Nemzeti Sportrádió

Gyirmóti évzáró a sikeres ősz után, két távozóval

Vágólapra másolva!
2025.11.29. 10:13
null
A gyirmótiak a napokban a két csapatuk közös évzáróján értékelték az őszi szezont (Fotó: gyirmotfc.hu)
Címkék
Gyirmót Horváth Cs. Attila NB III
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában a múlt héten, az idei utolsó fordulóban 3–2-re ugyan kikapott a Gyirmót FC Győr otthon a Puskás Akadémia II-től, de így is 11 pontos előnnyel vezeti a tabellát a Dorog előtt, így a klub vezetősége elégedetten értékelhetett a napokban megtartott évzárón.

 

Labdarúgó NB II
2025.11.22. 19:48

16 győzelem után kikapott a Gyirmót az NB III-ban

A Puskás Akadémia második csapata a ráadásban szerezte meg a harmadik, mindent eldöntő gólt.

 

Mindkét csapatunk őszi bajnok lett, az NB III Északnyugati csoportja, és a vármegyei I. osztály tabellája is a mi együtteseink nevével kezdődik. A kimagasló eredmény természetesen csak azt jelzi, hogy csapataink jó úton járnak, amelynek a vége viszont majd májusban lesz, amikor az osztályozókon is sikeresen kell szerepelni” – olvasható a klub összegzése az őszi szezonról a gyirmotfc.hu-n. 

A héten Horváth Cs. Attila sportigazgató is értékelte az idényt a szakmai stábokkal, majd külön-külön beszélgetett a játékosokkal is. Az évzárók után most egy három hetes pihenő következik a játékosok számára, januárban pedig kezdődik a téli felkészülés, aminek része lesz január végén a hagyományos Alcufer-kupa teremfocitorna is. A bajnoki rajt az NB III-ban március 1-én, a vármegyei első osztályban március 14-én lesz.

A klub honlapja arról is beszámolt, hogy két változás történt a játékoskeretben. Távozott a 21. életévét éppen ma betöltő U-válogatott védő, Dobozi Krisztián, aki ősszel a Gyirmót II-ben szerepelt és klubot vált a 33 éves Nagy Krisztián is, aki az őszi szezonban tíz meccsen játszott az első csapatban, az NB III-ban és két gólt is szerzett. A két játékos pótlásáról már megkezdődtek a tárgyalások.

  1. Gyirmót

17

16

1

62–14

+48 

48 

  2. Dorog

17

12

1

4

29–20

+9 

37 

  3. Puskás Akadémia II

17

12

5

38–17

+21 

36 

  4. Mosonmagyaróvár

17

10

2

5

32–17

+15 

32 

  5. Tatabánya

17

9

1

7

26–22

+4 

28 

  6. Komárom

17

8

3

6

29–28

+1 

27 

  7. Sopron

17

7

4

6

25–29

–4 

25 

  8. Bicske

17

6

5

6

22–23

–1 

23 

  9. ETO Akadémia

16

7

1

8

30–32

–2 

22 

10. Veszprém

17

6

4

7

18–20

–2 

22 

11. Budaörs

16

6

3

7

23–30

–7 

21 

12. Szombathelyi Haladás

17

4

4

9

19–23

–4 

16 

13. Pápa

17

3

3

11

28–40

–12 

12 

14. Zsámbék

17

3

3

11

22–49

–27 

12 

15. Újpest II

17

2

5

10

20–35

–15 

11 

16. Balatonfüred

17

2

5

10

11–35

–24 

11 

NB III, AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA

 

Gyirmót Horváth Cs. Attila NB III
Legfrissebb hírek

NB III: otthon ikszelt a Pénzügyőrrel a Fradi; elmaradt az ETO Akadémia és a Budaörs meccse

Labdarúgó NB II
2025.11.23. 17:29

16 győzelem után kikapott a Gyirmót az NB III-ban

Labdarúgó NB II
2025.11.22. 19:48

NB III: győzelemmel köszöntötte a Dunaferr bajnokait a Dunaújváros

Labdarúgó NB II
2025.11.21. 18:29

Az NB III-ban munkát vállaló Kondás Elemért nem hívták az előző két és fél évben profi csapattól

Labdarúgó NB II
2025.11.19. 15:01

NB III: Kusnyír 21 hónap után visszatért; négy gólt kapott a Ferencváros második csapata

Labdarúgó NB II
2025.11.15. 16:22

NB III: Kalmár Zsolt egy utolsó esélyt adott magának

Labdarúgó NB II
2025.11.14. 11:25

NB III: a Gyirmót hat gólt szerezve maradt hibátlan; két csoportban is holtverseny az élen

Labdarúgó NB II
2025.11.09. 18:46

A DVTK II két góllal győzött a Hatvan vendégeként az NB III-ban

Labdarúgó NB II
2025.11.08. 15:40
Ezek is érdekelhetik