NB III: győzelemmel köszöntötte a Dunaferr bajnokait a Dunaújváros

A Dunaújváros FC hazai győzelmével indult a labdarúgó NB III 17. fordulója, a Fejér vármegyeiek a Délnyugati csoportban Palóka Dávid duplája ellenére 4–2-re nyertek a Paksi FC második csapata ellen. A mérkőzés előtt a 25. évforduló alkalmából a Dunaferr 2000-ben bajnoki címet nyert csapatának tagjait köszöntötték.

NB III

17. FORDULÓ

DÉLNYUGATI CSOPORT

Dunaújváros–Paks II 4–2 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Nagykanizsa 16 11 3 2 30–17 +13 36 2. Kaposvár 16 10 3 3 33–19 +14 33 3. Dunaújváros 17 9 6 2 41–20 +21 33 4. Majosi SE 16 10 2 4 44–22 +22 32 5. Pécsi MFC 16 9 5 2 35–12 +23 32 6. FTC II 16 10 1 5 34–20 +14 31 7. MTK II 16 9 2 5 44–22 +22 29 8. Iváncsa 16 7 3 6 31–24 +7 24 9. Érd 16 6 5 5 21–15 +6 23 10. Szekszárd 16 5 3 8 20–41 –21 18 11. Paks II 17 5 1 11 20–36 –16 16 12. Siófok 16 5 1 10 17–37 –20 16 13. PTE-PEAC 16 3 4 9 20–29 –9 13 14. Balatonlelle 16 3 4 9 12–30 –18 13 15. Pénzügyőr 16 2 4 10 17–32 –15 10 16. Dombóvár 16 – 3 13 14–57 –43 3 A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

November 23., vasárnap

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Eger SE

11.00: Debreceni VSC II–Debreceni EAC

13.00: Sényő FC-ZMB Building–Kisvárda Master Good II

13.00: Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II

13.00: Ózd-Sajóvölgye–Füzesabony SC

13.00: Gödöllői SK–Tarpa SC

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Putnok FC

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Hatvan

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Budaörs

13.00: VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék

13.00: Bicskei TC–Szombathelyi Haladás

13.00: Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron

13.00: Balatonfüredi FC–Komárom VSE

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár

15.00: Dorogi FC–Újpest FC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: Szegedi VSE–Dunaharaszti MTK

13.00: Gyulai Termál FC–Vasas FC II

13.00: BKV Előre–Meton-FC Dabas SE

13.00: ESMTK–Csepel SC

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Monor SE

13.00: III. kerületi TVE–Tiszaföldvár SE

13.00: Martfűi LSE–Békéscsaba 1912 Előre II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Pénzügyőr SE

13.00: BFC Siófok–FC Nagykanizsa

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE

13.00: Majosi SE–PTE-PEAC

13.00: Szekszárdi UFC–Dombóvári FC

13.00: Pécsi MFC–Érdi VSE

13.00: Greenplan Balatonlelle SE–MTK Budapest II