Nemzeti Sportrádió

Vívás: négy magyar a női tőrözők hongkongi vk-viadalának főtábláján

K. E.K. E.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 09:05
null
Kondricz Kata is készülhet a folytatásra (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
tőr vívás női tőr világkupa
Öt magyar nevezett a női tőrözők hongkongi világkupaversenyére, négyen pástra léphetnek szombaton a 64 között.

Pásztor Flóra tartja magát a világranglista élmezőnyében, ez meg azt jelenti, hogy továbbra is kiemelt egy-egy versenyen, így a selejtezőben nem kell pástra lépni, ő tehát igazoltan hiányzott a női tőrözők hongkongi világkupa-viadalának első napjáról.

A selejtezőben viszont ott volt további négy magyar tőröző, közülük Kondricz Kata – hibátlan csoportkörének köszönhetően – egyből feljutott a főtáblára, a nap végén Kollár Anna és Papp Jázmin ugyanezt szintén elmondhatta magáról, nekik ehhez az első kanyar után még két egyeneses kieséses asszót is meg kellett vívniuk sikerrel.

Egyedül Wolf Eszter búcsúzott a mieink közül, így szombaton a 64 között négy magyar foghat pengét Hongkongban.

VILÁGKUPAVERSENY, HONGKONG
TŐR
NŐK, EGYÉNI
A csoportmérkőzéseken
Pásztor Flóra (kiemelt), Kondricz Kata 6 győzelem/0 vereség, Papp Jázmin 3/3, Wolf Eszter 2/4, Kollár Anna 2/4
A 96 közé jutásért
Kollár–Koren (izraeli) 15:10
Papp–Kirsch (német) 15:3
Cseng (hongkongi)–Wolf 15:13
A 64 közé jutásért
Kollár–Andrejenka (orosz) 15:13
Papp–Gebala (amerikai) 15:11

 

tőr vívás női tőr világkupa
Legfrissebb hírek

Vívás: öt magyar a főtáblán a női párbajtőrözők fudzsejrai vk-viadalán

Egyéb egyéni
18 órája

Vívás: Zhou Xinyao értékes tagja a junior női tőrválogatottnak

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Vívás: Taivainen Bence világkupa-győzelemmel kezdte az új évet

Utánpótlássport
2026.01.07. 12:30

Vívás: kevéssel maradt le a vk-éremről a junior női párbajtőrcsapat

Utánpótlássport
2026.01.06. 20:38

Vívás: Kozma Laura a nyolcaddöntőig jutott az udinei vk-n

Utánpótlássport
2026.01.06. 15:56

Vívás: ezüstérmes lett a férfi párbajtőrcsapat a bázeli junior-vk-n

Utánpótlássport
2026.01.05. 15:34

Vívás: Kolumbiában is dobogóra állt Vajda Oszkár

Utánpótlássport
2026.01.04. 19:07

Vívás: Taivainen Bence aranyérmes a bázeli junior-világkupán!

Utánpótlássport
2026.01.03. 21:15
Ezek is érdekelhetik