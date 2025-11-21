NB III: győzelemmel köszöntötte a Dunaferr bajnokait a Dunaújváros
NB III
17. FORDULÓ
DÉLNYUGATI CSOPORT
Dunaújváros–Paks II 4–2
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Nagykanizsa
|16
|11
|3
|2
|30–17
|+13
|36
|2. Kaposvár
|16
|10
|3
|3
|33–19
|+14
|33
|3. Dunaújváros
|17
|9
|6
|2
|41–20
|+21
|33
|4. Majosi SE
|16
|10
|2
|4
|44–22
|+22
|32
|5. Pécsi MFC
|16
|9
|5
|2
|35–12
|+23
|32
|6. FTC II
|16
|10
|1
|5
|34–20
|+14
|31
|7. MTK II
|16
|9
|2
|5
|44–22
|+22
|29
|8. Iváncsa
|16
|7
|3
|6
|31–24
|+7
|24
|9. Érd
|16
|6
|5
|5
|21–15
|+6
|23
|10. Szekszárd
|16
|5
|3
|8
|20–41
|–21
|18
|11. Paks II
|17
|5
|1
|11
|20–36
|–16
|16
|12. Siófok
|16
|5
|1
|10
|17–37
|–20
|16
|13. PTE-PEAC
|16
|3
|4
|9
|20–29
|–9
|13
|14. Balatonlelle
|16
|3
|4
|9
|12–30
|–18
|13
|15. Pénzügyőr
|16
|2
|4
|10
|17–32
|–15
|10
|16. Dombóvár
|16
|–
|3
|13
|14–57
|–43
|3
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
November 23., vasárnap
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Eger SE
11.00: Debreceni VSC II–Debreceni EAC
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Kisvárda Master Good II
13.00: Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Füzesabony SC
13.00: Gödöllői SK–Tarpa SC
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Putnok FC
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Hatvan
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Budaörs
13.00: VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék
13.00: Bicskei TC–Szombathelyi Haladás
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron
13.00: Balatonfüredi FC–Komárom VSE
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár
15.00: Dorogi FC–Újpest FC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: Szegedi VSE–Dunaharaszti MTK
13.00: Gyulai Termál FC–Vasas FC II
13.00: BKV Előre–Meton-FC Dabas SE
13.00: ESMTK–Csepel SC
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Monor SE
13.00: III. kerületi TVE–Tiszaföldvár SE
13.00: Martfűi LSE–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Pénzügyőr SE
13.00: BFC Siófok–FC Nagykanizsa
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE
13.00: Majosi SE–PTE-PEAC
13.00: Szekszárdi UFC–Dombóvári FC
13.00: Pécsi MFC–Érdi VSE
13.00: Greenplan Balatonlelle SE–MTK Budapest II