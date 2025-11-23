A Csákvár megszakította a Soroksár elleni negatív szériáját

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–1 (0–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Iványi Gábor (Nagy Viktor, Topálszki Szabin)

SOROKSÁR: Holczer – Könczey, Lakatos Cs., Króner, Csemer (Horváth K., a szünetben) – Madarász, Köböl (Tóth G., 77.) – Gálfi, Gólik (Bagi, 77.), Korozmán (Gágyor, 64.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Karacs, Umathum Á., Helembai – Farkas A., Somfalvi (Szabó B., 72.), Radics – Ominger B. (Szalai P., 80.), Bányai P., Fejős (Mondovics, 60.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Bányai (55.)

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Az a problémám, hogy sorozatban az idősebbek hibáznak, és nagyon nehéz, hogy minden héten magyarázkodni kell.

Tóth Balázs: – Eddig a Soroksár volt a mumusunk, amióta Csákváron vagyok, nem tudtuk legyőzni. Most egy nagyszerű fejes góllal a csapat megtörte ezt az átkot.



ÖSSZEFOGLALÓ



Az aktuális formát nézve a Csákvár várhatta jobb helyzetből a vasárnapi találkozót, ugyanis a vendégek a tabella első felében helyezkedtek el, míg a Soroksár a 13. pozícióban szerénykedett a mérkőzést megelőzően. Az egymás elleni mérleg viszont a fővárosiaknak kedvezett, hiszen aktuális ellenfelüktől 2021 novembere óta nem szenvedtek vereséget, ráadásul az előző négy összecsapás is soroksári diadallal végződött.

A legutóbbi mérkőzésükre májusban került sor, és azzal a győzelemmel biztosította be a bennmaradását Lipcsei Péter legénysége. Érdekesség, hogy az előző kiírásban csak a Csákvárt tudta megverni oda-vissza a Soroksár.

A hazaiak többet birtokolták a labdát, és többször veszélyeztettek a kapu előtt, mégis a legnagyobb helyzet a Csákvár előtt adódott. A 10. percben Karacs Dániel beadását Umathum Ádám csúsztatta kapura, Holczer Ádám azonban bravúrral hárította a jobb alsó sarokba tartó labdát. A vendégek a félidő végén betaláltak, ám Somfalvi Bence mindezt lesről tette, így gól nélküli döntetlennel mehettek pihenőre a játékosok.

A második félidő is hasonlóan alakult, ám az 55. percben megszerezte a vezetést a Csákvár. Egy jobb oldali szabadrúgást követően Bányai Péter emelkedett mindenkinél magasabbra, majd közvetlen közelről a kapuba fejelte a labdát. A Soroksár a bekapott gólra nem tudott reagálni, így a vendégek négy év után győztesen hagyták el a pályát a sárga-feketék ellen. 0–1.



PERCRŐL PERCRE