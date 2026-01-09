Iráni érdeklődés a DVTK válogatott játékosa iránt – NS-infó

Nemzeti Sportrádió

2026.01.09. 08:36
Gera Dániel (Fotó: Kovács Péter)
A Nemzeti Sport értesülései szerint az iráni Perszepolisz érdeklődik a labdarúgó NB I-ben szereplő DVTK négyszeres válogatott játékosa, Gera Dániel iránt.

Úgy tudjuk, az iráni bajnokság második helyén álló Perszepolisz közvetítőkön keresztül felvette a kapcsolatot a DVTK-val a 30 éves, a védelemben és a középpályán is bevethető Gera Dániel szerződtetése ügyében.

Információink szerint hivatalos ajánlat még nem érkezett, de amennyiben érkezik a klub és a játékos számára is megfelelő ajánlat, lehet esély a megállapodásra.

A DVTK és a játékos sem zárkózik el a megállapodástól. Az érdeklődés miatt Gera valószínűleg nem lép pályára a DVTK mai, Genk elleni felkészülési mérkőzésén a marbellai edzőtáborban. 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC)
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: –
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros), Gera Dániel (Perszepolisz – Irán)

 

