16 győzelem után kikapott a Gyirmót az NB III-ban

Weitner Ádám együttese az első félidő után már két góllal vezetett, azonban a felcsútiak a második játékrész elején szépítettek, majd a 87. percben egyenlítettek, a 90+5. percben pedig a győztes gólt is megszerezték. Ez volt a Gyirmót első pontvesztése az NB III-ban, de a két csapat között így is tizenkét pont különbség van a tabellán.

LABDARÚGÓ NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia II 2–3 (2–0)