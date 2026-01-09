Vívás: négy magyar a női tőrözők hongkongi vk-viadalának főtábláján

Pásztor Flóra tartja magát a világranglista élmezőnyében, ez meg azt jelenti, hogy továbbra is kiemelt egy-egy versenyen, így a selejtezőben nem kell pástra lépni, ő tehát igazoltan hiányzott a női tőrözők hongkongi világkupa-viadalának első napjáról.

A selejtezőben viszont ott volt további négy magyar tőröző, közülük Kondricz Kata – hibátlan csoportkörének köszönhetően – egyből feljutott a főtáblára, a nap végén Kollár Anna és Papp Jázmin ugyanezt szintén elmondhatta magáról, nekik ehhez az első kanyar után még két egyeneses kieséses asszót is meg kellett vívniuk sikerrel.

Egyedül Wolf Eszter búcsúzott a mieink közül, így szombaton a 64 között négy magyar foghat pengét Hongkongban.

VILÁGKUPAVERSENY, HONGKONG

TŐR

NŐK, EGYÉNI

A csoportmérkőzéseken

Pásztor Flóra (kiemelt), Kondricz Kata 6 győzelem/0 vereség, Papp Jázmin 3/3, Wolf Eszter 2/4, Kollár Anna 2/4

A 96 közé jutásért

Kollár–Koren (izraeli) 15:10

Papp–Kirsch (német) 15:3

Cseng (hongkongi)–Wolf 15:13

A 64 közé jutásért

Kollár–Andrejenka (orosz) 15:13

Papp–Gebala (amerikai) 15:11