Gyirmóti évzáró a sikeres ősz után, két távozóval

„Mindkét csapatunk őszi bajnok lett, az NB III Északnyugati csoportja, és a vármegyei I. osztály tabellája is a mi együtteseink nevével kezdődik. A kimagasló eredmény természetesen csak azt jelzi, hogy csapataink jó úton járnak, amelynek a vége viszont majd májusban lesz, amikor az osztályozókon is sikeresen kell szerepelni” – olvasható a klub összegzése az őszi szezonról a gyirmotfc.hu-n.

A héten Horváth Cs. Attila sportigazgató is értékelte az idényt a szakmai stábokkal, majd külön-külön beszélgetett a játékosokkal is. Az évzárók után most egy három hetes pihenő következik a játékosok számára, januárban pedig kezdődik a téli felkészülés, aminek része lesz január végén a hagyományos Alcufer-kupa teremfocitorna is. A bajnoki rajt az NB III-ban március 1-én, a vármegyei első osztályban március 14-én lesz.

A klub honlapja arról is beszámolt, hogy két változás történt a játékoskeretben. Távozott a 21. életévét éppen ma betöltő U-válogatott védő, Dobozi Krisztián, aki ősszel a Gyirmót II-ben szerepelt és klubot vált a 33 éves Nagy Krisztián is, aki az őszi szezonban tíz meccsen játszott az első csapatban, az NB III-ban és két gólt is szerzett. A két játékos pótlásáról már megkezdődtek a tárgyalások.