NB III: győzelemmel köszöntötte a Dunaferr bajnokait a Dunaújváros

2025.11.21. 18:29
A Dunaferr 2000-ben bajnoki címet nyert csapatát köszöntötték (Fotó: Dunaújváros FC/Fb)
Paksi FC II Dunaújváros FC NB III Délnyugati csoport NB III
A Dunaújváros FC hazai győzelmével indult a labdarúgó NB III 17. fordulója, a Fejér vármegyeiek a Délnyugati csoportban Palóka Dávid duplája ellenére 4–2-re nyertek a Paksi FC második csapata ellen. A mérkőzés előtt a 25. évforduló alkalmából a Dunaferr 2000-ben bajnoki címet nyert csapatának tagjait köszöntötték.

 

NB III
17. FORDULÓ
DÉLNYUGATI CSOPORT
Dunaújváros–Paks II 4–2

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Nagykanizsa16113230–17+1336
2. Kaposvár16103333–19+1433
3. Dunaújváros1796241–20+2133
4. Majosi SE16102444–22+2232
5. Pécsi MFC1695235–12+2332
6. FTC II16101534–20+1431
7. MTK II1692544–22+2229
8. Iváncsa1673631–24+724
9. Érd1665521–15+623
10. Szekszárd1653820–41–2118
11. Paks II17511120–36–1616
12. Siófok16511017–37–2016
13. PTE-PEAC1634920–29–913
14. Balatonlelle1634912–30–1813
15. Pénzügyőr16241017–32–1510
16. Dombóvár1631314–57–433

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
November 23., vasárnap
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Eger SE
11.00: Debreceni VSC II–Debreceni EAC
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Kisvárda Master Good II
13.00: Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Füzesabony SC
13.00: Gödöllői SK–Tarpa SC
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Putnok FC
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Hatvan
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Budaörs
13.00: VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék
13.00: Bicskei TC–Szombathelyi Haladás
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron
13.00: Balatonfüredi FC–Komárom VSE
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár
15.00: Dorogi FC–Újpest FC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: Szegedi VSE–Dunaharaszti MTK
13.00: Gyulai Termál FC–Vasas FC II
13.00: BKV Előre–Meton-FC Dabas SE
13.00: ESMTK–Csepel SC
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Monor SE
13.00: III. kerületi TVE–Tiszaföldvár SE
13.00: Martfűi LSE–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Pénzügyőr SE
13.00: BFC Siófok–FC Nagykanizsa
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE
13.00: Majosi SE–PTE-PEAC
13.00: Szekszárdi UFC–Dombóvári FC
13.00: Pécsi MFC–Érdi VSE
13.00: Greenplan Balatonlelle SE–MTK Budapest II

 

