NBA: óriási izgalmak után nyert a Pacers és a Jazz, a Bulls meccsét elhalasztották

T. Z.T. Z.
2026.01.09. 07:35
A Chicago meccsét nem lehetett megrendezni (Fotó: Getty Images)
Indiana Pacers NBA Utah Jazz Chicago Bulls
Eredetileg négy, a gyakorlatban csak három mérkőzés szerepelt az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján, magyar idő szerint pénteken hajnalban.

Két összecsapás óriási izgalmak után dőlt el: az Indiana Pacers idegenben 114–112-re nyert a Charlotte Hornets ellen, míg a Utah Jazz otthon 116–114-re múlta felül a Dallas Maverickset.

A Chicago Bulls–Miami Heat összecsapás először úgy tűnt, hogy 90 perces késéssel kezdődik, mivel a csarnok borítása a páralecsapódás miatt csúszósabb volt a szokottnál. A gondnokok ezután felmosórongyokkal és törölközőkkel próbálták megszárítani a felületet, azonban nem jártak sikerrel, így a mérkőzést elhalasztották. Az összecsapás átütemezett időpontját még nem jelentették be.

NBA
ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Indiana Pacers 112–114
Minnesota Timberwolves–Cleveland Cavaliers 131–122
Utah Jazz–Dallas Mavericks 116–114
Chicago Bulls–Miami Heat – elhalasztva

 

