Iráni érdeklődés a DVTK válogatott játékosa iránt – NS-infó

Úgy tudjuk, az iráni bajnokság második helyén álló Perszepolisz közvetítőkön keresztül felvette a kapcsolatot a DVTK-val a 30 éves, a védelemben és a középpályán is bevethető Gera Dániel szerződtetése ügyében.

Információink szerint hivatalos ajánlat még nem érkezett, de amennyiben érkezik a klub és a játékos számára is megfelelő ajánlat, lehet esély a megállapodásra.

A DVTK és a játékos sem zárkózik el a megállapodástól. Az érdeklődés miatt Gera valószínűleg nem lép pályára a DVTK mai, Genk elleni felkészülési mérkőzésén a marbellai edzőtáborban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros), Gera Dániel (Perszepolisz – Irán)