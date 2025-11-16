Nemzeti Sportrádió

16 győzelem után kikapott a Gyirmót az NB III-ban

2025.11.22. 19:48
A sárga mezes Gyirmót FC Győr 16 győzelem után először kapott ki az NB III-ban (Fotó: Gyirmót FC Győr, Facebook)
Gyirmót FC Győr Puskás Akadémia II NB III NB III Észak-Nyugati csoport
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának 17. fordulójának nyitó mérkőzésén az eddig hibátlan Gyirmót FC Győr nagy meglepetésére otthon kapott ki 3–2-re a Puskás Akadémia második csapatától.

Weitner Ádám együttese az első félidő után már két góllal vezetett, azonban a felcsútiak a második játékrész elején szépítettek, majd a 87. percben egyenlítettek, a 90+5. percben pedig a győztes gólt is megszerezték. Ez volt a Gyirmót első pontvesztése az NB III-ban, de a két csapat között így is tizenkét pont különbség van a tabellán.

LABDARÚGÓ NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia II 2–3 (2–0)

 

