3

37–16

+21 

36 

  2. Cigánd

17

10

5

2

35–17

+18 

35 

  3. Tiszafüred

17

9

5

3

36–21

+15 

32 

  4. DEAC

17

9

5

3

25–12

+13 

32 

  5. DVSC II

17

8

5

4

33–21

+12 

29 

  6. Tarpa

17

8

5

4

25–16

+9 

29 

  7. DVTK II

17

7

3

7

30–30

24 

  8. Eger

17

6

4

7

25–37

–12 

22 

  9. Putnok

17

6

3

8

23–25

–2 

21 

10. Füzesabony

17

5

6

6

15–15

21 

11. Tiszaújváros

17

5

4

8

21–34

–13 

19 

12. Sényő

17

5

4

8

20–38

–18 

19 

13. Ózd

17

4

6

7

33–39

–6 

18 

14. Gödöllő

17

4

5

8

23–25

–2 

17 

15. Nyíregyháza II

17

3

4

10

22–33

–11 

13 

16. Hatvan

17

2

1

14

22–46

–24 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Budaörs – elmaradt
VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék 3–0
Bicskei TC–Szombathelyi Haladás 1–0
Dorogi FC–Újpest FC II 2–0
Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron 1–1
Balatonfüredi FC–Komárom VSE 0–2
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár 0–3
Szombaton játszották
Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia II 2–3 (2–0)

  1. Gyirmót

17

16

1

62–14

+48 

48 

  2. Dorog

17

12

1

4

29–20

+9 

37 

  3. Puskás Akadémia II

17

12

5

38–17

+21 

36 

  4. Mosonmagyaróvár

17

10

2

5

32–17

+15 

32 

  5. Tatabánya

17

9

1

7

26–22

+4 

28 

  6. Komárom

17

8

3

6

29–28

+1 

27 

  7. Sopron

17

7

4

6

25–29

–4 

25 

  8. Bicske

17

6

5

6

22–23

–1 

23 

  9. ETO Akadémia

16

7

1

8

30–32

–2 

22 

10. Veszprém

17

6

4

7

18–20

–2 

22 

11. Budaörs

16

6

3

7

23–30

–7 

21 

12. Szombathelyi Haladás

17

4

4

9

19–23

–4 

16 

13. Pápa

17

3

3

11

28–40

–12 

12 

14. Zsámbék

17

3

3

11

22–49

–27 

12 

15. Újpest II

17

2

5

10

20–35

–15 

11 

16. Balatonfüred

17

2

5

10

11–35

–24 

11 

DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–1
Szegedi VSE–Dunaharaszti MTK 2–2
Gyulai Termál FC–Vasas FC II 2–2
BKV Előre–Meton-FC Dabas SE 4–1
ESMTK–Csepel SC 1–2
Hódmezővásárhelyi FC–Monor SE 0–1
III. kerületi TVE–Tiszaföldvár SE 7–0
Martfűi LSE–Békéscsaba 1912 Előre II 1–2

  1. Monor

17

11

5

1

33–16

+17 

38 

  2. ESMTK

17

10

2

5

29–15

+14 

32 

  3. Gyula

17

9

4

4

43–18

+25 

31 

  4. III. kerületi TVE

17

9

4

4

35–20

+15 

31 

  5. Vasas II

17

8

6

3

34–17

+17 

30 

  6. Szeged VSE

17

8

3

6

29–27

+2 

27 

  7. Dunaharaszti

17

8

3

6

26–30

–4 

27 

  8. Csepel

17

8

1

8

22–21

+1 

25 

  9. Hódmezővásárhely

17

7

3

7

33–28

+5 

24 

10. Dabas

17

7

3

7

26–22

+4 

24 

11. Honvéd II

17

5

7

5

22–18

+4 

22 

12. BKV Előre

17

5

3

9

26–39

–13 

18 

13. Martfű

17

5

1

11

13–36

–23 

16 

14. Szeged-Csanád II

17

4

4

9

23–36

–13 

16 

15. Békéscsaba

17

4

2

11

16–34

–18 

14 

16. Tiszaföldvár

17

2

1

14

18–51

–33 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Pénzügyőr SE 2–2
BFC Siófok–FC Nagykanizsa 0–1
Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE 2–0
Planet Home Majosi SE–PTE-PEAC 3–1
Szekszárdi UFC–Dombóvári FC 2–1
Pécsi MFC–Érdi VSE 7–2
Greenplan Balatonlelle SE–MTK Budapest II 3–0
Pénteken játszották
Dunaújváros–Paks II 4–2

  1. Nagykanizsa

17

12

3

2

31–17

+14 

39 

  2. Kaposvár

17

11

3

3

35–19

+16 

36 

  3. Majosi SE

17

11

2

4

47–23

+24 

35 

  4. Pécsi MFC

17

10

5

2

42–14

+28 

35 

  5. Dunaújváros

17

9

6

2

41–20

+21 

33 

  6. FTC II

17

10

2

5

36–22

+14 

32 

  7. MTK II

17

9

2

6

44–25

+19 

29 

  8. Iváncsa

17

7

3

7

31–26

+5 

24 

  9. Érd

17

6

5

6

23–22

+1 

23 

10. Szekszárd

17

6

3

8

22–42

–20 

21 

11. Paks II

17

5

1

11

20–36

–16 

16 

12. Siófok

17

5

1

11

17–38

–21 

16 

13. Balatonlelle

17

4

4

9

15–30

–15 

16 

14. PTE-PEAC

17

3

4

10

21–32

–11 

13 

15. Pénzügyőr

17

2

5

10

19–34

–15 

11 

16. Dombóvár

17

3

14

15–59

–44 

 

 

