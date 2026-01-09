NBA: óriási izgalmak után nyert a Pacers és a Jazz, a Bulls meccsét elhalasztották

Két összecsapás óriási izgalmak után dőlt el: az Indiana Pacers idegenben 114–112-re nyert a Charlotte Hornets ellen, míg a Utah Jazz otthon 116–114-re múlta felül a Dallas Maverickset.

A Chicago Bulls–Miami Heat összecsapás először úgy tűnt, hogy 90 perces késéssel kezdődik, mivel a csarnok borítása a páralecsapódás miatt csúszósabb volt a szokottnál. A gondnokok ezután felmosórongyokkal és törölközőkkel próbálták megszárítani a felületet, azonban nem jártak sikerrel, így a mérkőzést elhalasztották. Az összecsapás átütemezett időpontját még nem jelentették be.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Indiana Pacers 112–114

Minnesota Timberwolves–Cleveland Cavaliers 131–122

Utah Jazz–Dallas Mavericks 116–114

Chicago Bulls–Miami Heat – elhalasztva