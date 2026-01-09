Iráni érdeklődés a DVTK válogatott játékosa iránt – NS-infó

Úgy tudjuk, az iráni bajnokság második helyén álló Perszepolisz közvetítőkön keresztül felvette a kapcsolatot a DVTK-val a 30 éves, a védelemben és a középpályán is bevethető Gera Dániel szerződtetése ügyében.
Információink szerint hivatalos ajánlat még nem érkezett, de amennyiben érkezik a klub és a játékos számára is megfelelő ajánlat, lehet esély a megállapodásra.
A DVTK és a játékos sem zárkózik el a megállapodástól. Az érdeklődés miatt Gera valószínűleg nem lép pályára a DVTK mai, Genk elleni felkészülési mérkőzésén a marbellai edzőtáborban.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC)
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros), Gera Dániel (Perszepolisz – Irán)