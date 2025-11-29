Gyirmóti évzáró a sikeres ősz után, két távozóval

16 győzelem után kikapott a Gyirmót az NB III-ban
„Mindkét csapatunk őszi bajnok lett, az NB III Északnyugati csoportja, és a vármegyei I. osztály tabellája is a mi együtteseink nevével kezdődik. A kimagasló eredmény természetesen csak azt jelzi, hogy csapataink jó úton járnak, amelynek a vége viszont majd májusban lesz, amikor az osztályozókon is sikeresen kell szerepelni” – olvasható a klub összegzése az őszi szezonról a gyirmotfc.hu-n.
A héten Horváth Cs. Attila sportigazgató is értékelte az idényt a szakmai stábokkal, majd külön-külön beszélgetett a játékosokkal is. Az évzárók után most egy három hetes pihenő következik a játékosok számára, januárban pedig kezdődik a téli felkészülés, aminek része lesz január végén a hagyományos Alcufer-kupa teremfocitorna is. A bajnoki rajt az NB III-ban március 1-én, a vármegyei első osztályban március 14-én lesz.
A klub honlapja arról is beszámolt, hogy két változás történt a játékoskeretben. Távozott a 21. életévét éppen ma betöltő U-válogatott védő, Dobozi Krisztián, aki ősszel a Gyirmót II-ben szerepelt és klubot vált a 33 éves Nagy Krisztián is, aki az őszi szezonban tíz meccsen játszott az első csapatban, az NB III-ban és két gólt is szerzett. A két játékos pótlásáról már megkezdődtek a tárgyalások.
|1. Gyirmót
17
16
–
1
62–14
+48
48
|2. Dorog
17
12
1
4
29–20
+9
37
|3. Puskás Akadémia II
17
12
–
5
38–17
+21
36
|4. Mosonmagyaróvár
17
10
2
5
32–17
+15
32
|5. Tatabánya
17
9
1
7
26–22
+4
28
|6. Komárom
17
8
3
6
29–28
+1
27
|7. Sopron
17
7
4
6
25–29
–4
25
|8. Bicske
17
6
5
6
22–23
–1
23
|9. ETO Akadémia
16
7
1
8
30–32
–2
22
|10. Veszprém
17
6
4
7
18–20
–2
22
|11. Budaörs
16
6
3
7
23–30
–7
21
|12. Szombathelyi Haladás
17
4
4
9
19–23
–4
16
|13. Pápa
17
3
3
11
28–40
–12
12
|14. Zsámbék
17
3
3
11
22–49
–27
12
|15. Újpest II
17
2
5
10
20–35
–15
11
|16. Balatonfüred
17
2
5
10
11–35
–24
11